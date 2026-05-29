Julian Alvarez rời Atletico Madrid: Arsenal đại chiến Barcelona và các ông lớn Tiền đạo Julian Alvarez đang là mục tiêu săn đón của Barcelona, Arsenal, PSG và Bayern Munich sau khi Atletico Madrid ra giá 150 triệu euro cho ngôi sao người Argentina.

Tương lai của tiền đạo Julian Alvarez đang trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Atletico Madrid, ngôi sao người Argentina đang lọt vào tầm ngắm của ít nhất bốn câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Theo các báo cáo mới nhất, cuộc đua giành chữ ký của cựu sao Manchester City đang diễn ra vô cùng gắt gao với sự tham gia của Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain và Bayern Munich.

Barcelona: Quyết tâm lớn nhưng vấp rào cản tài chính

Đội chủ sân Camp Nou đang thể hiện sự nghiêm túc cao độ trong việc chiêu mộ tiền đạo 26 tuổi. Blaugrana được cho là đã thiết lập các cuộc đàm phán với đại diện của Alvarez cũng như thảo luận trực tiếp với phía Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalan đang ráo riết tìm kiếm một cái tên đẳng cấp để thay thế Robert Lewandowski, người dự kiến sẽ rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mặc dù Alvarez được cho là rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập Barcelona, tuy nhiên những vấn đề về tài chính vẫn là trở ngại lớn nhất. Mức phí chuyển nhượng cao mà Atletico yêu cầu có thể nằm ngoài khả năng chi trả hiện tại của đội bóng La Liga. Song song với thương vụ này, Barca cũng đang tiến gần đến việc hoàn tất hợp đồng với cầu thủ chạy cánh Anthony Gordon từ Newcastle.

Arsenal: Tham vọng từ ngân sách khổng lồ

Mikel Arteta từ lâu đã không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho tài năng của Julian Alvarez. HLV Diego Simeone cũng xác nhận Arsenal luôn là một trong những đội bóng theo đuổi tiền đạo này sát sao nhất. Sau một mùa giải thành công rực rỡ với chức vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết Champions League, Pháo thủ sẵn sàng bạo chi để củng cố sức mạnh hàng công.

Chủ sở hữu Josh Kroenke khẳng định Arsenal sẽ không đứng ngoài cuộc chơi trong kỳ chuyển nhượng này. Với 20 bàn thắng ghi được ở mùa giải vừa qua, Alvarez được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo giúp lối chơi của Arteta trở nên biến ảo hơn.

PSG và Bayern Munich: Sẵn sàng phá két

Tại Pháp, Paris Saint-Germain đã có những bước đi cụ thể khi tiếp cận trực tiếp với cầu thủ về vấn đề tiền lương. Gã khổng lồ nước Pháp sẵn sàng đáp ứng mức giá 150 triệu euro mà Atletico Madrid đưa ra. Trong bối cảnh Bradley Barcola có khả năng ra đi, PSG xem Alvarez là sự thay thế lý tưởng để duy trì sức mạnh hàng công.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng không đứng ngoài cuộc đua. Dù đang sở hữu những cái tên chất lượng như Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz, đội bóng Đức vẫn coi Alvarez là mục tiêu chiến lược. Khi Harry Kane ngày một lớn tuổi, ban lãnh đạo Bayern xem tiền đạo người Argentina là nhân tố chủ chốt để dẫn dắt hàng công CLB trong tương lai dài hạn.