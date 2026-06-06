Jude Bellingham và bài toán vị trí dưới thời Thomas Tuchel tại World Cup 2026 Từ vị thế siêu sao không thể thay thế, Jude Bellingham đang đối mặt nguy cơ dự bị dưới triều đại Thomas Tuchel do sự sa sút phong độ và những biến động chiến thuật tại Real Madrid.

Từng là biểu tượng của sự ngạo nghễ với cú xe đạp chổng ngược cứu rỗi đội tuyển Anh tại EURO 2024, Jude Bellingham đang bước vào World Cup 2026 với một tâm thế hoàn toàn khác. Câu hỏi về vai trò của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid trong sơ đồ của tân huấn luyện viên Thomas Tuchel đang trở thành chủ đề gây tranh cãi nhất tại xứ sở sương mù.

Sự sa sút từ những biến động tại Bernabeu

Sự sụt giảm phong độ của Bellingham không phải là ngẫu nhiên. Sau một mùa giải bùng nổ trong vai trò người kế thừa di sản của Karim Benzema, sự xuất hiện của Kylian Mbappe tại Real Madrid đã làm đảo lộn cấu trúc chiến thuật. Bellingham không còn được tự do xâm nhập vòng cấm như một số 10 ảo; thay vào đó, anh buộc phải lùi sâu để cân bằng đội hình vốn thừa thãi ngôi sao tấn công biên.

Jude Bellingham gặp khó dưới thời Thomas Tuchel.

Bên cạnh sự hy sinh về mặt vị trí, những chấn thương vai dai dẳng và cuộc phẫu thuật vào mùa hè năm ngoái đã lấy đi sự thanh thoát vốn có. Từ một cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu, Bellingham dần trở thành một quân bài phòng ngự mệt mỏi dưới áp lực của một chu kỳ thi đấu quá tải.

Triết lý hệ thống của Thomas Tuchel

Khác với người tiền nhiệm Gareth Southgate vốn thường xây dựng lối chơi quanh các cá nhân nổi bật, Thomas Tuchel ưu tiên tính hệ thống và sự chuyên biệt hóa vị trí. Chiến lược gia người Đức yêu cầu sự kỷ luật tuyệt đối và sự phù hợp về mặt chiến thuật hơn là danh tiếng.

Trong bối cảnh Bellingham đánh mất bản năng sát thủ, Morgan Rogers của Aston Villa đang nổi lên như một giải pháp thay thế lý tưởng. Rogers cung cấp sự cơ động và khả năng kết nối trực tiếp với Harry Kane – điều mà Tuchel đang khao khát để tối ưu hóa hàng công. Điều này đặt Bellingham vào một cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt chưa từng thấy kể từ khi anh ra mắt Tam Sư.

Áp lực từ cá tính và kỳ vọng

Ngoài yếu tố chuyên môn, cá tính mạnh mẽ của Bellingham cũng đang bị đặt dưới kính hiển vi. Sự tự tin đôi khi bị nhầm lẫn với vẻ kiêu ngạo, và những phản ứng gay gắt với trọng tài hay thái độ không hài lòng khi bị thay ra đã khiến tiền vệ này mất điểm trong mắt những người ưa chuộng sự khiêm nhường. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận công tâm rằng áp lực từ truyền thông Anh lên một siêu sao trẻ tuổi là cực kỳ nặng nề.

Jude Bellingham sẽ phải sớm lấy lại phong độ.

Phép thử tại Dallas

Trận mở màn gặp Croatia tại Dallas sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho tương lai của Bellingham. Tuchel sẽ phải đứng trước lựa chọn: tin tưởng vào khoảnh khắc thiên tài của một siêu sao hay ưu tiên sự ổn định của một hệ thống kỷ luật. Đối với Bellingham, đây không chỉ là một giải đấu bóng đá, mà là cuộc chiến để đòi lại vị thế biểu tượng. Nếu không thể tìm lại sự kết nối với mành lưới đối phương và kiểm soát cảm xúc cá nhân, kịch bản vị vua trẻ phải ngồi dự bị là một thực tế nghiệt ngã có thể xảy ra.