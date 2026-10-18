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Juventus 0-3 Lazio: Lazio giành chiến thắng

Văn Thể18/10/2026 20:45

Lazio còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 16 điểm. Họ sẽ đến Allianz Stadium gặp Juventus lúc 01:45 ngày 19/10/2026 với chuỗi 5 trận bất bại.

Juventus0 - 3LazioKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Juventus tiếp đón Lazio.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Juventus 45% - 55% Lazio, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Juventus 43% - 57% Lazio, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Juventus 46% - 54% Lazio, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 37'BÀN THẮNG! Lazio (0-1)

    Phút 37': Oliver Provstgaard (Lazio) lập công (kiến tạo: Mattia Zaccagni). Tỷ số: 0 - 1.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Kenneth Taylor (Lazio) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Juventus): Nick Woltemade vào sân thay Kerim Alajbegovic.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Mattia Zaccagni (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Juventus 48% - 52% Lazio, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Juventus 51% - 49% Lazio, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 5; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 66'BÀN THẮNG! Lazio (0-2)

    Phút 66': Gustav Isaksen (Lazio) lập công (kiến tạo: Nuno Tavares). Tỷ số: 0 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Juventus): Francisco Conceicao vào sân thay Douglas Luiz Soares.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Juventus): Edon Zhegrova vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Kenneth Taylor.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Lazio): Andrea Pinamonti vào sân thay Tijjani Noslin.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Juventus): Andrea Cambiaso vào sân thay Zeki Çelik.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Juventus 53% - 47% Lazio, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Lazio): Manuel Lazzari vào sân thay Gustav Isaksen.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Lazio): Alfonso Pedraza vào sân thay Mattia Zaccagni.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Juventus 56% - 44% Lazio, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 6; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Juventus): Jérémie Boga vào sân thay Pape Matar Sarr.

  • 89'BÀN THẮNG! Lazio (0-3)

    Phút 89': Fisayo Dele-Bashiru (Lazio) lập công (kiến tạo: Andrea Pinamonti). Tỷ số: 0 - 3.

  • KTKết thúc: Juventus 0-3 Lazio

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 03:39 19/10/2026

Đội hình chính thức
Juventus
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV L. Spalletti
Lazio
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso
25
G. Vicario
15
P. Kalulu
3
Bremer
26
J. Lucumí
22
W. McKennie
29
P. Sarr
12
Douglas Luiz
2
Z. Çelik
31
N. González
17
Kerim-Sam Alajbegović
9
R. Kolo Muani
35
C. Mandas
15
Floriani Mussolini
37
J. Šutalo
25
Provstgaard
17
Nuno Tavares
16
D. Frattesi
21
R. Belahyane
24
K. Taylor
11
G. Isaksen
14
T. Noslin
10
M. Zaccagni
Dự bị
Juventus
32 J. Cabal20 A. Cambiaso7 Francisco Conceição4 F. Gatti6 L. Kelly8 Koopmeiners33 Neto23 C. Pinsoglio24 D. Rugani
Lazio
5 D. Doekhi71 V. Farcomeni29 M. Lazzari2 Diogo Leite40 E. Motta23 Pedraza3 L. Pellegrini9 A. Pinamonti28 A. Przyborek
Cập nhật đội hình lúc 01:17 19/10/2026
JuventusThống kêLazio
58%
Kiểm soát bóng
42%
8
Dứt điểm
9
2
Trúng đích
3
5
Phạt góc
7
7
Phạm lỗi
7
6
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
O. Provstgaard
Provstgaard
Lazio
1 bàn
F. Dele-Bashiru
Dele-Bashiru
Lazio
1 bàn
G. Isaksen
G. Isaksen
Lazio
1 bàn
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Lazio
1 kiến tạo · điểm 7.05
A. Pinamonti
A. Pinamonti
Lazio
1 kiến tạo · điểm 6.92
M. Zaccagni
M. Zaccagni
Lazio
1 kiến tạo · điểm 6.73

Lazio đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận gặp Juventus trên sân Allianz Stadium lúc 01:45 ngày 19/10/2026. Đội khách đang đứng hạng 3 với 16 điểm, hơn chủ nhà hạng 7 tới 5 điểm. Một kết quả tích cực ở Turin sẽ giúp Lazio củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Lazio mang phong độ vững vàng đến Turin

Lazio đang có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là một trận hòa, rồi hai trận thắng liên tiếp và một trận hòa ở trận xa nhất trong chuỗi.

Sự ổn định này là lý do chính giúp Lazio đứng hạng 3 với 16 điểm. Họ ít để rơi điểm ở những trận đấu khó, điều thường quyết định cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Juventus cần tận dụng lợi thế sân nhà

Juventus cũng có phong độ khá tốt khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận thua duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận gần nhất của họ đều là chiến thắng cùng một trận hòa.

Tuy vậy, Juventus mới có 11 điểm và đứng hạng 7, kém Lazio 5 điểm. Đội chủ nhà cần thêm những chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên, và trận đấu trên sân nhà là dịp phù hợp để làm điều đó.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Juventus thắng 1 trận, hòa 2 trận và Lazio thắng 2 trận. Lịch sử gần đây nghiêng nhẹ về phía Lazio, nhưng hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán thường rất sát sao.

Với đội khách, thành tích này là nguồn tự tin. Với Juventus, đây là cơ hội để đảo ngược xu hướng ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang có phong độ tốt, nên trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự chắc chắn ở những khoảnh khắc then chốt. Lazio có lợi thế về tâm lý nhờ chuỗi bất bại và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Juventus lại có sân nhà làm điểm tựa và động lực rõ ràng là thu hẹp khoảng cách 5 điểm.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Lazio có cơ hội thực sự để bám sát ngôi đầu. Nhưng Juventus, với phong độ khởi sắc và lợi thế sân nhà, hoàn toàn đủ sức gây khó khăn cho đội khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Juventus · 1 thắng2 hòaLazio · 2 thắng
09/02/2026
Juventus
2 - 2
Lazio
Hòa
27/10/2025
Lazio
1 - 0
Juventus
LAZ
10/05/2025
Lazio
1 - 1
Juventus
Hòa
20/10/2024
Juventus
1 - 0
Lazio
JUV
24/04/2024
Bán kết
Lazio
2 - 1
Juventus
LAZ
Juventus
5 trận gần nhất
THBTT
6
Trận
3-2-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
5
Thủng lưới
Lazio
5 trận gần nhất
THTTH
6
Trận
5-1-0
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter7610+1219TTHTT
2AS Roma7520+1317THHTT
3Lazio6510+716TTHTT
4Frosinone7412+413TBTHT
6AC Milan6330+612HTHHT
7Juventus6321+411HTBHT
8Como6321+311HBTTT
Tình hình lực lượng
Juventus
J. Ekhator (Muscle Injury)
K. Grabara (Knee Injury)
M. Locatelli (Knee Injury)
A. Milik (Inactive)
K. Thuram (Knee Injury)
K. Yildiz (Foot Injury)
J. Ekhator (Muscle Injury)
K. Grabara (Knee Injury)
Lazio
A. Furlanetto (Knee Injury)
A. Gudmundsson (Shoulder Injury)
M. Cancellieri (Leg Injury)
F. Gatto (Injury)
A. Marusic (Muscle Injury)
N. Rovella (Calf Injury)
A. Furlanetto (Knee Injury)
A. Gudmundsson (Shoulder Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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