Julian Alvarez rực sáng đè bẹp Tottenham: Atletico Madrid ra thông điệp đanh thép cho Barca và Arsenal Với cú đúp và một kiến tạo trong chiến thắng 5-2 trước Spurs, Julian Alvarez khẳng định vị thế bất khả xâm phạm tại Atletico Madrid, dập tắt mọi hy vọng chuyển nhượng từ các ông lớn.

Màn trình diễn thượng thặng của Julian Alvarez trước Tottenham Hotspur tại Riyadh Air Metropolitano không chỉ mang về chiến thắng hủy diệt 5-2 cho Atletico Madrid, mà còn là lời khẳng định đanh thép về tương lai của tiền đạo người Argentina. Những nỗ lực tiếp cận từ Arsenal hay Barcelona giờ đây dường như đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Sức mạnh của một "cỗ máy" pressing toàn diện

Trong 73 phút góp mặt trên sân, chân sút 26 tuổi đã trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Chỉ với 35 lần chạm bóng, Alvarez kịp bỏ túi 2 bàn thắng với tỷ lệ sút trúng đích tuyệt đối 100% và đóng góp thêm 1 đường kiến tạo thành bàn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chạm mức 1,33 cho thấy khả năng chọn vị trí và đánh hơi không gian xuất sắc của cựu sao Man City.

Julian Alvarez đã có màn trình diễn xuất sắc trước Spurs.

Dưới sự nhào nặn của HLV Diego Simeone, Alvarez không đơn thuần là một trung phong mắc võng trong vòng cấm. Anh thể hiện hình ảnh của một tiền đạo pressing hiện đại với 5 lần đoạt lại bóng thành công và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88%. Với 2 lần tạo ra cơ hội ngon ăn (big chances), "Nhện nhỏ" chính là linh hồn trong lối chơi rực lửa và đầy mưu mẹo của Los Rojiblancos.

Báu vật không phải để bán của Atletico Madrid

Việc các CLB lớn như Arsenal khao khát hỏa lực hay Barca tìm người kế vị Robert Lewandowski là điều dễ hiểu, nhất là khi Alvarez đã có 16 bàn thắng và 7 kiến tạo từ đầu mùa. Tuy nhiên, giới chóp bu tại Madrid đã sớm xác định tiền đạo này là viên gạch nền móng cho dự án dài hạn của CLB chứ không phải một món hàng để kinh doanh kiếm lời.

Chủ tịch Enrique Cerezo đã dập tắt mọi đồn đoán bằng tuyên bố cứng rắn: "Cậu ấy có giá trị cực lớn và chắc chắn không phải để bán". Sự kiên định này càng có cơ sở khi biểu tượng Antoine Griezmann đang rục rịch những bước cuối sự nghiệp để chuyển sang MLS khoác áo Orlando City. Khi đó, khoảng trống quyền lực tại Metropolitano sẽ được trao lại cho Alvarez.

Julian Alvarez chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trận thắng Spurs không phải là màn chào hàng, mà là lời thị uy sức mạnh của Atletico Madrid. Thông điệp gửi tới London và Catalunya đã rõ ràng: Julian Alvarez không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai của đế chế đỏ trắng thành Madrid.