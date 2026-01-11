Juventus 2-0 Napoli: Juventus giành chiến thắng
Juventus đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Napoli, trong lúc chỉ thắng 2, hòa 1, thua 2 ở 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 02/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Juventus tiếp đón Napoli.
- 12'Napoli ép sân
Cầm bóng: Juventus 27% - 73% Napoli, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 16'Thẻ vàng
Phút 16': Douglas Luiz Soares (Juventus) nhận thẻ vàng (Argument).
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': Jhon Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Napoli ép sân
Cầm bóng: Juventus 42% - 58% Napoli, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 36'Napoli ép sân
Cầm bóng: Juventus 40% - 60% Napoli, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Luca Marianucci (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Juventus): Federico Gatti vào sân thay Weston McKennie.
- 45'Thay người
Phút 45' (Napoli): Amir Rrahmani vào sân thay Giovanni Di Lorenzo.
- 45'Thay người
Phút 45' (Napoli): Billy Gilmour vào sân thay Kevin De Bruyne.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Juventus ép sân
Cầm bóng: Juventus 45% - 55% Napoli, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 8 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 59'Thay người
Phút 59' (Juventus): Edon Zhegrova vào sân thay Randal Kolo Muani.
- 61'Thay người
Phút 61' (Napoli): Antonio Vergara vào sân thay Matteo Politano.
- 62'Juventus ép sân
Cầm bóng: Juventus 44% - 56% Napoli, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 9 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 70'BÀN THẮNG! Juventus (1-0)
Phút 70': Kerim Alajbegovic (Juventus) lập công (kiến tạo: Edon Zhegrova). Tỷ số: 1 - 0.
- 71'Thẻ vàng
Phút 71': Kerim Alajbegovic (Juventus) nhận thẻ vàng.
- 72'Thay người
Phút 72' (Juventus): Jérémie Boga vào sân thay Kerim Alajbegovic.
- 72'Thay người
Phút 72' (Juventus): Lloyd Kelly vào sân thay Jhon Lucumi.
- 75'Thẻ đỏ
Phút 75': Luca Marianucci (Napoli) nhận thẻ đỏ.
- 75'Juventus ép sân
Cầm bóng: Juventus 44% - 56% Napoli, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 10 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 79'Thay người
Phút 79' (Napoli): Giovane Santana Do Nascimento vào sân thay Frank Anguissa.
- 79'Thay người
Phút 79' (Napoli): Sam Beukema vào sân thay Mathias Olivera.
- 82'Thay người
Phút 82' (Juventus): Andrea Cambiaso vào sân thay Juan Cabal.
- 87'BÀN THẮNG! Juventus (2-0)
Phút 87': Jérémie Boga (Juventus) lập công (kiến tạo: Andrea Cambiaso). Tỷ số: 2 - 0.
- 88'Juventus ép sân
Cầm bóng: Juventus 46% - 54% Napoli, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 11 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 2.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Rafael Marin Zamora (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Juventus 2-0 Napoli
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 04:39 02/11/2026
Juventus đang thiếu hụt lực lượng đúng vào thời điểm phải tiếp một Napoli đang có đà đi lên. Trận đấu diễn ra trên sân Allianz Stadium lúc 02h45 ngày 02/11/2026, giữa hai đội đang cùng có 14 điểm và đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng.
Juventus đối mặt bài toán lực lượng
Với một đội chủ nhà thiếu hụt nhân sự, thử thách lớn nhất là giữ được sự ổn định trước đối thủ đang có tinh thần tốt. Juventus không có nhiều khoảng trống để thử nghiệm, bởi mỗi sai sót trong khâu tổ chức đều có thể bị Napoli trừng phạt.
Phong độ gần đây của chủ nhà cho thấy sự thiếu ổn định đó. Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp độ đều đặn.
Napoli mang theo đà hưng phấn
Napoli cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Điểm khác biệt nằm ở xu hướng: đội khách thắng trận gần nhất, trước đó hòa một trận rồi lại thắng, sau khi thua 2 trận ở giai đoạn trước nữa.
Nói cách khác, Napoli đang đi lên từ một khởi đầu chật vật, còn Juventus vừa phải nhận thất bại ở lượt đấu gần nhất. Với đội đang cần ổn định lực lượng, việc đối thủ có tâm lý tích cực hơn là yếu tố đáng chú ý.
Thế đối đầu nghiêng về Napoli
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Napoli thắng 3 trận, Juventus thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế tâm lý khi chạm trán Juventus.
Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ là một lớp thông tin. Trận đấu lần này diễn ra trên sân của Juventus, nơi chủ nhà có thể tận dụng sự quen thuộc để bù đắp phần nào những khó khăn về nhân sự.
Bảng xếp hạng sát nhau
Napoli đang đứng thứ 7 với 14 điểm, còn Juventus xếp thứ 9 cũng với 14 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.
Với khoảng cách điểm số bằng không, mỗi bên đều có động lực để giành trọn ba điểm và vượt lên đối thủ trực tiếp.
Điểm then chốt của trận đấu
Về mặt chiến thuật, Juventus cần giữ cấu trúc chặt chẽ và hạn chế những khoảng trống khi bị thiếu hụt lực lượng. Đội chủ nhà nhiều khả năng phải thận trọng trong cách vào trận, tránh để Napoli sớm nắm quyền kiểm soát nhịp độ.
Ngược lại, Napoli có lý do để chơi tự tin, nhờ phong độ đang cải thiện và thành tích đối đầu thuận lợi. Nếu duy trì được sự ổn định, đội khách hoàn toàn có thể gây áp lực lên hàng thủ đang thiếu hụt của Juventus.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có thành tích gần đây tương đồng nhưng xu hướng khác nhau. Juventus có lợi thế sân nhà nhưng phải xoay xở với bài toán lực lượng, trong khi Napoli có tinh thần tốt hơn cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Xét các yếu tố trên, Napoli nhỉnh hơn một chút về mặt tâm lý, song một trận đấu giữa hai đội bằng điểm nhau vẫn hứa hẹn sự cân bằng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)