Juventus 0-3 Lazio: Lazio giành chiến thắng Lazio còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 16 điểm. Họ sẽ đến Allianz Stadium gặp Juventus lúc 01:45 ngày 19/10/2026 với chuỗi 5 trận bất bại.

Juventus 0 - 3 Lazio Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Lazio.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 45% - 55% Lazio, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 43% - 57% Lazio, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 46% - 54% Lazio, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' BÀN THẮNG! Lazio (0-1) Phút 37': Oliver Provstgaard (Lazio) lập công (kiến tạo: Mattia Zaccagni). Tỷ số: 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Kenneth Taylor (Lazio) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

45' Thay người Phút 45' (Juventus): Nick Woltemade vào sân thay Kerim Alajbegovic.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Mattia Zaccagni (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 48% - 52% Lazio, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 51% - 49% Lazio, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

66' BÀN THẮNG! Lazio (0-2) Phút 66': Gustav Isaksen (Lazio) lập công (kiến tạo: Nuno Tavares). Tỷ số: 0 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Juventus): Francisco Conceicao vào sân thay Douglas Luiz Soares.

67' Thay người Phút 67' (Juventus): Edon Zhegrova vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez.

69' Thay người Phút 69' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Kenneth Taylor.

69' Thay người Phút 69' (Lazio): Andrea Pinamonti vào sân thay Tijjani Noslin.

74' Thay người Phút 74' (Juventus): Andrea Cambiaso vào sân thay Zeki Çelik.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 53% - 47% Lazio, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

79' Thay người Phút 79' (Lazio): Manuel Lazzari vào sân thay Gustav Isaksen.

86' Thay người Phút 86' (Lazio): Alfonso Pedraza vào sân thay Mattia Zaccagni.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 56% - 44% Lazio, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 6; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Juventus): Jérémie Boga vào sân thay Pape Matar Sarr.

89' BÀN THẮNG! Lazio (0-3) Phút 89': Fisayo Dele-Bashiru (Lazio) lập công (kiến tạo: Andrea Pinamonti). Tỷ số: 0 - 3.

KT Kết thúc: Juventus 0-3 Lazio Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:39 19/10/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV L. Spalletti Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso 25 G. Vicario 15 P. Kalulu 3 Bremer 26 J. Lucumí 22 W. McKennie 29 P. Sarr 12 Douglas Luiz 2 Z. Çelik 31 N. González 17 Kerim-Sam Alajbegović 9 R. Kolo Muani 35 C. Mandas 15 Floriani Mussolini 37 J. Šutalo 25 Provstgaard 17 Nuno Tavares 16 D. Frattesi 21 R. Belahyane 24 K. Taylor 11 G. Isaksen 14 T. Noslin 10 M. Zaccagni Dự bị Juventus 32 J. Cabal 20 A. Cambiaso 7 Francisco Conceição 4 F. Gatti 6 L. Kelly 8 Koopmeiners 33 Neto 23 C. Pinsoglio 24 D. Rugani Lazio 5 D. Doekhi 71 V. Farcomeni 29 M. Lazzari 2 Diogo Leite 40 E. Motta 23 Pedraza 3 L. Pellegrini 9 A. Pinamonti 28 A. Przyborek Cập nhật đội hình lúc 01:17 19/10/2026

Juventus Thống kê Lazio 58% Kiểm soát bóng 42% 8 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 3 5 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 7 6 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Provstgaard Lazio 1 bàn Dele-Bashiru Lazio 1 bàn G. Isaksen Lazio 1 bàn Nuno Tavares Lazio 1 kiến tạo · điểm 7.05 A. Pinamonti Lazio 1 kiến tạo · điểm 6.92 M. Zaccagni Lazio 1 kiến tạo · điểm 6.73

Lazio đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận gặp Juventus trên sân Allianz Stadium lúc 01:45 ngày 19/10/2026. Đội khách đang đứng hạng 3 với 16 điểm, hơn chủ nhà hạng 7 tới 5 điểm. Một kết quả tích cực ở Turin sẽ giúp Lazio củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Lazio mang phong độ vững vàng đến Turin

Lazio đang có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là một trận hòa, rồi hai trận thắng liên tiếp và một trận hòa ở trận xa nhất trong chuỗi.

Sự ổn định này là lý do chính giúp Lazio đứng hạng 3 với 16 điểm. Họ ít để rơi điểm ở những trận đấu khó, điều thường quyết định cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Juventus cần tận dụng lợi thế sân nhà

Juventus cũng có phong độ khá tốt khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận thua duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận gần nhất của họ đều là chiến thắng cùng một trận hòa.

Tuy vậy, Juventus mới có 11 điểm và đứng hạng 7, kém Lazio 5 điểm. Đội chủ nhà cần thêm những chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên, và trận đấu trên sân nhà là dịp phù hợp để làm điều đó.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Juventus thắng 1 trận, hòa 2 trận và Lazio thắng 2 trận. Lịch sử gần đây nghiêng nhẹ về phía Lazio, nhưng hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán thường rất sát sao.

Với đội khách, thành tích này là nguồn tự tin. Với Juventus, đây là cơ hội để đảo ngược xu hướng ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang có phong độ tốt, nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự chắc chắn ở những khoảnh khắc then chốt. Lazio có lợi thế về tâm lý nhờ chuỗi bất bại và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Juventus lại có sân nhà làm điểm tựa và động lực rõ ràng là thu hẹp khoảng cách 5 điểm.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Lazio có cơ hội thực sự để bám sát ngôi đầu. Nhưng Juventus, với phong độ khởi sắc và lợi thế sân nhà, hoàn toàn đủ sức gây khó khăn cho đội khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Juventus · 1 thắng 2 hòa Lazio · 2 thắng Juventus 2 - 2 Lazio Hòa Lazio 1 - 0 Juventus LAZ Lazio 1 - 1 Juventus Hòa Juventus 1 - 0 Lazio JUV Lazio 2 - 1 Juventus LAZ

Juventus 5 trận gần nhất T H B T T 6 Trận 3-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới Lazio 5 trận gần nhất T H T T H 6 Trận 5-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 3 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T 4 Frosinone 7 4 1 2 +4 13 T B T H T … 6 AC Milan 6 3 3 0 +6 12 H T H H T 7 Juventus 6 3 2 1 +4 11 H T B H T 8 Como 6 3 2 1 +3 11 H B T T T …

Tình hình lực lượng Juventus ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury) ✚ K. Yildiz (Foot Injury) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) Lazio ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ M. Cancellieri (Leg Injury) ✚ F. Gatto (Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ N. Rovella (Calf Injury) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury)