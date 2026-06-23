Julian Alvarez công khai đòi rời Atletico Madrid: Cuộc chiến pháp lý 500 triệu euro Sau tuyên bố gây sốc tại World Cup của Julian Alvarez, Atletico Madrid đe dọa kiện Barcelona và khẳng định chỉ để ngôi sao này ra đi nếu nhận đủ 500 triệu euro.

Thế giới bóng đá vừa chứng kiến một cơn địa chấn ngay giữa lòng World Cup khi Julian Alvarez, ngôi sao hàng đầu của Atletico Madrid, công khai bày tỏ nguyện vọng rời sân Metropolitano. Động thái này không chỉ làm rạn nứt mối quan hệ giữa cầu thủ và câu lạc bộ mà còn châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha.

"Bom tấn" nổ giữa World Cup: Julian Alvarez công khai nổi loạn

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Argentina trước Áo, Julian Alvarez đã khiến ban lãnh đạo Atletico Madrid ngỡ ngàng khi tuyên bố trực tiếp trên truyền hình rằng một thương vụ chuyển nhượng là giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên. Tiền đạo này khẳng định anh đã thảo luận với câu lạc bộ và muốn rời đi để thực hiện giấc mơ của mình ngay khi giải đấu lớn nhất hành tinh đang diễn ra.

Phản ứng trước hành động này, Atletico Madrid đã tỏ ra vô cùng giận dữ. Theo báo cáo từ tờ AS, đội bóng thành Madrid đang lên kế hoạch khởi kiện Barcelona vì những hành vi tiếp cận trái phép đối với chân sút người Argentina. Sự phẫn nộ của Atletico bắt nguồn từ việc họ tin rằng đội bóng xứ Catalan đã đi đêm với cầu thủ của mình, vi phạm các quy định chuyển nhượng quốc tế.

Di sản 49 bàn thắng và sự rạn nứt khó hàn gắn

Gia nhập Atletico từ Manchester City vào năm 2024 với mức giá 75 triệu euro, Julian Alvarez nhanh chóng trở thành biểu tượng mới tại Metropolitano. Thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của anh trong hệ thống chiến thuật của đội bóng:

Tổng số trận đấu: 106

106 Bàn thắng: 49

49 Kiến tạo: 17

17 Hiệu suất mùa 2025/26: 20 bàn thắng sau 49 trận

Mặc dù hiệu suất ghi bàn có phần sụt giảm trong mùa giải gần nhất, Alvarez vẫn được coi là trụ cột không thể thay thế. Chính vì vậy, việc anh công khai đòi ra đi ngay giữa thời điểm quan trọng của mùa giải quốc tế đã khiến cộng đồng người hâm mộ Atletico vô cùng phẫn nộ. Sự thất vọng càng gia tăng khi người đại diện của cầu thủ liên tục liên hệ với các đội bóng khác dù hợp đồng của anh vẫn còn thời hạn đến năm 2030.

Rào cản 500 triệu euro và bóng ma quá khứ mang tên Barcelona

Trước sự chèo kéo quyết liệt từ Barcelona, phía Atletico Madrid đã đưa ra lập trường cứng rắn. Họ nhắc lại ký ức cay đắng về thương vụ Antoine Griezmann năm 2019 để khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào về mức giá bán cho kình địch La Liga. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: "Hoặc là kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 500 triệu euro, hoặc là không có gì cả".

Thực tế, Atletico đã từng chứng minh sự kiên định của mình khi từ chối lời đề nghị chính thức trị giá 150 triệu euro từ Real Madrid vào ngày 9 tháng 6. Điều này cho thấy đội bóng thành Madrid chỉ sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được một con số thực sự đột biến từ các đối tác bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha.

Thống kê phong độ Julian Alvarez qua các mùa giải

Mùa giải Số trận Bàn thắng Kiến tạo 2024/25 57 29 11 2025/26 49 20 6 Tổng cộng 106 49 17

Bên cạnh Barcelona, Arsenal cũng đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chân sút người Argentina. Tuy nhiên, Alvarez dường như ưu tiên môi trường bóng đá Tây Ban Nha hơn là quay lại Ngoại hạng Anh. Với lập trường không khoan nhượng từ ban lãnh đạo Atletico, tương lai của tiền đạo này dự kiến sẽ trở thành một cuộc chiến pháp lý kéo dài, có khả năng làm thay đổi hoàn toàn cục diện cán cân sức mạnh tại La Liga trong mùa giải tới.