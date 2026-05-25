Juventus đánh mất vé Champions League sau trận hòa kịch tính 2-2 tại Derby della Mole Cú đúp của Dusan Vlahovic không thể giúp Juventus bảo toàn chiến thắng trước Torino, khiến đội bóng thành Turin ngậm ngùi cán đích vị trí thứ 6 tại Serie A mùa này.

Bi kịch đã ập đến với Juventus trong ngày hạ màn Serie A khi trận hòa 2-2 trước Torino tại Derby della Mole đã chính thức đóng sập cánh cửa dự Champions League mùa tới của đội bóng áo sọc trắng đen. Dù đã vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ sự tỏa sáng của Dusan Vlahovic, sai lầm trong việc điều chỉnh nhân sự của HLV Luciano Spalletti đã khiến "Lão bà" phải trả giá đắt.

Torino cầm hòa Juventus trên sân nhà ở vòng cuối Serie A.

Sự áp đảo của Bianconeri và cú đúp của Vlahovic

Trận đấu tại Stadio Olimpico Grande Torino bắt đầu với sức nóng nghẹt thở từ khán đài. Sau những phút đầu bị trì hoãn do sự cố cổ động viên, Juventus nhanh chóng khẳng định vị thế cửa trên bằng lối chơi pressing tầm cao. Phút 24, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Khephren Thuram thực hiện nỗ lực đột phá dũng mãnh trước khi kiến tạo dọn cỗ để Dusan Vlahovic dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Bàn mở tỷ số giúp đoàn quân của Spalletti thi đấu đầy thanh thoát. Juventus kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, khiến Torino gần như không có không gian để triển khai bóng. Sự hưng phấn tiếp tục được cụ thể hóa ở đầu hiệp hai. Phút 54, từ một pha phản công mẫu mực, Francisco Conceicao có đường chuyền tinh tế để Vlahovic dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Juventus.

Quyết định thay người gây tranh cãi của Luciano Spalletti

Khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay, Torino bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Phút 60, Cesare Casadei thắp lại hy vọng cho đội bóng áo bã trầu bằng pha đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Rafael Obrador. Đáng chú ý, chỉ hai phút sau bàn thua, HLV Spalletti đã đưa ra quyết định gây sốc khi rút chân sút đang thăng hoa Vlahovic ra nghỉ để thay bằng Jonathan David.

Việc mất đi điểm nổ quan trọng nhất trên hàng công khiến sức ép mà Juventus tạo ra giảm sút đáng kể. Torino tận dụng cơ hội này để dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Phút 84, kịch bản tồi tệ nhất với các cổ động viên Juventus đã xảy ra. Sau pha cản phá của Mattia Perin, Che Adams có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 2-2.

Kết cục cay đắng cho tham vọng Champions League

Những nỗ lực muộn màng trong thời gian bù giờ không đủ để Juventus tìm thấy bàn thắng thứ ba. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc thầy trò Spalletti phải đối diện với thực tế tàn khốc: họ chính thức rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A. Kết quả này đồng nghĩa với việc Juventus sẽ phải chơi tại Europa League mùa tới, một kết thúc đầy thất vọng cho đội bóng từng đặt mục tiêu quay trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Thông số trận đấu Torino Juventus Tỷ số 2 2 Ghi bàn Casadei (60'), Adams (84') Vlahovic (24', 54') Kiểm soát bóng 42% 58%

Trận Derby della Mole một lần nữa chứng minh rằng sự chủ quan và những quyết định nhân sự thiếu hợp lý có thể phá hỏng cả một mùa giải. Với Torino, một điểm giành được trước kình địch cùng thành phố là lời chia tay đẹp đẽ dành cho người hâm mộ. Trong khi đó, Juventus sẽ phải bước vào một mùa hè đầy biến động để tái cấu trúc lại đội hình và chiến lược sau thất bại này.