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Juventus 2-0 Nice: Juventus giành chiến thắng

Văn Thể31/07/2026 18:45

Juventus đối đầu Nice tại Juventus Stadium trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 23h ngày 31/07/2026, với sự chú ý dành cho màn so tài giữa hai đội.

Juventus2 - 0NiceKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Juventus tiếp đón Nice.

  • 11'BÀN THẮNG! Juventus (1-0)

    Phút 11': Douglas Luiz () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Nice ép sân

    Cầm bóng: Juventus 39 - 61 Nice, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 0.

  • 25'Nice ép sân

    Cầm bóng: Juventus 35 - 65 Nice, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Juventus 44 - 56 Nice, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 44'Thay người

    Phút 44' (): Zoumana Diallo vào sân thay Victor Orakpo.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Teddy Boulhendi vào sân thay Yehvann Diouf.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Durmiši Arman vào sân thay Arkadiusz Milik.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Teun Koopmeiners vào sân thay Douglas Luiz.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): João Mário vào sân thay Edon Zhegrova.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Juventus 50 - 50 Nice, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 61'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Juventus 47 - 53 Nice, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Vasilije Adžić vào sân thay Fabio Miretti.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Arthur Melo vào sân thay Manuel Locatelli.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Juan Cabal vào sân thay Zeki Çelik.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Carlo Pinsoglio vào sân thay Michele Di Gregorio.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (): Justin Oboavwoduo vào sân thay Andrea Cambiaso.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Juventus 49 - 51 Nice, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Everton Pereira vào sân thay Youssouf Ndayishimiye .

  • 77'Thay người

    Phút 77' (): Enguerrand Bouard vào sân thay Jonathan Clauss.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (): Issiaga Camara vào sân thay Laurent Abergel.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Ali Abdi vào sân thay Xavier Mandza Tsiendi.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Mohamed-Ali Cho vào sân thay Djibril Coulibaly.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Isak Jansson rời sân.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (): Brad Hamilton Mantsounga Makouangou vào sân thay Melvin Bard .

  • 83'Thay người

    Phút 83' (): Javier Gil vào sân thay Lloyd Kelly.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (): Adin Licina vào sân thay Durmiši Arman.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Juventus 51 - 49 Nice, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 89'BÀN THẮNG! Juventus (2-0)

    Phút 89': Justin Oboavwoduo () lập công (kiến tạo: Vasilije Adžić). Tỷ số: 2 - 0.

  • KTKết thúc: Juventus 2-0 Nice

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 00:47 01/08/2026

Đội hình chính thức
Juventus
Sơ đồ 3-4-2-1
Nice
Sơ đồ 3-4-2-1
16
Michele Di Gregorio
15
Pierre Kalulu
4
Federico Gatti
6
Lloyd Kelly
2
Zeki Çelik
5
Manuel Locatelli
12
Douglas Luiz
27
Andrea Cambiaso
11
Edon Zhegrova
21
Fabio Miretti
14
Arkadiusz Milik
80
Yehvann Diouf
55
Youssouf Ndayishimiye
4
Hamza Koutoune
26
Melvin Bard
92
Jonathan Clauss
39
Djibril Coulibaly
50
Xavier Mandza
19
Laurent Abergel
10
Sofiane Diop
21
Isak Jansson
9
Victor Orakpo
Dự bị
Juventus
8 Teun Koopmeiners17 Vasilije Adžić23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal43 Javier Gil45 Justin Oboavwoduo
Cập nhật đội hình lúc 22:58 31/07/2026
JuventusThống kêNice
50%
Kiểm soát bóng
50%
8
Dứt điểm
5
4
Trúng đích
2
3
Phạt góc
1
12
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Juventus
1 bàn
Justin Oboavwoduo
Justin Oboavwoduo
Juventus
1 bàn
Vasilije Adžić
Vasilije Adžić
Juventus
1 kiến tạo · điểm 6.49
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Juventus
Điểm 7.33

Juventus sẽ đối đầu Nice tại Juventus Stadium lúc 23h ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu đáng chú ý giữa hai đội bóng có tên tuổi, diễn ra trên sân nhà của Juventus.

Thông tin hiện có cho thấy cuộc so tài được tổ chức tại Juventus Stadium. Bối cảnh giao hữu khiến trận đấu mang ý nghĩa kiểm chứng và chuẩn bị, thay vì trực tiếp quyết định vị trí trên bảng xếp hạng của một giải đấu chính thức.

Juventus có lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại Juventus Stadium giúp Juventus có điểm tựa quen thuộc trước Nice. Không gian sân nhà có thể tạo thêm sự chủ động cho đội bóng Italy trong cách nhập cuộc, đồng thời đem đến điều kiện thuận lợi để kiểm tra khả năng vận hành trước sự chứng kiến của người hâm mộ.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Nice là đối thủ đủ sức tạo ra bài kiểm tra đáng chú ý, đặc biệt trong một cuộc đối đầu mà cả hai đội có thể hướng đến việc đánh giá nhân sự và tổ chức lối chơi.

Trận đấu mở ra nhiều câu hỏi chiến thuật

Điểm đáng theo dõi nằm ở cách Juventus và Nice lựa chọn nhịp độ thi đấu. Juventus có thể ưu tiên sự cân bằng và khả năng kiểm soát thế trận, trong khi Nice cần cho thấy mức độ gắn kết khi đối mặt với sức ép từ đội chủ nhà.

Do đây là trận giao hữu, diễn biến trên sân có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội phân bổ thời lượng thi đấu và thử nghiệm phương án. Vì vậy, những thay đổi trong trận cũng có thể trở thành một phần quan trọng của màn so tài, bên cạnh kết quả cuối cùng.

Nhận định Juventus vs Nice

Juventus bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà, nhưng Nice vẫn là đối thủ có thể khiến cuộc so tài trở nên khó đoán. Trọng tâm của trận đấu sẽ là khả năng duy trì cấu trúc đội hình, kiểm soát các thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội.

Nhìn chung, đây là màn kiểm tra hữu ích cho cả Juventus lẫn Nice. Juventus được chờ đợi thể hiện sự chủ động tại Juventus Stadium, còn Nice có cơ hội đánh giá năng lực của mình trước một đối thủ giàu sức hút. Trận đấu hứa hẹn đem đến những tín hiệu đáng chú ý về cách hai đội chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Juventus
5 trận gần nhất
THHBT
Nice
5 trận gần nhất
TTHBH
Tình hình lực lượng
Juventus
Khéphren Thuram (Knee Problems)
Jeff Ekhator (Muscular problems)
Nice
Mohamed Abdelmonem (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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