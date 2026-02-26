Juventus 3-2 Galatasaray: "Bà đầm già" gục ngã đầy nghiệt ngã sau 120 phút nghẹt thở tại Turin Dù dẫn trước 3-0 và đưa trận đấu vào hiệp phụ trong thế thiếu người, Juventus vẫn phải dừng bước tại Champions League với tổng tỷ số 5-7 trước Galatasaray.

Trận tái đấu giữa Juventus và Galatasaray tại vòng play-off Champions League đã diễn ra với kịch bản không tưởng. Dù phải chơi với 10 người từ đầu hiệp hai, đại diện Italy đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần kỳ để cân bằng tổng tỷ số 5-5, trước khi gục ngã trong những phút cuối của hiệp phụ. Thất bại chung cuộc 5-7 sau hai lượt trận chính thức chấm dứt giấc mơ vươn ra biển lớn của đội bóng thành Turin mùa này.

Màn khởi đầu rực lửa tại Allianz Stadium

Bước vào trận lượt về với áp lực phải ghi ít nhất 3 bàn sau thất bại 2-5 tại Istanbul, Juventus không còn cách nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sức ép nghẹt thở được cụ thể hóa ở phút 37. Sau một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, trọng tài cho Juventus hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, thủ quân Manuel Locatelli không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Đội hình xuất phát của 2 CLB. Ảnh: BongDa.com.vn.

Bàn thắng của Locatelli như tiếp thêm lửa cho các khán đài tại Allianz. Juventus kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến Galatasaray phải lùi sâu phòng ngự co cụm. Tuy nhiên, khi niềm tin đang dâng cao, một bước ngoặt nghiệt ngã đã xảy ra ngay đầu hiệp hai.

Bước ngoặt thẻ đỏ và tinh thần quật khởi

Phút 49, trung vệ Lloyd Kelly có pha vào bóng nguy hiểm với Baris Alper Yilmaz. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ bên phía Juventus. Chơi thiếu người trong hơn 70 phút còn lại (tính cả hiệp phụ) là một thử thách cực đại cho đoàn quân của HLV Luciano Spalletti.

Thế nhưng, chính trong nghịch cảnh, bản sắc của Juventus lại tỏa sáng rực rỡ. Phút 70, từ một tình huống cố định, Federico Gatti tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đối phương để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Cả sân vận động như nổ tung ở phút 82 khi Weston McKennie bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Teun Koopmeiners, nâng tỷ số lên 3-0 và cân bằng tổng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận.

Juventus không thể làm nên điều kỳ diệu.

Sự nghiệt ngã trong hiệp phụ

Việc phải thi đấu thiếu người trong thời gian dài đã khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ Juventus suy giảm trầm trọng khi bước vào hiệp phụ. Galatasaray, với lợi thế quân số, bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát bóng và tổ chức các đợt phản công sắc lẹm.

Phút 105+1, Victor Osimhen chứng minh giá trị của một ngôi sao hàng đầu. Đón đường chuyền của Yilmaz, tiền đạo người Nigeria dứt điểm tinh tế xâu kim thủ môn Mattia Perin, tái lập lợi thế dẫn bàn cho Galatasaray xét trên tổng tỷ số. Bàn thắng này chính là nhát dao chí mạng đánh vào ý chí của đội chủ nhà.

Juventus không thể ghi thêm bàn, lại để thủng lưới trong hiệp phụ.

Đến phút 119, khi Juventus đã dồn toàn lực lên tìm bàn gỡ, Wilfried Singo có pha bứt tốc mạnh mẽ bên cánh phải trước khi chuyền dọn cỗ cho Baris Alper Yilmaz ấn định tỷ số 3-2 (tổng tỷ số 7-5 cho Galatasaray). Một cái kết đầy cay đắng cho những nỗ lực phi thường của đại diện Serie A.

Thống kê trận đấu Juventus vs Galatasaray

Thông số Juventus Galatasaray Tỷ số lượt về 3 2 Tổng tỷ số 5 7 Số cú sút 14 11 Thẻ đỏ 1 (Kelly 49') 0 Người ghi bàn Locatelli, Gatti, McKennie Osimhen, Yilmaz

Dù chiến thắng trong trận lượt về, Juventus vẫn phải chấp nhận rời cuộc chơi. Trong khi đó, Galatasaray chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội Champions League sau hai trận cầu đầy kịch tính và giàu cảm xúc.