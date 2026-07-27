Juventus tăng tốc chiêu mộ John Stones: Nước đi chiến thuật hoàn hảo của Bà đầm già Juventus tiến gần thỏa thuận với John Stones theo dạng chuyển nhượng tự do, bổ sung bản lĩnh và khả năng kiểm soát bóng đỉnh cao cho hàng thủ Turin.

Juventus đang đẩy nhanh tiến độ để sở hữu chữ ký của trung vệ John Stones dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi khép lại hành trình 10 năm đầy danh hiệu tại Manchester City, tuyển thủ 32 tuổi người Anh trở thành mục tiêu hàng đầu của đội bóng thành Turin nhằm gia cố hàng phòng ngự trong phiên chợ hè 2026.

John Stones trở thành mục tiêu hàng đầu của Juventus trên thị trường chuyển nhượng

Đòn đàm phán quyết đoán từ Turin

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio của Sky Sport Italia, ban lãnh đạo Juventus đã trực tiếp liên hệ với John Stones cùng người đại diện để thảo luận chi tiết về các điều khoản cá nhân. Đội bóng Serie A đã chính thức gửi lời đề nghị hợp đồng đến trung vệ vừa tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh.

Bên cạnh việc sở hữu kinh nghiệm chinh chiến dạn dạn tại những đấu trường đỉnh cao nhất, Stones vẫn duy trì được thể lực và phong độ ổn định. Sự chủ động từ phía Juventus giúp họ vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Anh, trước sự nhòm ngó từ nhiều câu lạc bộ danh tiếng khác.

Phẩm chất của một trung vệ chia bài đẳng cấp

Đặc biệt, yếu tố giúp John Stones trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng chính là tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng tịnh tiến bóng xuất sắc. Dưới sự nhào nặn của HLV Pep Guardiola tại Manchester City, Stones không chỉ là một trung vệ đơn thuần mà còn có thể dâng cao thi đấu như một tiền vệ thực thụ.

Thống kê chỉ ra rằng, kể từ năm 2016, trong số tất cả các cầu thủ thực hiện trên 10.000 đường chuyền tại Ngoại hạng Anh, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Stones đạt mức kinh ngạc 93,37%. Đáng chú ý, chỉ số này chỉ xếp sau người đồng đội cũ Ruben Dias (93,40%), minh chứng cho năng lực thoát pressing và điều phối nhịp độ thuộc hàng top thế giới.

Giải bài toán nhân sự cấp thiết cho hàng thủ

Sự quyết đoán của Juventus trên bàn đàm phán xuất phát từ bối cảnh lực lượng tương đối phức tạp. Trụ cột Gleison Bremer đang đối mặt với nguy cơ chuyển sang khoác áo Galatasaray. Trong khi đó, thương vụ theo đuổi Jhon Lucumi lâm vào bế tắc khi Bologna kiên quyết giữ mức giá 25 triệu euro.

Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh như Chelsea, Arsenal hay Bayern Munich dù từng bày tỏ sự quan tâm nhưng lại thiếu đi tính quyết liệt. Những tin đồn liên quan đến Inter Milan hay Napoli cũng chỉ dừng ở mức đề xuất từ các bên trung gian. Nhờ đó, Juventus hoàn toàn chiếm thế thượng phong và thương vụ nhiều khả năng sẽ sớm hoàn tất ngay khi hai bên đạt được tiếng nói chung về mức lương thưởng.