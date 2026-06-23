Julian Alvarez công khai ý định rời Atletico Madrid để gia nhập Barcelona Tiền đạo Julian Alvarez vừa dội một gáo nước lạnh vào ban lãnh đạo Atletico Madrid khi công khai tham vọng chuyển đến Barcelona ngay sau chiến thắng tại World Cup 2026, mở ra một cuộc chạy đua chuyển nhượng trị giá hàng trăm triệu USD.

Giữa bầu không khí lễ hội của World Cup 2026, Julian Alvarez đã tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng bằng những tuyên bố đanh thép về tương lai. Tiền đạo người Argentina khẳng định Barcelona chính là giấc mơ mà anh muốn thực hiện, ngay trong bối cảnh đội bóng xứ Catalan đang ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm xứng tầm cho Robert Lewandowski.

Julian Alvarez muốn rời Atletico Madrid.

Lời tự thuật gây bão sau chiến thắng tại World Cup

Dấu ấn đậm nét nhất chính là phát biểu của Julian Alvarez với ESPN sau trận thắng 2-0 của Argentina trước Áo. Dù bắt đầu bằng sự thận trọng, chân sút 24 tuổi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề cốt lõi về tương lai của mình tại Tây Ban Nha.

"Sự thật là tôi không biết chắc điều gì sẽ xảy ra," Alvarez chia sẻ. "Tôi luôn cố gắng là một người trung thực. Tôi đã nói chuyện với những người cần thiết tại câu lạc bộ. Tôi nghĩ điều tốt nhất cho tất cả là một cuộc chuyển nhượng và tôi muốn thực hiện ước mơ của mình." Tuyên bố này được coi là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Diego Simeone, người vốn coi Alvarez là hạt nhân trong lối chơi của Atletico Madrid.

Cuộc chiến giá trị và sự can thiệp từ Real Madrid

Barcelona từ lâu đã xác định Alvarez là mục tiêu số một. Các báo cáo từ Argentina cho biết tiền đạo này đã đồng ý sơ bộ bản hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Spotify Camp Nou. Tuy nhiên, rào cản tài chính vẫn là bài toán hóc búa nhất đối với Chủ tịch Joan Laporta.

Đáng chú ý, kình địch Real Madrid đã vô tình đẩy giá của Alvarez lên cao. Sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Florentino Perez đã đưa ra lời đề nghị kỷ lục 175 triệu USD nhưng bị Atletico Madrid từ chối. Theo các chuyên gia chuyển nhượng, một gói thầu rơi vào khoảng 140 triệu USD có thể là con số khiến Atletico phải suy nghĩ lại, nhất là khi cầu thủ này đã công khai không còn tâm trí phục vụ cho "Los Colchoneros".

Tương lai Alvarez trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Khát khao kế vị Lionel Messi tại Camp Nou

Julian Alvarez chưa bao giờ giấu diếm sự ngưỡng mộ dành cho Barcelona và đặc biệt là thần tượng Lionel Messi. Anh muốn tiếp bước "El Pulga" để viết nên những trang sử mới tại Spotify Camp Nou. Với Barca, Alvarez không chỉ là một trung phong đẳng cấp thế giới với tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, mà còn là một biểu tượng thương mại mới có thể thu hút người hâm mộ sau kỷ nguyên của Messi.

Những phương án dự phòng của Barcelona

Dù Alvarez là ưu tiên hàng đầu, đội ngũ lãnh đạo thể thao của Barcelona vẫn chuẩn bị các phương án dự phòng nếu thương vụ đổ bể do rào cản tài chính:

Eli Junior Kroupi (Bournemouth): Tài năng 20 tuổi sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, ghi 13 bàn mùa trước.

Tài năng 20 tuổi sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, ghi 13 bàn mùa trước. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): Ngôi sao 29 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ Barca.

Ngôi sao 29 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ Barca. Goncalo Ramos (PSG): Tiền đạo không nằm trong kế hoạch chính của Luis Enrique, có thể được giải cứu thông qua "siêu cò" Jorge Mendes.

Tiền đạo không nằm trong kế hoạch chính của Luis Enrique, có thể được giải cứu thông qua "siêu cò" Jorge Mendes. Benjamin Sesko (Man Utd): Một lựa chọn tiềm năng với 12 bàn thắng sau 32 trận tại Old Trafford mùa trước.

Tương lai của Julian Alvarez đang trở thành bài toán hóc búa cho tất cả các bên. Atletico muốn giữ người nhưng khó có thể ép buộc một trái tim đã nguội lạnh. Trong khi đó, Barcelona dù có được cái gật đầu của cầu thủ nhưng vẫn phải vật lộn với các quy tắc tài chính để chồng đủ 140 triệu USD lên bàn đàm phán. Nếu thành công, đây sẽ là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cho triều đại của Joan Laporta, khẳng định vị thế thỏi nam châm của Blaugrana trên bản đồ bóng đá thế giới.