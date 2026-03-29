Junya Ito ghi bàn quyết định phút 84, Nhật Bản hạ gục Scotland ngay tại Hampden Park Bàn thắng muộn của tiền đạo Junya Ito cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Zion Suzuki đã giúp đội tuyển Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Scotland.

Đội tuyển Nhật Bản vừa khẳng định vị thế của "ông lớn" bóng đá châu Á bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland ngay tại thánh địa Hampden Park. Pha lập công duy nhất của ngôi sao Junya Ito ở phút 84 không chỉ mang về thắng lợi cho đại diện Đông Á mà còn phản ánh sự hiệu quả trong lối chơi kỷ luật mà các chiến binh Samurai Xanh đã dày công xây dựng.

Ito Junya ghi bàn duy nhất trận đấu.

Sự xuất sắc của thủ thành Zion Suzuki trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Scotland đã tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao đội hình nhằm chiếm quyền kiểm soát khu trung tuyến. Scott McTominay sớm đưa ra lời cảnh báo với cú dứt điểm bằng chân trái uy lực ở phút thứ 8, buộc thủ thành Zion Suzuki phải trổ tài cứu thua xuất sắc cho Nhật Bản.

Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản đáp trả mạnh mẽ bằng sự cơ động của bộ đôi Kodai Sano và Ao Tanaka ở giữa sân. Đáng chú ý, phút 38, vận may đã mỉm cười với đội chủ nhà khi cú sút sấm sét của Ao Tanaka đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khung gỗ của Angus Gunn. Những phút cuối hiệp một chứng kiến sức ép dồn dập từ phía đại diện châu Á, nhưng sự tập trung của hàng thủ Scotland đã ngăn chặn được các tình huống dứt điểm cận thành từ Tsuyoshi Watanabe và Kodai Sano.

Bước ngoặt từ những điều chỉnh nhân sự của HLV Nhật Bản

Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều thực hiện hàng loạt thay đổi về nhân sự nhằm tìm kiếm sự đột biến. Những ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh như Kaoru Mitoma và tiền đạo giàu kinh nghiệm Junya Ito lần lượt được tung vào sân. Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công Nhật Bản, khi Mitoma liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái bằng những pha đi bóng lắt léo.

Ito Junya tả xung hữu đột trước vòng vây các cầu thủ Scotland.

Mặc dù Scotland có thời điểm vùng lên mạnh mẽ nhờ sự dẫn dắt của đội trưởng Andrew Robertson, nhưng Zion Suzuki một lần nữa trở thành người hùng khi cản phá ngoạn mục cú sút xa của McTominay ở phút 52. Sự bế tắc chỉ được khai thông ở phút 84 khi tài năng trẻ Kento Shiogai thực hiện đường kiến tạo thông minh cho Junya Ito. Tiền đạo hiện đang khoác áo CLB Genk đã dứt điểm quyết đoán, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại Glasgow.

Thống kê trận đấu Scotland vs Nhật Bản

Thông số Scotland Nhật Bản Tỷ số chung cuộc 0 1 Cầu thủ ghi bàn - Junya Ito (84') Thủ môn xuất sắc nhất - Zion Suzuki

Trong những phút bù giờ, Scotland nỗ lực đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, pha dứt điểm từ xa không chính xác của Billy Gilmour đã khép lại một ngày thi đấu thất vọng cho đoàn quân của HLV Steve Clarke. Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của bóng đá xứ sở mặt trời mọc trước các đại diện ưu tú của lục địa già, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét của cá nhân Junya Ito – người từng gây ấn tượng mạnh tại Ligue 1 trong màu áo Stade de Reims.