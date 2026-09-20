Juventus 2-0 Atalanta: Juventus giành chiến thắng
Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ hơn Atalanta đúng 1 điểm, tạo nên màn so tài đầy toan tính tại vòng đấu trên sân vận động Allianz Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Juventus tiếp đón Atalanta.
- 13'Atalanta ép sân
Cầm bóng: Juventus 40% - 60% Atalanta, dứt điểm 1 - 2, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.
- 17'Thẻ vàng
Phút 17': T. Kristensen (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': F. Conceicao (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Juventus 49% - 51% Atalanta, dứt điểm 2 - 3, phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 1.
- 28'BÀN THẮNG! Juventus (1-0)
Phút 28': F. Conceicao (Juventus) lập công (kiến tạo: Z. Celik). Tỷ số: 1 - 0.
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Juventus 51% - 49% Atalanta, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 2.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': F. Kessie (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Juventus): P. M. Sarr vào sân thay K. Alajbegovic.
- 53'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Juventus 51% - 49% Atalanta, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 63'Thay người
Phút 63' (Atalanta): G. Raspadori vào sân thay L. Samardzic.
- 65'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Juventus 50% - 50% Atalanta, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 1.
- 72'Thay người
Phút 72' (Juventus): E. Zhegrova vào sân thay F. Conceicao.
- 72'Thay người
Phút 72' (Juventus): T. Koopmeiners vào sân thay N. Gonzalez.
- 73'Thay người
Phút 73' (Atalanta): G. Gaetano vào sân thay F. Kessie.
- 73'Thay người
Phút 73' (Atalanta): G. Scamacca vào sân thay N. Krstovic.
- 77'BÀN THẮNG! Juventus (2-0)
Phút 77': Bremer (Juventus) lập công (kiến tạo: E. Zhegrova). Tỷ số: 2 - 0.
- 77'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Juventus 51% - 49% Atalanta, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 84'Thay người
Phút 84' (Atalanta): E. Elmas vào sân thay J. Rowe.
- 86'Thay người
Phút 86' (Juventus): N. Woltemade vào sân thay W. McKennie.
- 89'Thay người
Phút 89' (Juventus): L. Kelly vào sân thay R. Kolo Muani.
- 89'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Juventus 52% - 48% Atalanta, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 2.
- KTKết thúc: Juventus 2-0 Atalanta
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 00:54 21/09/2026
Juventus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, nơi từng biến động nhỏ về điểm số cũng có thể làm thay đổi cục diện bảng xếp hạng. Cuộc tiếp đón Atalanta trên sân nhà Allianz Stadium vào lúc 23:00 ngày 20/09/2026 mang tính chất bản lề đối với cả hai câu lạc bộ khi khoảng cách giữa họ lúc này chỉ vỏn vẹn đúng 1 điểm.
Cục diện bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi
Đội chủ nhà Juventus hiện đứng ở vị trí thứ 8 với 7 điểm tích lũy được. Việc duy trì vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng giúp "Bà đầm già" giữ vững thế bám đuổi với nhóm cạnh tranh suất tham dự đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, bất kỳ sự sảy chân nào vào lúc này cũng có thể khiến họ bị nhóm xếp sau vượt lên.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Atalanta xếp thứ 11 với 6 điểm. Dù đứng ở nửa dưới, đội bóng này hoàn toàn có thể vượt qua chính đối thủ nếu giành trọn vẹn điểm số trong chuyến làm khách lần này. Trận đấu vì thế hứa hẹn diễn ra với sự thận trọng tối đa từ cả hai ban huấn luyện.
Tương quan phong độ và màn trình diễn gần đây
Phong độ của Juventus trong 4 trận đấu gần nhất ghi nhận sự tiến triển tích cực. Đội bóng thành Turin đã giành 2 chiến thắng liên tiếp gần đây, sau khi trải qua 1 trận hòa và 1 thất bại trước đó. Sự ổn định dần trở lại giúp Juventus duy trì được nhịp độ thi đấu cần thiết trước thềm trận đánh quan trọng trên sân nhà.
Trong khi đó, Atalanta cũng đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn chệch choạc. Đại diện thành Bergamo đã giành thắng lợi ở cả 2 trận đấu gần nhất, chấm dứt chuỗi 2 trận thua trước đó. Việc giành trọn vẹn chiến thắng ở 2 lần ra sân gần đây giúp tinh thần của các cầu thủ Atalanta lên rất cao trước chuyến hành quân đến sân Allianz Stadium.
Lịch sử đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật
Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội phản ánh thế trận vô cùng giằng co. Juventus giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận trước Atalanta. Sự cân bằng tuyệt đối này cho thấy hai bên luôn là khắc tinh của nhau trong những năm qua.
Với tính chất quan trọng của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đang cạnh tranh vị trí sát sao, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và nặng tính chiến thuật. Juventus có lợi thế sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ, trong khi Atalanta sẵn sàng trừng phạt sai lầm để tìm kiếm cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)