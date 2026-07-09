Justin Bieber và Hailey Bieber kỷ niệm 8 năm đính hôn: Hành trình xây dựng tổ ấm bền vững Vợ chồng Justin Bieber vừa chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm 8 năm đính hôn đầy ngọt ngào. Sau nhiều thăng trầm, cặp đôi hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng con trai đầu lòng Jack Blues.

Cặp đôi nổi tiếng Justin Bieber và Hailey Bieber vừa chính thức đánh dấu cột mốc 8 năm kể từ ngày đính hôn. Trên trang cá nhân, Hailey Bieber đã chia sẻ bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc lãng mạn của cả hai, đi kèm dòng chú thích ngắn gọn khẳng định sự gắn kết bền chặt sau gần một thập kỷ đồng hành.

Hành trình từ những biến động đến hôn nhân chính thức

Chuyện tình giữa nam ca sĩ Justin Bieber và người mẫu Hailey Bieber từng thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế bởi những giai đoạn thăng trầm. Sau khi trải qua một cuộc chia tay mà Hailey mô tả là "đầy biến động" vào năm 2016, cả hai đã tìm lại sự kết nối và chính thức tái hợp vào tháng 6 năm 2018.

Chỉ một tháng sau khi quay lại, Justin Bieber đã quyết định cầu hôn bạn gái, khẳng định mong muốn dành cả cuộc đời để tôn trọng và bảo vệ cô. Lời hứa này được cụ thể hóa bằng việc đăng ký kết hôn tại New York vào tháng 9 năm 2018, trước khi tổ chức một lễ cưới quy mô lớn tại South Carolina vào năm 2019.

Vợ Justin Bieber lựa chọn kỷ niệm dịp đặc biệt bằng hình ảnh hôn chồng đầy tình tứ. Ảnh: IGNV

Sự thay đổi tích cực sau khi đón thành viên mới

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi diễn ra vào tháng 8 năm 2024, khi họ chào đón con trai đầu lòng mang tên Jack Blues. Sự xuất hiện của thành viên mới không chỉ mở ra một chương mới mà còn giúp mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ trở nên khăng khít hơn. Hailey từng chia sẻ rằng Justin là tình yêu thực sự của đời mình, trong khi nam ca sĩ khẳng định cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn từ khi có vợ đồng hành.

Vợ chồng Justin Bieber từng trải qua nhiều thử thách trước khi về chung một nhà. Ảnh: IGNV

Đáng chú ý, Hailey Bieber luôn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho sự nghiệp của chồng. Gần đây, cô đã công khai chia sẻ những hình ảnh Justin biểu diễn trên sân khấu cùng những lời khen ngợi, cho thấy sự đồng điệu cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc.

Sự cởi mở và thông điệp về hạnh phúc

Trong làng giải trí quốc tế, việc Justin và Hailey Bieber thoải mái chia sẻ những cột mốc quan trọng như ngày đính hôn, lễ cưới hay khoảnh khắc đón con chào đời đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Sự cởi mở này không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về hành trình vượt qua sóng gió của họ mà còn truyền cảm hứng về nỗ lực xây dựng một tổ ấm bền vững giữa áp lực của sự nổi tiếng.

Justin Bieber từng được vợ và con trai đến tận nơi cổ vũ trong một lịch trình công việc. Ảnh: IGNV

Nhìn lại chặng đường 8 năm qua, có thể thấy mối quan hệ của cặp đôi đã trưởng thành đáng kể. Từ những người trẻ đối diện với nhiều thử thách, họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, minh chứng cho một tình yêu biết kiên trì và thấu hiểu.