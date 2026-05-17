Juventus tăng tốc chiêu mộ Bernardo Silva, Deco trực tiếp xem giò Joao Pedro Juventus đang đẩy mạnh tiến trình đàm phán với tiền vệ Bernardo Silva từ Manchester City, trong khi Giám đốc thể thao Deco của Barcelona trực tiếp theo dõi Joao Pedro tại chung kết FA Cup.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các đội bóng lớn tại châu Âu. Tâm điểm đổ dồn vào Turin khi Juventus nỗ lực làm mới hàng tiền vệ bằng một ngôi sao đẳng cấp từ Premier League, trong khi Barcelona bắt đầu triển khai kế hoạch săn đón các tài năng trẻ tại thị trường Anh.

Juventus quyết tâm sở hữu chữ ký của Bernardo Silva

Đội bóng thành Turin đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm đưa tiền vệ tấn công Bernardo Silva từ Manchester City về sân Allianz vào mùa hè này. Ở tuổi 31, Silva đang bước vào giai đoạn cuối của hợp đồng tại sân Etihad và trở thành mục tiêu tranh giành gắt gao của nhiều ông lớn. Bên cạnh Juventus, cả Atletico Madrid và Barcelona cũng đang theo sát diễn biến của thương vụ này. Khả năng cạnh tranh về mặt tài chính sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu đại diện Italy có thể đánh bại các đối thủ từ La Liga để sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha hay không.

Bernardo Silva sẽ đi đâu sau khi rời Man City?

Barcelona theo dõi sát sao Joao Pedro

Giám đốc thể thao Deco của Barcelona đã gây chú ý khi có mặt tại chung kết FA Cup để trực tiếp quan sát phong độ của tiền đạo Joao Pedro. Chân sút 24 tuổi người Brazil đang trở thành mục tiêu ưu tiên của đội chủ sân Camp Nou trong nỗ lực trẻ hóa hàng công. Mặc dù Chelsea hiện vẫn giữ thái độ cứng rắn và khẳng định không có ý định để ngôi sao của mình rời Stamford Bridge trong tương lai gần, Barcelona vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt và sẵn sàng chờ đợi những biến động mới trên bàn đàm phán.

Barca khao khát Joao Pedro.

Bayern Munich ưu tiên Anthony Gordon cho hàng công

Tại Đức, Bayern Munich đang xác định Anthony Gordon là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Ngôi sao 25 tuổi của Newcastle United được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hành lang cánh của "Hùm xám" xứ Bavaria nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến. Trong trường hợp không thể thuyết phục Newcastle nhả người, đội bóng nước Đức mới tính đến phương án dự phòng mang tên Charles De Ketelaere của Atalanta.

Các chuyển động khác trên thị trường châu Âu

Ở những diễn biến khác, câu lạc bộ mới thăng hạng Ngoại hạng Anh là Coventry City đang gây bất ngờ khi tiếp cận tiền vệ kỳ cựu Georginio Wijnaldum. Cầu thủ 35 tuổi người Hà Lan sẽ hết hạn hợp đồng với Al-Ettifaq vào mùa hè này và Coventry kỳ vọng kinh nghiệm dày dạn của anh sẽ giúp đội bóng trụ vững tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Trong khi đó, trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan đã dập tắt những tin đồn liên quan đến Barcelona khi khẳng định ưu tiên gắn bó với sân San Siro. Everton cũng đang triển khai kế hoạch trẻ hóa đội hình bằng việc theo dõi tiền vệ cánh 22 tuổi Loum Tchaouna của Burnley. Tại Bundesliga, SC Freiburg cũng đang nỗ lực đàm phán với Leeds United để chiêu mộ tiền đạo Wilfried Gnonto theo dạng bán đứt hoặc cho mượn kèm điều khoản mua đứt.