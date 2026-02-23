Juventus chốt lịch giữ chân Vlahovic, MU nhận tin phũ phàng từ thương vụ Amadou Onana Juventus lên kế hoạch đàm phán gia hạn với Vlahovic vào tháng 3 tới. Trong khi đó, Aston Villa kiên quyết từ chối lời đề nghị của Man United cho Amadou Onana.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn vào nỗ lực giữ chân trụ cột của Juventus và những rào cản mà Manchester United đang phải đối mặt trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa.

Juventus quyết tâm giữ chân Dusan Vlahovic

Ban lãnh đạo Juventus đã xác định tương lai của Dusan Vlahovic là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch dài hạn. Theo thông tin từ chuyên gia Nicolo Schira, một cuộc gặp chính thức giữa đại diện câu lạc bộ Turin và người đại diện của tiền đạo người Serbia đã được ấn định vào tháng 3 tới.

Hợp đồng hiện tại của Vlahovic sẽ hết hạn vào tháng 6, và cho đến nay, quá trình đàm phán vẫn chưa có sự đột phá đáng kể. Trong bối cảnh cựu sao Fiorentina đang nhận được sự quan tâm gắt gao từ các đội bóng lớn tại Anh và PSG, Juventus buộc phải đẩy nhanh tiến độ để tránh mất trắng ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công.

Juventus muốn giữ chân Vlahovic.

Manchester United bế tắc vụ Amadou Onana

Tại Anh, hy vọng sở hữu Amadou Onana của Manchester United vừa dội một gáo nước lạnh. Aston Villa đã gửi đi thông điệp đanh thép khi khẳng định sẽ không để tiền vệ người Bỉ rời đi bằng bất cứ giá nào. Đội chủ sân Villa Park coi Onana là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của HLV Unai Emery.

Sự mạnh mẽ và khả năng điều tiết trận đấu của Onana là chìa khóa giúp Aston Villa duy trì sức cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh. Việc đội bóng này kiên quyết từ chối sự tiếp cận của "Quỷ đỏ" cho thấy tham vọng lớn của đội chủ sân Villa Park trong việc bảo vệ lực lượng nòng cốt.

Villa làm khó Man United thương vụ Amadou Onana.

Tương lai của Luka Modric và sự ổn định tại PSG

Tại Ý, tương lai của huyền thoại Luka Modric đang trở thành chủ đề nóng. Ở tuổi 40, tiền vệ người Croatia đang đứng trước ba kịch bản cho chặng cuối sự nghiệp: trở lại đội bóng quê hương Dinamo Zagreb, tiếp tục gắn bó với AC Milan thêm một năm, hoặc chính thức treo giày sau kỳ World Cup sắp tới.

Trái ngược với sự bất định của Modric, Paris Saint-Germain đã thành công trong việc trói chân tài năng trẻ Joao Neves. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ký vào bản hợp đồng gia hạn có thời hạn đến năm 2030, khẳng định cam kết lâu dài với dự án trẻ hóa đội hình của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Spurs và PSG săn đón các tài năng trẻ

Hệ thống tuyển trạch của Tottenham Hotspur đang đặc biệt chú ý đến hậu vệ cánh Marco Palestra. Các báo cáo cho biết tuyển trạch viên của Spurs đã trực tiếp dự khán trận đấu giữa Cagliari và Lazio để đánh giá năng lực của cầu thủ 20 tuổi này. Trong khi đó, PSG cũng đang gia nhập cuộc đua giành chữ ký của "Golden Boy 2025" Christos Mouzakitis từ Olympiacos, cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ vào các cầu thủ trẻ của các đại gia châu Âu.