Julian Nagelsmann gay gắt đáp trả sau trận thua Ecuador: Đừng nói tuyển Đức thiếu động lực Thất bại 1-2 trước Ecuador tại lượt cuối bảng E World Cup 2026 khiến nội bộ tuyển Đức dậy sóng. HLV Julian Nagelsmann đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc về sự tự mãn, đồng thời chỉ ra những lỗ hổng chiến thuật trước vòng 32 đội.

Dù đã sớm đảm bảo ngôi đầu bảng E World Cup 2026, trận thua ngược 1-2 trước Ecuador trong lượt trận cuối vẫn mang lại những dư vị đắng ngắt cho đội tuyển Đức. Thay vì một màn dạo chơi nhẹ nhàng, "Die Mannschaft" đã phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về tinh thần thi đấu và sự tập trung khi bước vào giai đoạn knock-out.

Cơn thịnh nộ của Julian Nagelsmann

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã không giấu nổi sự bất bình trước những ý kiến cho rằng các học trò của ông thiếu động lực thi đấu khi đã chắc suất đi tiếp. Vị chiến lược gia 38 tuổi kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc về sự tự mãn trong nội bộ đội hình.

Julian Nagelsmann khẳng định tuyển Đức không mất động lực thi đấu. Ảnh: Getty Images.

"Làm ơn hãy dừng những lời vô nghĩa này lại, thành thật mà nói là như vậy," Nagelsmann phát biểu đầy gay gắt. "Các cầu thủ có muốn cống hiến hết mình không? Tất nhiên là họ muốn rồi. Không một ai bước ra sân với tư tưởng buông xuôi, đặc biệt là trong màu áo đội tuyển quốc gia tại một kỳ World Cup."

Lỗ hổng hệ thống sau bàn thắng của Leroy Sane

Về mặt chuyên môn, tuyển Đức đã có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số sớm của Leroy Sane. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế để kết liễu đối thủ, đội bóng của Nagelsmann lại dần đánh mất quyền kiểm soát và để Ecuador lật ngược thế cờ.

Phân tích về nguyên nhân thất bại, Nagelsmann chỉ ra sự đứt gãy trong cấu trúc đội hình: "Sau bàn thắng đó, chúng tôi bắt đầu mắc các lỗi về vị trí và mọi thứ dần trở nên khó khăn. Đội bóng không có một cấu trúc thực sự khi kiểm soát bóng và chúng tôi cũng không tìm ra cách nào để giải tỏa được áp lực từ phía đối thủ".

Sự thiếu liên kết giữa các tuyến và khả năng chống phản công yếu kém đã khiến Đức trả giá đắt. Ecuador, với lối chơi giàu thể lực và tốc độ, đã khai thác triệt để những khoảng trống mà hàng phòng ngự tuyển Đức để lại khi dâng cao.

Bài toán xoay vòng và mục tiêu vòng 32 đội

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Nagelsmann cũng lên tiếng bảo vệ các quyết định thay người và điều chỉnh nhân sự của mình. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc xoay vòng đội hình được ông coi là yếu tố sống còn để duy trì sức bền cho các trụ cột.

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng việc thay đổi nhân sự đã được lên kế hoạch từ trước và không phải là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua. Thay vào đó, đó là một phần của chiến lược dài hơi nhằm chuẩn bị cho vòng 32 đội đầy khốc liệt phía trước.

Khép lại buổi phỏng vấn, Nagelsmann khẳng định toàn đội sẽ ngay lập tức dồn toàn lực tập trung cho giai đoạn loại trực tiếp. Tại đây, nhà vô địch thế giới bốn lần đặt mục tiêu nhanh chóng phục hồi phong độ, chứng minh bản lĩnh thực sự và dập tắt mọi hoài nghi về tham vọng chinh phục danh hiệu tại World Cup 2026.