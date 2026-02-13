Julien Nguyễn rời PVF-CAND: Thương vụ bất thành do không đạt thỏa thuận hợp đồng Tài năng trẻ Việt kiều Canada Julien Nguyễn chính thức chia tay PVF-CAND sau thời gian thử việc ngắn ngủi do hai bên không tìm được tiếng nói chung về các điều khoản.

Julien Nguyễn, tiền vệ Việt kiều Canada sinh năm 2006, đã chính thức khép lại hành trình thử việc tại CLB PVF-CAND mà không có bản hợp đồng nào được ký kết. Cầu thủ trẻ này đã lên máy bay trở lại Canada vào ngày 9/2 sau khi quá trình đàm phán giữa các bên rơi vào bế tắc.

Julien Nguyễn không thể ký hợp đồng chính thức với PVF-CAND.

Rào cản từ các điều khoản hợp đồng và thời điểm

Julien Nguyễn đặt chân đến Việt Nam vào cuối tháng 1 thông qua sự giới thiệu cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm anh xuất hiện trùng với giai đoạn các đội bóng đã ổn định bộ khung nhân sự chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Để có đánh giá sát thực nhất, ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho cầu thủ 18 tuổi tập luyện cùng đội trẻ PVF-CAND.

Trong quá trình thử lửa, Julien đã có cơ hội cọ xát với các cầu thủ đội một và nhận được những đánh giá tích cực về tiềm năng phát triển. Phía lãnh đạo CLB PVF-CAND cũng bày tỏ thiện chí muốn giữ chân "viên ngọc thô" này. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở các điều khoản hợp đồng khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán.

Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan như sự khác biệt về khí hậu, môi trường thi đấu và quỹ thời gian thử việc quá ngắn cũng là những thử thách lớn đối với cầu thủ trẻ này trong việc thích nghi ngay lập tức với bóng đá Việt Nam.

Tiềm năng của cầu thủ từng thi đấu tại Tây Ban Nha

Sở hữu thể hình lý tưởng 1m82 cùng kinh nghiệm thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu trong màu áo U19 Fuenlabrada (Tây Ban Nha), Julien Nguyễn vẫn được đánh giá là một cái tên đầy hứa hẹn. Dù không thể trụ lại trong lần thử việc này, anh vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp và có dịp giao lưu với các đồng nghiệp như Brandon Ly – một cầu thủ Việt kiều khác đang khoác áo Công An Hà Nội.

Gia đình Julien Nguyễn khẳng định cánh cửa trở lại Việt Nam vẫn luôn rộng mở nếu có một lời đề nghị phù hợp trong tương lai. Mục tiêu dài hạn của tiền vệ này vẫn là cơ hội khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Với chính sách ngày càng cởi mở từ VFF đối với cầu thủ gốc Việt, những tài năng như Julien Nguyễn đang có cơ hội thực sự để đóng góp cho bóng đá nước nhà trong tương lai gần.