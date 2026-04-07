Juventus hạ Genoa 2-0: "Lão phu nhân" phả hơi nóng vào cuộc đua top 4 Serie A Hai bàn thắng sớm của Bremer và McKennie giúp Juventus giành trọn 3 điểm trước Genoa tại Allianz Stadium, thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League xuống còn 1 điểm.

Juventus vừa có bước tiến quan trọng trong hành trình giành vé trở lại đấu trường Champions League sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Genoa tại vòng 31 Serie A. Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luciano Spalletti áp sát vị trí thứ tư với khoảng cách chỉ còn đúng một điểm.

Juventus nhẹ nhàng đánh bại Genoa.

Đòn phủ đầu kịch tính tại Allianz Stadium

Đội chủ nhà Juventus nhập cuộc với ý đồ đánh phủ đầu và sớm cụ thể hóa ưu thế ngay từ phút thứ 4. Từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc, trung vệ Gleison Bremer bật cao đánh đầu dũng mãnh, bóng chạm người hậu vệ Johan Vasquez đổi hướng khiến thủ thành Bijlow hoàn toàn bó tay.

Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì nhờ sự cơ động của Francisco Conceicao ở hành lang cánh. Phút 17, cách biệt được nhân đôi sau một pha phản công mẫu mực. Weston McKennie nhận đường kiến tạo sắc lẹm từ Conceicao trước khi dứt điểm tinh tế, đánh bại hàng thủ Genoa lần thứ hai trong hiệp một.

VAR và màn tỏa sáng của Michele Di Gregorio

Bước sang hiệp hai, Genoa dưới sự dẫn dắt của Daniele De Rossi đã có những điều chỉnh nhân sự đáng chú ý. Sự xuất hiện của Tommaso Baldanzi giúp đội khách giành lại quyền kiểm soát thế trận và tổ chức được nhiều đợt hãm thành nguy hiểm hơn hẳn hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 75 khi công nghệ VAR can thiệp, xác định Bremer đã phạm lỗi với Aaron Martin trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành vào sân thay người Michele Di Gregorio đã sắm vai người hùng khi xuất sắc cản phá quả phạt đền của Martin, đồng thời từ chối luôn cú đá bồi ngay sau đó bằng phản xạ cực nhanh.

Củng cố niềm tin cho chặng đường nước rút

Trước khi trận đấu khép lại, Juventus suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba nếu cú dứt điểm hiểm hóc của Jonathan David không đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Dẫu vậy, tỷ số 2-0 là quá đủ để thầy trò Spalletti hài lòng với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Thắng lợi này không chỉ giúp Juventus bám đuổi quyết liệt nhóm dự Champions League mà còn khẳng định sự ổn định của hệ thống phòng ngự với sự kết hợp giữa tân binh Lloyd Kelly và trụ cột Manuel Locatelli. Ở vòng đấu tiếp theo, "Lão phu nhân" sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách tại Bergamo trước đối thủ trực tiếp Atalanta.

Thông số trận đấu Juventus Genoa Tỷ số 2 0 Cầu thủ ghi bàn Bremer (4'), McKennie (17') - Kiểm soát bóng 48% 52% Tình huống nổi bật Jonathan David sút trúng cột dọc Hỏng phạt đền (75')

Trong khi Juventus đang tràn đầy tự tin, thất bại này khiến Genoa tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 14. Đội bóng của De Rossi cần sớm cải thiện phong độ nếu không muốn bị kéo vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt trong những vòng đấu cuối cùng.