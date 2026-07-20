Juventus đưa David de Gea vào tầm ngắm nhằm thay thế Emiliano Martinez Gã khổng lồ thành Turin xem thủ thành kỳ cựu người Tây Ban Nha là phương án dự phòng chất lượng cao trong bối cảnh thương vụ chiêu mộ Emiliano Martinez gặp nhiều khó khăn.

Juventus đang bước vào giai đoạn tái thiết quan trọng dưới triều đại của huấn luyện viên Luciano Spalletti, và vị trí "người gác đền" trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm. Theo báo cáo từ Calciomercato, đội bóng thành Turin đã chính thức đưa David de Gea vào danh sách rút gọn các mục tiêu tiềm năng, coi anh là phương án thay thế hàng đầu nếu không thể thuyết phục Aston Villa nhả Emiliano Martinez.

Kế hoạch dự phòng mang tên David de Gea

Dù ưu tiên số một của ban lãnh đạo Juventus vẫn là nhà vô địch World Cup Emiliano Martinez, nhưng sự cứng rắn từ phía Aston Villa buộc "Bà đầm già" phải tính đến các kịch bản khác. David de Gea, với kinh nghiệm dày dạn sau nhiều năm chinh chiến tại Premier League và sự hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Fiorentina, nổi lên như một lựa chọn đầy sức nặng.

David de Gea nằm trong tầm ngắm của Juventus. Ảnh: Getty Images

Sự quan tâm của Juventus không chỉ dừng lại ở kỹ năng cứu thua thuần túy. Đội bóng thành Turin đang tìm kiếm một thủ môn sở hữu tố chất lãnh đạo xuất sắc, người có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và mang lại sự an tâm tuyệt đối trong những trận cầu lớn. De Gea, ở tuổi 34, vẫn giữ được phản xạ nhạy bén cùng bản lĩnh của một ngôi sao từng nhiều lần lọt vào đội hình tiêu biểu của năm.

Rào cản tài chính và sự cứng rắn từ Fiorentina

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo sẽ gặp không ít trở ngại. Hiện tại, David de Gea đang nhận mức lương ròng khoảng 4 triệu euro mỗi mùa giải tại Fiorentina. Hợp đồng của anh với đội bóng thành Florence có thời hạn kéo dài đến năm 2028, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm đến năm 2029. Điều này cho thấy Fiorentina đã có sự chuẩn bị dài hơi cho tương lai cùng thủ thành người Tây Ban Nha.

Phía ban lãnh đạo "The Viola" cũng đã đưa ra thông điệp đanh thép: De Gea không phải để bán bằng bất cứ giá nào. Đội bóng áo tím coi anh là hạt nhân trong dự án thể thao của mình và không có ý định để trụ cột ra đi, nhất là khi bản thân cầu thủ này vẫn chưa bày tỏ bất kỳ mong muốn hay động thái nào về việc rời khỏi Florence ở thời điểm hiện tại.

Tham vọng nâng cấp đội hình toàn diện

Bên cạnh vị trí thủ môn, Juventus hiện cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các vị trí khác trên hàng công. Những cái tên như Richarlison hay Randal Kolo Muani hiện đang nằm trong tầm quan sát của đội bóng thành Turin. Điều này cho thấy tham vọng lớn của Juventus trong việc xây dựng một đội hình có chiều sâu để trở lại vị thế thống trị tại Serie A.

Việc theo đuổi cả Martinez và De Gea minh chứng cho chiến lược chuyển nhượng rõ ràng của câu lạc bộ: ưu tiên những ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp, dày dạn kinh nghiệm và có khả năng đóng góp ngay lập tức vào lối chơi chung dưới thời Spalletti. Dù vậy, để có được chữ ký của De Gea, Juventus sẽ cần một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn để phá vỡ sự kiên định của Fiorentina.