Juno Tab 4 13: Máy tính bảng chạy Linux giá 1.000 USD có gì đặc biệt? Juno Tab 4 13 inch chạy Linux đã cho đặt trước với giá 989 USD, sở hữu chip Intel Core Ultra 5 và SSD tháo rời. Thiết bị dự kiến giao hàng vào tháng 10/2026.

Juno Computers vừa chính thức công bố mức giá và mở chương trình đặt hàng trước cho Juno Tab 4 13 inch, một trong những mẫu máy tính bảng hiếm hoi trên thị trường chạy hệ điều hành Linux. Với mức giá khởi điểm gần 1.000 USD, thiết bị này hướng tới phân khúc người dùng chuyên nghiệp, cần một môi trường làm việc mở và khả năng can thiệp sâu vào phần cứng.

Cấu hình mạnh mẽ với chip Intel Core Ultra và SSD tháo rời

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Juno Tab 4 13 inch là sự xuất hiện của bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 115U. Đây là bước tiến lớn so với các thế hệ máy tính bảng Linux trước đây thường sử dụng chip ARM hoặc các dòng chip Intel cấp thấp. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà trên các bản phân phối Linux.

Juno Tab 4 13 inch trang bị bộ vi xử lý từ Intel.

Đặc biệt, Juno Computers đã trang bị cho máy ổ cứng SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe dung lượng 1TB có thể tháo rời. Việc cho phép người dùng tự thay thế hoặc nâng cấp ổ cứng là một điểm cộng lớn, vốn rất hiếm thấy trên các dòng máy tính bảng mỏng nhẹ hiện nay.

Thành phần Thông số kỹ thuật chi tiết Màn hình 13 inch IPS, độ phân giải 1600 x 2560, tần số quét 60Hz, hỗ trợ bút cảm ứng Vi xử lý Intel Core Ultra 5 115U Bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5 Lưu trữ 1TB SSD M.2 2280 NVMe (có thể tháo rời) Pin & Sạc 42.71Wh, hỗ trợ sạc nhanh 65W Trọng lượng/Vỏ Hợp kim Magie, tích hợp quạt kép

Thiết kế tối ưu cho công việc và khả năng kết nối

Juno Tab 4 13 inch sở hữu màn hình IPS 13 inch với độ phân giải cao 1600 x 2560, hỗ trợ bút cảm ứng đi kèm. Để duy trì hiệu suất ổn định cho con chip Intel Core Ultra, nhà sản xuất đã tích hợp hệ thống làm mát bằng quạt kép bên trong lớp vỏ hợp kim magie bền bỉ.

Về khả năng kết nối, máy được trang bị hai cổng USB 3.1 Type-C hỗ trợ xuất hình ảnh và một cổng USB 3.0 Type-A truyền thống. Tuy nhiên, thiết bị này không tích hợp khe cắm thẻ nhớ microSD và modem LTE (vốn chỉ có trên phiên bản 10.5 inch nhỏ hơn). Các tính năng bổ trợ khác bao gồm loa stereo, microphone, Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2.

Giá bán và thời gian giao hàng

Hiện tại, người dùng có thể đặt trước Juno Tab 4 13 inch với mức giá 989 USD tại thị trường Mỹ và 949 Bảng Anh tại thị trường Anh. Với khoản phí bổ sung khoảng 12 USD, khách hàng có thể yêu cầu nhà sản xuất mã hóa ổ đĩa trước khi xuất xưởng để tăng cường bảo mật.

Đáng lưu ý, quá trình sản xuất sẽ chỉ bắt đầu sau khi chiến dịch đặt hàng trước kết thúc. Theo thông báo từ Juno Computers, thời gian giao hàng dự kiến sẽ rơi vào khoảng 90 đến 100 ngày sau khi đóng cổng đặt trước. Như vậy, những khách hàng đầu tiên có thể sẽ nhận máy sớm nhất vào khoảng tháng 10/2026. Bộ sản phẩm tiêu chuẩn sẽ bao gồm máy tính bảng, bàn phím rời có đèn nền và bút cảm ứng.