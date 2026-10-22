Juventus 2-2 Rennes: Hai đội chia điểm Rennes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém đội đầu bảng Juventus 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Allianz Stadium.

Juventus 2 - 2 Rennes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón Rennes.

5' BÀN THẮNG! Juventus (1-0) Phút 5': Zeki Çelik (Juventus) lập công (kiến tạo: Nick Woltemade). Tỷ số: 1 - 0.

12' Rennes ép sân Cầm bóng: Juventus 34% - 66% Rennes, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

15' BÀN THẮNG! Rennes (1-1) Phút 15': Mousa Al-Tamari (Rennes) lập công (kiến tạo: Bryan Reynolds). Tỷ số: 1 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': Federico Gatti (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 44% - 56% Rennes, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 48% - 52% Rennes, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 1.

43' BÀN THẮNG! Rennes (1-2) Phút 43': Boulaye Dia (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Juventus): Pierre Kalulu vào sân thay Zeki Çelik.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Rennes ép sân Cầm bóng: Juventus 51% - 49% Rennes, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 2 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Juventus): Nicolás Iván Gonzalez vào sân thay Federico Gatti.

60' Rennes ép sân Cầm bóng: Juventus 47% - 53% Rennes, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 3 - 1.

67' BÀN THẮNG! Juventus (2-2) Phút 67': Nick Woltemade (Juventus) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

72' Juventus ép sân Cầm bóng: Juventus 59% - 41% Rennes, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 3 - 1.

80' Thay người Phút 80' (Juventus): Jhon Lucumi vào sân thay Lloyd Kelly.

80' Thay người Phút 80' (Juventus): Jérémie Boga vào sân thay Randal Kolo Muani.

81' Thay người Phút 81' (Rennes): Sebastian Szymański vào sân thay Adrien Thomasson.

81' Thay người Phút 81' (Rennes): Issa Soumaré vào sân thay Boulaye Dia.

81' Thay người Phút 81' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Mousa Al-Tamari.

82' Thẻ vàng Phút 82': Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 51% - 49% Rennes, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 3 - 2.

90' VAR Phút 90': Bàn thắng không được công nhận — Jhon Lucumi (Juventus).

90+1' Thay người Phút 90+1' (Juventus): Kerim Alajbegovic vào sân thay Andrea Cambiaso.

KT Kết thúc: Juventus 2-2 Rennes Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 01:45 23/10/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV L. Spalletti Rennes Sơ đồ 5-3-2 · HLV F. Haise 25 G. Vicario 4 F. Gatti 3 Bremer 6 L. Kelly 2 Z. Çelik 12 Douglas Luiz 8 Koopmeiners 20 A. Cambiaso 22 W. McKennie 9 R. Kolo Muani 27 N. Woltemade 30 B. Samba 14 B. Reynolds 48 Ait Boudlal 4 C. Cresswell 24 A. Rouault 18 M. Nagida 28 A. Thomasson 21 V. Rongier 45 M. Camara 22 B. Dia 11 Mousa Tamari Dự bị Juventus 33 Neto 17 Kerim-Sam Alajbegović 23 C. Pinsoglio 13 J. Boga 29 P. Sarr 32 J. Cabal 31 N. González 15 P. Kalulu 26 J. Lucumí Rennes 65 Do Marcolino 95 P. Frankowski 16 N. Lemaître 12 Eliezer Mayenda 26 Q. Merlin 70 A. Nordin 5 Gonçalo Oliveira 90 I. Soumaré 17 S. Szymański Cập nhật đội hình lúc 23:17 22/10/2026

Juventus Thống kê Rennes 54% Kiểm soát bóng 46% 14 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 5 7 Phạt góc 5 14 Phạm lỗi 10 3 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật N. Woltemade Juventus 1 bàn · 1 kiến tạo Mousa Tamari Rennes 1 bàn Z. Çelik Juventus 1 bàn B. Dia Rennes 1 bàn B. Reynolds Rennes 1 kiến tạo · điểm 6.13

Rennes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân Allianz Stadium là cơ hội để đội bóng này thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng. Juventus hiện đứng thứ nhất với 6 điểm, còn Rennes xếp thứ 13 với 4 điểm, tức kém đúng 2 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

Khoảng cách chỉ 2 điểm giữa hai đầu bảng xếp hạng

Nhìn vào bảng xếp hạng, Juventus có lợi thế rõ rệt về vị trí khi đang dẫn đầu. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Rennes chỉ cần một kết quả tốt là có thể kéo gần hơn nữa với nhóm đầu.

Đó cũng là lý do trận đấu này được xem là điểm nóng của cuộc đua tốp đầu. Với Juventus, đây là dịp để củng cố ngôi đầu. Với Rennes, đây là cơ hội để chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với những đội mạnh nhất.

Juventus: ngôi đầu bảng nhưng phong độ chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Juventus thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận đấu mới nhất, sau chuỗi kết quả đan xen thắng, hòa và thua.

Chuỗi kết quả thiếu liền mạch cho thấy Juventus chưa thể hiện sự ổn định tuyệt đối dù đang giữ vị trí số một. Vì vậy, đội bóng này cần một phản ứng tích cực trên sân nhà để chấm dứt mạch kết quả thất thường và bảo vệ ngôi đầu.

Rennes: hai chiến thắng liên tiếp đã bị ngắt quãng

Phong độ của Rennes cũng nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận. Họ từng có hai chiến thắng liên tiếp, nhưng sau đó nhận thất bại ở trận mới nhất.

Hai đội vì thế cùng bước vào trận đấu sau một trận thua. Điều này khiến cuộc đối đầu mang màu sắc cân bằng hơn so với khoảng cách thứ hạng trên bảng xếp hạng. Rennes có thể tự tin vào khả năng tạo ra hai chiến thắng liên tiếp như đã làm trước đó, nếu giữ được sự tập trung.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế đội đầu bảng và lợi thế sân nhà, Juventus nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với đội chủ nhà là tìm lại sự chắc chắn sau trận thua gần nhất, thay vì để mạch kết quả thất thường kéo dài.

Ngược lại, Rennes có động lực rõ ràng để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Chỉ kém 2 điểm, đội khách không có lý do để đá quá thận trọng. Nếu giữ được tinh thần của hai chiến thắng liên tiếp từng có, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí, Juventus nhỉnh hơn khi đang đứng đầu bảng và được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, cùng thắng 2 trong 5 trận gần nhất và cùng vừa thua ở trận mới nhất. Khoảng cách 2 điểm cũng không quá lớn.

Đây vì thế là trận đấu có thể khép lại theo nhiều hướng. Đội nào sớm lấy lại sự ổn định sau trận thua vừa qua sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Juventus 5 trận gần nhất B T H B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 1 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất B T T B B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 12 Union St. Gilloise 2 1 1 0 +3 4 H T 13 Rennes 2 1 1 0 +1 4 T H 14 Dinamo Zagreb 2 1 1 0 +1 4 T H … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Juventus ✚ F. Conceicao (Shoulder Injury) ✚ A. Durmisi (Red Card) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster) ✚ K. Thuram (Knee Injury) Rennes ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ E. Lepaul (Ankle Injury)