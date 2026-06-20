Juventus đề xuất đổi Andrea Cambiaso lấy Nicolas Jackson: Lời giải cho cánh trái Chelsea Juventus và Chelsea đang thảo luận về một thương vụ trao đổi cầu thủ đầy tham vọng, đưa Andrea Cambiaso đến London và Nicolas Jackson gia nhập đội bóng thành Turin.

Chelsea đang bước vào một giai đoạn tái thiết quan trọng dưới triều đại mới, và vị trí hậu vệ cánh trái đang trở thành ưu tiên hàng đầu sau sự ra đi của Marc Cucurella. Trong bối cảnh các mục tiêu hàng đầu dần tuột khỏi tầm tay, đội bóng thành London đã chuyển hướng sang Andrea Cambiaso của Juventus. Tuy nhiên, rào cản về mức phí chuyển nhượng đang thúc đẩy một kịch bản trao đổi nhân sự đầy thú vị giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu.

Andrea Cambiaso lọt tầm ngắm Chelsea.

Khoảng cách về định giá và giải pháp từ Serie A

Theo nguồn tin từ TEAMtalk, Chelsea và Juventus đang duy trì các cuộc đàm phán tích cực. Hiện tại, hai câu lạc bộ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức giá thuần túy. Trong khi đại diện Premier League định giá tuyển thủ Ý ở mức 25 triệu bảng, Juventus kiên quyết yêu cầu con số 34 triệu bảng để giải phóng cầu thủ của mình.

Để khỏa lấp khoảng cách 9 triệu bảng này, Juventus đã đưa ra một đề xuất mang tính chiến lược: một thỏa thuận trao đổi cầu thủ. Đội bóng thành Turin bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiền đạo Nicolas Jackson, người vừa trở lại Stamford Bridge sau thời gian thi đấu cho mượn tại Bayern Munich. Một thỏa thuận bao gồm tiền mặt cộng với sự phục vụ của Jackson đang được xem là phương án khả thi nhất để làm hài lòng cả hai bên.

Andrea Cambiaso: Mảnh ghép đa năng cho hệ thống của Xabi Alonso

Sự quan tâm của Chelsea đối với Cambiaso không phải là ngẫu nhiên. Tân HLV Xabi Alonso được cho là rất ngưỡng mộ khả năng thích nghi của tuyển thủ Ý. Cambiaso không chỉ đơn thuần là một hậu vệ biên; anh là mẫu cầu thủ hiện đại có thể vận hành tốt ở cả hai hành lang cánh nhờ khả năng chơi tốt cả hai chân.

Sự đa năng này cho phép Alonso linh hoạt thay đổi sơ đồ chiến thuật từ hàng thủ 4 người sang hệ thống 3 trung vệ với các wing-back dâng cao. Kinh nghiệm dày dạn trong việc vận hành các hệ thống chiến thuật phức tạp tại Serie A biến Cambiaso thành một quân bài chiến lược mà Chelsea đang khao khát để gia cố hàng thủ.

Tương lai của Nicolas Jackson và áp lực thị trường

Về phía Nicolas Jackson, tiền đạo người Senegal đang đứng trước những lựa chọn quan trọng cho sự nghiệp. Sau một mùa giải tại Bundesliga trong màu áo Bayern Munich, Jackson yêu cầu những cam kết rõ ràng về thời gian ra sân từ HLV Alonso. Nếu Chelsea không thể đảm bảo vai trò đá chính cho anh, Juventus sẵn sàng mở rộng cánh cửa đón tiền đạo này tới Serie A, nơi anh có thể trở thành trọng tâm trong dự án mới của đội bóng áo sọc trắng-đen.

Áp lực lên Chelsea hiện tại là rất lớn khi các phương án dự phòng khác đều đã đổ vỡ. Nathaniel Brown đã chọn gia nhập Bayern Munich, trong khi Alejandro Grimaldo ưu tiên phương án trở về Tây Ban Nha thi đấu. Dù Barcelona cũng đang theo sát tình hình của Cambiaso, nhưng với việc sẵn sàng đưa Jackson vào bàn đàm phán, Chelsea đang nắm lợi thế lớn để hoàn tất thương vụ này trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.