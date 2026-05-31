Julian Alvarez khao khát gia nhập Barcelona và biến động nhân sự tại Inter Milan Tiền đạo Julian Alvarez ưu tiên Camp Nou, Barcelona nhắm Marcus Rashford trong khi Inter Milan lên kế hoạch gây sốc với Ruben Dias từ Manchester City.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi Barcelona trở thành tâm điểm của các thương vụ tấn công lớn, trong khi các đội bóng Serie A như Inter Milan đang nỗ lực gia cố hàng thủ bằng những ngôi sao từ Ngoại hạng Anh.

Sức hút từ Camp Nou: Julian Alvarez và Marcus Rashford lọt tầm ngắm

Tiền đạo Julian Alvarez đã chính thức bày tỏ nguyện vọng chuyển đến thi đấu tại Tây Ban Nha. Chân sút người Argentina đã thông báo với các đội bóng đang theo đuổi như Arsenal và Paris Saint-Germain rằng ưu tiên hàng đầu của bản thân là gia nhập Barcelona. Quyết tâm này được đưa ra bất chấp sự quan tâm mạnh mẽ từ nhiều ông lớn khác tại châu Âu.

Tuy nhiên, thương vụ này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Atletico Madrid. Đội bóng thành Madrid không có ý định để ngôi sao của mình chuyển đến khoác áo đối thủ trực tiếp tại La Liga. Phía Atletico Madrid thậm chí đã đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chiến dịch tiếp cận cầu thủ mà Barcelona đang thực hiện, tạo nên một cuộc đối đầu căng thẳng trên bàn đàm phán.

Bên cạnh Julian Alvarez, ban lãnh đạo Barcelona cũng đang xây dựng kế hoạch dài hơi nhằm đưa Marcus Rashford về sân Camp Nou. Tuyển thủ Anh hiện chuẩn bị quay trở lại Manchester United sau thời gian thi đấu cho mượn thành công chính tại Barcelona. Đội bóng xứ Catalan quyết tâm sẽ thực hiện thương vụ mua đứt Rashford vào cuối kỳ chuyển nhượng hè, thời điểm họ kỳ vọng các rào cản tài chính của câu lạc bộ sẽ được tháo gỡ hoàn toàn.

Inter Milan và kế hoạch gây sốc với dàn sao Ngoại hạng Anh

Tại Italy, Inter Milan đang chủ động tìm kiếm các phương án thay thế chất lượng cho hàng phòng ngự. Mục tiêu gây bất ngờ nhất chính là trung vệ Ruben Dias của Manchester City. Trong bối cảnh Bayern Munich đang ráo riết theo đuổi Yann Bisseck, Inter Milan coi Dias là sự bổ sung đẳng cấp để duy trì sức mạnh hàng thủ.

Đội bóng thành Milan đang kỳ vọng Manchester City sẽ chấp nhận một thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt, dù tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Etihad đến năm 2029. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Ruben Dias được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Serie A của Inter.

Không chỉ dừng lại ở Dias, Inter Milan còn đang liên hệ với trung vệ Harry Maguire của Manchester United. Nhà đương kim vô địch Serie A xem cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" là phương án dự phòng chiến lược, mang lại sự dày dặn kinh nghiệm trong trường hợp đội hình có biến động lớn về nhân sự ở hàng hậu vệ.

Toan tính của Real Madrid và các cuộc đua khác

Tại Madrid, những tin đồn xung quanh vị trí huấn luyện viên trưởng và các ứng viên tranh cử chủ tịch đang làm nóng không khí tại sân Santiago Bernabeu. Nếu Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid, chiến lược gia người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ thay đổi hoàn toàn chính sách chuyển nhượng. Mourinho ưu tiên xây dựng đội hình gồm những cầu thủ có khát khao chiến thắng thay vì tập trung vào các ngôi sao danh tiếng có cái tôi lớn. Danh sách mua sắm của ông được cho là bao gồm 6 vị trí then chốt trải đều ở cả ba tuyến.

Đáng chú ý, ứng viên chủ tịch Enrique Riquelme đã có những bước đi cụ thể khi tiếp cận đại diện của tiền vệ Rodri từ Manchester City. Dù các cuộc đàm phán chính thức chưa bắt đầu, nhưng động thái này cho thấy Rodri là mục tiêu chiến lược nếu có sự thay đổi trong thượng tầng Real Madrid.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh chữ ký của Waldemar Anton đang diễn ra quyết liệt giữa Manchester United và Aston Villa. Trung vệ 29 tuổi của Borussia Dortmund đang có phong độ ổn định và được định giá trong khoảng từ 35 đến 40 triệu euro. Dù không chủ động bán, nhưng Dortmund sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý cho cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại Bundesliga này.