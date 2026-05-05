Juventus săn đón Alisson Becker, Real Madrid nhắm Unai Emery thay thế vị trí HLV trưởng Juventus ưu tiên chiêu mộ Alisson khi hợp đồng tại Liverpool sắp hết hạn. Real Madrid nhắm Unai Emery dẫn dắt, trong khi MU sẵn sàng chi 150 triệu bảng cải tổ.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những động thái chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Đáng chú ý nhất là nỗ lực của Juventus trong việc tìm kiếm người gác đền mới và kế hoạch thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid.

Juventus và tham vọng đưa Alisson Becker trở lại Serie A

Đội bóng thành Turin đã xác định thủ thành Alisson Becker của Liverpool là mục tiêu chuyển nhượng số một trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tuyển thủ người Brazil hiện chuẩn bị bước vào năm cuối cùng của hợp đồng tại sân Anfield, mở ra cơ hội để Juventus đàm phán mức giá hợp lý.

Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Juventus đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình đàm phán để sớm dứt điểm thương vụ, nhằm củng cố vị trí gác đền vốn được xem là trọng yếu trong kế hoạch phục hưng đội bóng.

Real Madrid đưa Unai Emery vào danh sách rút gọn

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang cân nhắc các phương án thay thế vị trí huấn luyện viên trưởng. Unai Emery, chiến lược gia đang gây ấn tượng mạnh tại Aston Villa, đã chính thức lọt vào danh sách rút gọn của đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là hợp đồng của Emery với đội bóng nước Anh vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm 2029.

Dẫn nguồn từ Talksport, Real Madrid sẽ phải chi ra một khoản tiền đền bù hợp đồng không nhỏ nếu muốn sở hữu chữ ký của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Đây được xem là nước đi nhằm chuẩn bị cho sự thay đổi về triết lý bóng đá tại câu lạc bộ Hoàng gia.

Cuộc đại tu hàng tiền vệ của Manchester United

Manchester United dự kiến sẽ thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện ở khu trung tuyến với ngân sách lên tới 150 triệu bảng. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng đây là khu vực cần nâng cấp ngay lập tức để cạnh tranh danh hiệu mùa tới. Một trong những cái tên đang nằm trong tầm ngắm là Mateus Fernandes, tiền vệ 21 tuổi đang khoác áo West Ham.

Ở chiều ngược lại, tương lai của Manuel Ugarte tại Old Trafford gần như đã khép lại. Theo Sun, tiền vệ người Uruguay đã không thể thuyết phục được huấn luyện viên mới về khả năng thích nghi với triết lý thi đấu. Kể từ khi Michael Carrick nắm quyền, Ugarte mới chỉ có duy nhất một lần đá chính tại giải quốc nội, và việc anh bị đẩy đi trong kỳ chuyển nhượng tới là điều khó tránh khỏi.

Các thương vụ tiềm năng khác tại Ngoại hạng Anh

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận những cuộc đua tranh quyết liệt giữa các ông lớn xứ sương mù. Liverpool và Arsenal đều đang theo dõi sát sao Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Tuyển thủ Pháp được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của cả hai đội bóng.

Trong khi đó, Chelsea đã gia nhập cuộc đua giành hậu vệ Joel Ordonez từ Club Brugge. Ngôi sao người Ecuador từng là mục tiêu của Liverpool với mức giá 43 triệu bảng, nay đã lọt vào tầm ngắm của The Blues trong kế hoạch trẻ hóa hàng phòng ngự. Ngoài ra, Brentford cũng đang tích cực đàm phán để chiêu mộ hậu vệ 19 tuổi Jannik Schuster từ Red Bull Salzburg với mức giá khoảng 16 triệu bảng.

Ở diễn biến khác, Inter Milan đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới Barcelona về trường hợp của trung vệ Alessandro Bastoni. Đội bóng vừa vô địch Serie A khẳng định ngôi sao người Italy là nhân tố không thể thay thế và sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào từ phía đội chủ sân Camp Nou.