Juventus ra giá 50 triệu euro cho Khephren Thuram, mở cửa tới Ngoại hạng Anh Đối mặt với áp lực tài chính sau khi lỡ hẹn Champions League, Juventus quyết định bán Khephren Thuram với giá 50 triệu euro, thu hút sự quan tâm lớn từ Manchester United và Liverpool.

Ban lãnh đạo Juventus đã chính thức đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của Khephren Thuram. Đội bóng thành Turin sẵn sàng chia tay tiền vệ người Pháp ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nếu nhận được lời đề nghị trị giá từ 50 triệu euro trở lên. Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm giải quyết bài toán kinh tế đang đè nặng lên vai "Bà đầm già" thành Turin.

Juventus sẵn sàng để Khephren Thuram ra đi nếu nhận đủ 50 triệu euro.

Áp lực tài chính buộc Juventus phải bán trụ cột

Việc không thể giành vé tham dự Champions League đã để lại một lỗ hổng lớn trong ngân sách của Juventus. Theo các báo cáo tài chính, đội bóng Serie A cần những khoản thu tức thì để cân bằng sổ sách. Thực tế, kế hoạch chia tay Khephren Thuram đã được nhen nhóm từ đầu năm 2026, nhưng đến thời điểm hiện tại, Juventus mới thực sự đẩy mạnh quá trình đàm phán với các đối tác từ xứ sở sương mù.

Thị trường Anh, với tiềm lực tài chính dồi dào, được xác định là điểm đến lý tưởng nhất. Mức giá 50 triệu euro mà Juventus đưa ra được đánh giá là con số hợp lý cho một tiền vệ có khả năng thích nghi đa dạng với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau.

Manchester United và cuộc săn lùng tiền vệ trung tâm

Tại Old Trafford, nhu cầu nâng cấp tuyến giữa đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Manchester United liên tiếp nhận những tin không vui trên thị trường chuyển nhượng khi hai mục tiêu hàng đầu là Mateus Fernandes và Sandro Tonali đều đã lựa chọn gia nhập Tottenham.

Trong bối cảnh đó, Khephren Thuram nổi lên như một phương án thay thế chất lượng. Kinh nghiệm thi đấu tại Serie A cùng nền tảng thể lực sung mãn của tiền vệ này được cho là rất phù hợp với triết lý bóng đá mà đội chủ sân Old Trafford đang xây dựng. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cũng đang phải phân phối nguồn lực khi vẫn đang theo sát vụ chiêu mộ Alex Scott từ Bournemouth.

Liverpool và sự thận trọng trên thị trường

Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool từ lâu đã đưa Khephren Thuram vào danh sách theo dõi đặc biệt. Khả năng bao quát sân và hỗ trợ phòng ngự của cầu thủ người Pháp là yếu tố mà tuyến giữa The Kop vẫn đang tìm kiếm.

Dẫu vậy, đội bóng vùng Merseyside hiện chưa vội vàng thực hiện các bước đi cuối cùng. Ưu tiên hàng đầu của Liverpool lúc này là bổ sung nhân sự cho hàng công, đặc biệt là tìm kiếm một phương án dự phòng và thay thế dài hạn cho Mohamed Salah. Chỉ sau khi giải quyết xong bài toán tiền đạo, Liverpool mới có thể dồn toàn lực vào thương vụ Thuram.

Cuộc đua giành chữ ký của Khephren Thuram hứa hẹn sẽ còn kịch tính trong những tuần tới, khi cả hai đại gia Ngoại hạng Anh đều cần những sự bổ sung chất lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới đầy khốc liệt.