Juventus mở đường cho Koopmeiners gia nhập Manchester United với giá 25 triệu bảng Manchester United nhắm đến Teun Koopmeiners nhằm gia tăng sức mạnh tuyến giữa. Juventus sẵn sàng nhượng lại tiền vệ người Hà Lan với mức giá 25 triệu bảng.

Từ vị thế nhà vô địch UEFA Europa League 2024 trong màu áo Atalanta đến chuỗi ngày ngột ngạt tại Turin, Teun Koopmeiners đang trải qua giai đoạn trầm lặng nhất sự nghiệp. Trước bối cảnh tiền vệ người Hà Lan chủ động tìm đường rời Juventus để cứu vãn phong độ, Manchester United đã nhanh chóng đưa anh vào danh sách mục tiêu hàng đầu nhằm nâng cấp tuyến giữa.

Juventus sẵn sàng bán Teun Koopmeiners trong mùa hè này. Ảnh: Getty Images

Bế tắc tại Juventus và ngã rẽ sự nghiệp

Bản hợp đồng chuyển nhượng tới Juventus từng mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với Koopmeiners. Mùa giải vừa qua, ngôi sao sinh năm 1998 chỉ có 18 lần đá chính tại Serie A. Đáng chú ý, anh không đóng góp bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào – một thống kê thất vọng so với tiềm năng của nhạc trưởng từng làm mưa làm gió tại Ý.

Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo là nguyên nhân cốt lõi đẩy Koopmeiners ra khỏi kế hoạch chuyên môn. HLV Luciano Spalletti hiện ưu tiên xếp Douglas Luiz đá chính ở trung lộ thay vì cựu sao AZ Alkmaar. Việc không còn vị thế không thể thay thế buộc cầu thủ này phải chủ động tìm kiếm bến đỗ mới để đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên.

Mức giá 25 triệu bảng và cuộc cạnh tranh từ Premier League

Trước sự quan tâm sát sao từ phía Manchester United, phía Juventus tỏ ra rất cởi mở trên bàn đàm phán. Giám đốc điều hành Giovanni Carnevali muốn thu về ít nhất 25 triệu bảng từ thương vụ này. Bên cạnh phương án bán đứt, ban lãnh đạo đội bóng nước Ý cũng chấp nhận phương án cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Động thái "bật đèn xanh" từ đại diện Serie A lập tức kích hoạt cuộc đua tại Premier League. Bên cạnh Manchester United, Aston Villa cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Hà Lan. Điều này dự báo Quỷ đỏ sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt nếu muốn hoàn tất thương vụ.

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Manchester United

Tại Old Trafford, HLV Michael Carrick đang ráo riết làm mới toàn diện khu trung tuyến để chuẩn bị cho các mục tiêu lớn ở mùa giải mới. Trước khi tiếp cận Koopmeiners, Manchester United đã chiêu mộ thành công hai tiền vệ Andrey Santos và Youri Tielemans.

Khả năng ra đi của Koopmeiners ngày càng trở nên rõ ràng khi tất cả các bên liên quan đều muốn tìm kiếm một giải pháp dứt điểm. Việc bổ sung một tiền vệ giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như Koopmeiners hứa hẹn sẽ đem lại chiều sâu và tính linh hoạt cho tuyến giữa của Manchester United.