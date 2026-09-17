Juventus 5-0 NEC Nijmegen: Juventus giành chiến thắng Juventus tiếp đón đối thủ NEC Nijmegen trên sân nhà Allianz Stadium lúc 02:00 ngày 18/09 với mục tiêu bứt phá mạnh mẽ và hướng tới nhóm dự cúp châu lục mùa này.

Juventus 5 - 0 NEC Nijmegen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Juventus tiếp đón NEC Nijmegen.

9' BÀN THẮNG! Juventus (1-0) Phút 9': Nicolás Iván Gonzalez (Juventus) lập công (kiến tạo: Kamil Grabara). Tỷ số: 1 - 0.

12' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Juventus 42% - 58% NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

24' BÀN THẮNG! Juventus (2-0) Phút 24': Kerim Alajbegovic (Juventus) lập công (kiến tạo: Weston McKennie). Tỷ số: 2 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 51% - 49% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 1.

32' Thay người Phút 32' (NEC Nijmegen): Dennis Geiger vào sân thay Clement Bischoff.

35' BÀN THẮNG! Juventus (3-0) Phút 35': Nick Woltemade (Juventus) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Juventus 46% - 54% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 4 - 1); phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (NEC Nijmegen): Jamiro Monteiro vào sân thay Almugera Kabar.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 51% - 49% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 1.

52' Thẻ vàng Phút 52': Jamiro Monteiro (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

53' Thẻ vàng Phút 53': Douglas Luiz Soares (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Juventus): Gleison Bremer vào sân thay Weston McKennie.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 47% - 53% NEC Nijmegen, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 2 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Juventus): Teun Koopmeiners vào sân thay Douglas Luiz Soares.

61' Thay người Phút 61' (Juventus): Francisco Conceicao vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez.

67' Thay người Phút 67' (NEC Nijmegen): Perr Schuurs vào sân thay Philippe Sandler.

71' Thay người Phút 71' (Juventus): Randal Kolo Muani vào sân thay Kerim Alajbegovic.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 48% - 52% NEC Nijmegen, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 16, cứu thua 2 - 2.

75' BÀN THẮNG! Juventus (4-0) Phút 75': Zeki Çelik (Juventus) lập công (kiến tạo: Randal Kolo Muani). Tỷ số: 4 - 0.

78' Thay người Phút 78' (NEC Nijmegen): Kevin Kers vào sân thay Noe Lebreton.

79' Thay người Phút 79' (NEC Nijmegen): Bram Nuytinck vào sân thay Bryan Linssen.

82' BÀN THẮNG! Juventus (5-0) Phút 82': Randal Kolo Muani (Juventus) lập công (kiến tạo: Jhon Lucumi). Tỷ số: 5 - 0.

83' Thay người Phút 83' (Juventus): Augusto Owusu vào sân thay Nick Woltemade.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Juventus 45% - 55% NEC Nijmegen, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 3 - 2.

KT Kết thúc: Juventus 5-0 NEC Nijmegen Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 03:52 18/09/2026

Đội hình chính thức Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder 1 K. Grabara 15 P. Kalulu 4 F. Gatti 26 J. Lucumí 2 Z. Çelik 29 P. Sarr 12 Douglas Luiz 17 Kerim-Sam Alajbegović 22 W. McKennie 31 N. González 27 N. Woltemade 12 N. Polster 21 T. Storm 3 P. Sandler 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 77 A. Thomas 99 Clement Bischoff 6 D. Nejašmić 20 N. Lebreton 30 B. Linssen 9 T. Chery 10 D. Tadić Dự bị Juventus 3 Bremer 7 Francisco Conceição 48 D. Elimoghale 9 R. Kolo Muani 8 Koopmeiners 41 A. Owusu 43 F. Pagnucco 23 C. Pinsoglio 25 G. Vicario NEC Nijmegen 73 Gabriel Brás 18 D. Geiger 38 Joep Geneste 34 Kevin Kers 35 Jamiro Monteiro 42 Y. Moslih 17 B. Nuytinck 4 P. Schuurs 14 K. Sierhuis Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Juventus Thống kê NEC Nijmegen 48% Kiểm soát bóng 52% 11 Dứt điểm 11 7 Trúng đích 3 0 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 19 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật R. Kolo Muani Juventus 1 bàn · 1 kiến tạo Kerim-Sam Alajbegović Juventus 1 bàn N. González Juventus 1 bàn Z. Çelik Juventus 1 bàn N. Woltemade Juventus 1 bàn J. Lucumí Juventus 1 kiến tạo · điểm 8.42

Juventus bước vào màn so tài với NEC Nijmegen cùng quyết tâm khẳng định sức mạnh và tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Allianz Stadium, nơi đại diện nước Ý nắm giữ điểm tựa địa lợi quan trọng để tìm kiếm kết quả tích cực.

Bối cảnh cạnh tranh và cục diện bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Juventus đang tạm đứng ở vị trí thứ 18 với 0 điểm. Dù mùa giải chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, khoảng cách giữa các câu lạc bộ vẫn chưa bị nới rộng, tạo cơ hội thuận lợi để đội chủ sân Allianz Stadium nhanh chóng thiết lập quỹ đạo tiến vào tốp dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đang xếp ở vị trí thứ 23 và cũng chưa có điểm số nào. Chuyến làm khách lần này mang đến thử thách rất lớn cho đại diện đến từ Hà Lan khi phải chạm trán một đối thủ giàu truyền thống ngay trên sân khách. Việc chưa tích lũy được điểm số đòi hỏi NEC Nijmegen phải tính toán kỹ lưỡng phương án tiếp cận trận đấu nhằm tránh rơi vào thế bất lợi sớm.

Điểm tựa Allianz Stadium và toan tính chiến thuật

Lợi thế sân nhà Allianz Stadium là bệ phóng quen thuộc giúp Juventus phát huy lối đá chủ động. Để hiện thực hóa mục tiêu tiến gần hơn tới các vị trí dự cúp châu lục, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình nhằm kiểm soát quyền kiểm soát bóng ở khu trung tuyến và gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Về phía NEC Nijmegen, nhiệm vụ hàng đầu của họ là duy trì khối đội hình chặt chẽ và đảm bảo tính kỷ luật trong các pha phòng ngự khu vực. Khả năng chịu đựng áp lực trước những đợt phối hợp của đội bóng thành Turin sẽ quyết định trực tiếp tới khả năng có điểm của các vị khách.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế về địa lợi lẫn động lực tranh chấp vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, Juventus được đánh giá nắm giữ thế chủ động và có xu hướng áp đặt nhịp độ cuộc chạm trán. Nếu duy trì sự chuẩn xác trong các tình huống phối hợp then chốt, đội chủ nhà nắm giữ cơ hội lớn để tạo nên bước ngoặt tích cực trong cuộc so tài này.

Juventus 5 trận gần nhất B H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất B H B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 17 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 18 Juventus 0 0 0 0 0 0 19 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 H T T T … 22 Marseille 0 0 0 0 0 0 23 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Juventus ✚ J. Boga (Muscle Injury) ✚ J. Cabal (Thigh Injury) ✚ A. Durmisi (Red Card) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ L. Kelly (Red Card) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ D. Rugani (Off the roster) NEC Nijmegen ✚ G. Crettaz (Red Card) ✚ F. Entius (Off the roster) ✚ D. Fonville (Ankle Injury) ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ A. Kaplan (Knee Injury) ✚ E. Mor (Injury) ✚ Y. Moslih (Off the roster) ✚ A. Tahaui (Off the roster)