Jude Bellingham rực sáng trước Costa Rica, chiếm ưu thế vị trí số 10 tuyển Anh Màn trình diễn đẳng cấp của Jude Bellingham trong trận giao hữu cuối cùng giúp ngôi sao Real Madrid vượt mặt Morgan Rogers để giành suất đá chính tại World Cup 2026.

Sau trận giao hữu đầy thử thách trước Costa Rica, Jude Bellingham đã chứng minh vì sao anh vẫn là hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Thomas Tuchel. Màn trình diễn tại Dallas không chỉ giúp tuyển Anh có bước chạy đà quan trọng mà còn giải đáp phần nào bài toán hóc búa nhất của Tam Sư hiện nay: ai sẽ là người lĩnh xướng hàng công ở vị trí số 10.

Tuchel buộc phải đưa ra lựa chọn giữa Bellingham và Rogers.

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Khác với chiến thắng 1-0 có phần tẻ nhạt trước New Zealand tại Tampa, cuộc đối đầu với Costa Rica mang đến cường độ thi đấu cao hơn hẳn. Đây là bài kiểm tra thể lực cần thiết để thầy trò Thomas Tuchel chuẩn bị cho trận mở màn gặp Croatia. Trong bối cảnh đó, Bellingham đã thi đấu với tâm thế của một ngôi sao đang tìm lại bản ngã sau một mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương gân kheo tại Real Madrid.

Bellingham liên tục thực hiện những đường chuyền xé toang khối đội hình lùi sâu của đối phương. Đáng chú ý nhất là pha chọc khe tinh tế đặt Noni Madueke vào tư thế đối mặt thủ môn, dù tiền đạo thuộc biên chế Arsenal sau đó đã dứt điểm trúng cột dọc. Tầm ảnh hưởng của số 10 được cụ thể hóa trong bàn thắng nhân đôi cách biệt, khi anh đột phá qua hàng phòng ngự Costa Rica trước khi tạo điều kiện cho Eberechi Eze dứt điểm, dẫn đến quả phạt đền mà Anthony Gordon đã thực hiện thành công.

Cuộc cạnh tranh gắt gao giữa những người bạn thân

Thomas Tuchel đã tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa Bellingham và Morgan Rogers – hai người bạn thân từ thuở nhỏ. Rogers, người đang có phong độ ổn định trong thời gian gần đây, đã được trao cơ hội đá chính ở trận gặp New Zealand. Tuy nhiên, khi đối đầu với một đối thủ khó chịu hơn như Costa Rica, Bellingham đã cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận cầu lớn.

Hai người bạn thân đang phải cạnh tranh cho một suất đá chính trên tuyển Anh.

Khi Rogers được tung vào sân từ băng ghế dự bị, anh vẫn duy trì được sự năng nổ thường thấy. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ ràng trong hiệp hai đã khiến cầu thủ 23 tuổi này phần nào mất điểm so với người đồng đội. Việc Bellingham được trao băng đội trưởng sau khi vào sân ở trận trước và tỏa sáng rực rỡ ở trận này cho thấy niềm tin mà Tuchel dành cho ngôi sao 21 tuổi là rất lớn.

Dấu ấn chiến thuật của Thomas Tuchel

Lần đầu tiên tại tuyển Anh, HLV Tuchel thử nghiệm bộ khung tấn công gồm Bellingham xuất phát cùng Harry Kane, Declan Rice và Elliot Anderson. Sự kết hợp này mang lại sự cân bằng giữa khả năng tranh chấp và tính sáng tạo. Bellingham không chỉ đóng vai trò hộ công mà còn sẵn sàng dâng cao như một số 9 ảo khi cần thiết, tạo không gian cho các vệ tinh xung quanh khai thác.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel tỏ ra thận trọng khi được hỏi về đội hình xuất phát cho trận gặp Croatia: "Có thể chúng tôi đã tìm thấy những mảnh ghép ưng ý, nhưng tôi sẽ không vội vàng tiết lộ. Điều quan trọng là chúng tôi đang có khoảng 15 cầu thủ đủ đẳng cấp để đá chính bất cứ lúc nào".

Với những gì đã thể hiện, Jude Bellingham đang nắm giữ lợi thế cực lớn để trở thành nhạc trưởng của tuyển Anh tại World Cup 2026. Trừ khi có những thay đổi bất ngờ về mặt sơ đồ, vị trí số 10 tại Dallas sắp tới khó có thể thoát khỏi tay ngôi sao của Real Madrid.