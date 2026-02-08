Juventus hoàn tất thương vụ bom tấn Randal Kolo Muani từ PSG với giá 50 triệu euro Tiền đạo Randal Kolo Muani chuẩn bị kiểm tra y tế tại Turin sau khi Juventus và PSG thống nhất mức phí 50 triệu euro cùng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031.

Nhà báo Fabrizio Romano vừa lên tiếng xác nhận Juventus đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Randal Kolo Muani từ Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp đã bật đèn xanh cho phép chân sút người Pháp bay đến Turin thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế trước khi ký kết hợp đồng dài hạn.

Randal Kolo Muani chuẩn bị gia nhập Juventus với thương vụ mua đứt.

Bước ngoặt tài chính và bản hợp đồng đến năm 2031

Thương vụ này là kết quả của quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa ban lãnh đạo hai câu lạc bộ. Đáng chú ý, một bước ngoặt quan trọng đã xuất hiện vào phút chót khi đại diện Serie A quyết định mua đứt tiền đạo người Pháp ngay lập tức, thay vì phương án mượn kèm điều khoản mua đứt như dự tính ban đầu.

Về cấu trúc tài chính, Juventus sẽ chi trả khoản tiền cố định ban đầu là 38 triệu euro cho phía PSG. Ngoài ra, gói hợp đồng còn bao gồm 12 triệu euro phụ phí phụ thuộc vào các điều kiện thành tích thi đấu, nâng tổng giá trị thương vụ lên mốc 50 triệu euro.

Cam kết dài hạn và kỳ vọng tại Turin

Bên cạnh mức phí chuyển nhượng đáng kể, Randal Kolo Muani sẽ gắn bó với đại diện nước Ý bằng bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2031. Tại đây, mức lương ròng mà tuyển thủ Pháp nhận được ước tính đạt hơn 5 triệu euro cho mỗi mùa giải.

Động thái đầu tư bài bản và dứt khoát này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của đội bóng thành Turin dành cho Kolo Muani trong kế hoạch làm mới hàng công. Thông báo chính thức dự kiến sẽ được phía Juventus công bố rộng rãi trong ít ngày tới, ngay sau khi chân sút này hoàn tất toàn bộ các bài kiểm tra y tế định kỳ.