Juventus cạnh tranh Andy Robertson, Liverpool sẵn sàng chi đậm tìm người thay thế Salah Thị trường chuyển nhượng hè nóng bỏng với sự xuất hiện của Juventus trong thương vụ Robertson và kế hoạch trị giá 86 triệu bảng của Liverpool cho người kế thừa Salah.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những biến động lớn khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu bắt đầu thực hiện các kế hoạch tái thiết lực lượng. Tâm điểm chú ý hiện đang đổ dồn vào tương lai của hậu vệ Andy Robertson tại Liverpool và nỗ lực của đội bóng vùng Merseyside trong việc tìm kiếm phương án thay thế biểu tượng Mohamed Salah.

Juventus nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Andy Robertson

Juventus đã chính thức gửi lời đề nghị thăm dò nhằm chiêu mộ hậu vệ cánh trái Andy Robertson từ Liverpool dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tuyển thủ người Scotland hiện đang tiến gần đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, khiến anh trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của nhiều đội bóng lớn.

Đáng chú ý, Tottenham Hotspur được cho là đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Robertson từ tháng Giêng. Tuy nhiên, "Bà đầm già" thành Turin vẫn quyết tâm can thiệp vào thương vụ này. Dù không sở hữu tấm vé tham dự Champions League mùa tới, danh tiếng và vị thế của Juventus vẫn là yếu tố thu hút đáng kể đối với hậu vệ 30 tuổi.

Tottenham Hotspur đẩy mạnh kế hoạch tái thiết dưới thời De Zerbi

Bên cạnh việc theo đuổi Robertson, Tottenham Hotspur đã đạt được thỏa thuận miệng với trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth. Cầu thủ người Argentina sẽ gia nhập đội bóng thành London dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi mùa giải kết thúc. Đây được coi là bản hợp đồng đầu tiên trong kế hoạch nâng cấp hàng thủ của huấn luyện viên Roberto De Zerbi sau khi đội bóng chính thức trụ hạng thành công.

Chưa dừng lại ở đó, Spurs đang lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Savinho từ Manchester City. Cầu thủ 22 tuổi này dù có 35 lần ra sân ở mùa giải vừa qua nhưng vẫn chưa thể tìm được suất đá chính thường xuyên trong sơ đồ của Pep Guardiola. Để phục vụ kế hoạch tái thiết toàn diện, Tottenham cũng đang đưa hai thủ môn James Trafford và Karl Darlow vào tầm ngắm.

Liverpool tìm kiếm người kế thừa Mohamed Salah

Tại sân Anfield, ban lãnh đạo Liverpool đang ráo riết tìm kiếm một tiền đạo cánh đẳng cấp để sẵn sàng cho kịch bản chia tay ngôi sao Mohamed Salah. Mục tiêu số một được xác định là tài năng trẻ 19 tuổi Yan Diomande đang khoác áo RB Leipzig. Cầu thủ này được đánh giá cao nhờ tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, tuy nhiên rào cản lớn nhất chính là điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 86 triệu bảng.

Ngoài Yan Diomande, danh sách rút gọn của bộ phận tuyển trạch Liverpool còn xuất hiện hai cái tên đình đám khác là Anthony Gordon của Newcastle United và Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Việc nhắm đến các tài năng trẻ cho thấy định hướng phát triển bền vững của The Kop trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

AS Roma giữ chân thành công nhạc trưởng Paulo Dybala

Trong một diễn biến khác tại Serie A, AS Roma đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Paulo Dybala. Bản giao kèo mới dự kiến sẽ giữ chân ngôi sao người Argentina tại sân Olimpico đến năm 2027, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Việc giữ chân thành công Dybala được xem là thắng lợi lớn của đội bóng thủ đô Italy. Nhạc trưởng người Argentina đóng vai trò không thể thay thế trong lối chơi của AS Roma, và sự cam kết tương lai của anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của câu lạc bộ trong mùa giải mới.