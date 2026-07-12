Jude Bellingham lập cú đúp, đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng trước Na Uy Ngôi sao Jude Bellingham tiếp tục sắm vai người hùng của Tam Sư với hai bàn thắng quan trọng, giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel đánh bại Na Uy 2-1 để ghi tên mình vào vòng bán kết.

Trong một đêm đầy ắp kịch tính tại vòng tứ kết World Cup 2026, Jude Bellingham một lần nữa chứng minh tại sao anh đang là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ sở sương mù. Sau cú đúp vào lưới Mexico ở vòng 1/8, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục tái lập thành tích này để giúp tuyển Anh vượt qua thử thách cực đại mang tên Na Uy với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở.

Jude Bellingham tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt tại World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Khởi đầu chệch choạc và gáo nước lạnh từ Na Uy

Bước vào trận tứ kết thứ 3 của giải đấu, cả tuyển Anh và Na Uy đều nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Sơ đồ chiến thuật của HLV Thomas Tuchel ưu tiên sự kiểm soát, nhưng trước một Na Uy chơi áp sát tầm cao, Tam Sư đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng. Phút 28, Harry Kane nỗ lực tạo đột biến từ một tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng bóng lại đi vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Bi kịch ập đến với người Anh ở phút 36 từ chính sai lầm của thủ quân Harry Kane. Pha mất bóng nguy hiểm của tiền đạo này vào chân Patrick Berg ở khu vực giữa sân đã mở ra cơ hội phản công chớp nhoáng cho Na Uy. Andreas Schjelderup tận dụng khoảng trống bên cánh trái, thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi xoáy vào góc xa, đánh bại hoàn toàn Jordan Pickford để mở tỷ số trận đấu.

Bản lĩnh của Jude Bellingham

Bị đẩy vào thế bám đuổi, tuyển Anh bắt đầu gia tăng áp lực. Đúng vào phút cuối cùng của hiệp một, khoảnh khắc ngôi sao đã xuất hiện. Từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc bên cánh trái, Anthony Gordon kiến tạo thông minh cho Jude Bellingham. Tiền vệ mang áo số 10 xử lý bóng tinh tế, loại bỏ hàng phòng ngự Na Uy trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Orjan Nyland, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa quý giá của Bellingham trước khi hiệp 1 khép lại đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Ảnh: Getty Images.

Sang hiệp hai, khó khăn chồng chất cho thầy trò HLV Thomas Tuchel khi chốt chặn Declan Rice dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Eberechi Eze. Mất đi máy quét ở giữa sân, tuyển Anh liên tục bị Na Uy dồn ép. Phút 60, VAR đã phải vào cuộc để từ chối bàn thắng của Torbjorn Lysaker Heggem sau khi xác định Erling Haaland đã phạm lỗi với Elliot Anderson trong vòng cấm trước đó.

Cú áp sát quyết định trong hiệp phụ

Sự kiên cường của hàng thủ và sự xuất sắc của Jordan Pickford đã giúp tuyển Anh đứng vững trước những đợt hãm thành liên tiếp, bao gồm cả tình huống đánh đầu trúng xà ngang của Kristoffer Ajer ở phút 77. Trận đấu buộc phải kéo dài sang hai hiệp phụ để phân định thắng bại.

Phút 93, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Morgan Rogers thực hiện cú sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Nyland không thể bắt dính bóng. Với bản năng sát thủ, Jude Bellingham băng vào đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng, đưa tuyển Anh chính thức góp mặt tại bán kết cùng với Pháp và Tây Ban Nha.

Đội hình xuất phát của hai đội trong trận tứ kết đầy kịch tính. Ảnh: Bongda.com.vn.

Thông số trận đấu Na Uy Anh Tỷ số 1 2 Cầu thủ ghi bàn Schjelderup (36') Bellingham (45', 93') Kết quả Bị loại Vào bán kết

Chiến thắng này không chỉ khẳng định tài cầm quân của Thomas Tuchel mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế của Jude Bellingham trong đội hình Tam Sư hiện tại. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ sớm được xác định, nhưng với phong độ này, tuyển Anh đang tràn đầy tự tin trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.