Juventus và nhiệm vụ ngược dòng không tưởng trước Galatasaray sau thảm họa 2-5 Thất bại nặng nề tại Istanbul buộc Juventus phải thắng cách biệt 3 bàn ở lượt về để cứu vãn danh dự và tránh một mùa giải thảm họa tại đấu trường châu lục.

Juventus đang đứng trước một trong những thử thách lớn nhất lịch sử câu lạc bộ tại đấu trường châu Âu. Sau trận thua tan nát 2-5 trước Galatasaray ở lượt đi vòng play-off, thầy trò Luciano Spalletti buộc phải tạo nên một cuộc lội ngược dòng thần thánh tại Turin nếu không muốn ghi tên mình vào một chương đen tối nhất kể từ năm 1958.

Vết nhơ lịch sử sau gần 7 thập kỷ

Trận thua tại Istanbul không chỉ đơn thuần là một kết quả thất bại, mà còn là một cú sốc về mặt hệ thống đối với đội bóng vốn nổi tiếng với triết lý phòng ngự thực dụng. Lần đầu tiên kể từ sau thảm bại 0-7 trước Wiener Sport-Club cách đây 67 năm, hàng thủ của "Bà đầm già" mới lại tỏ ra mong manh và bạc nhược đến thế ở sân chơi châu lục.

Thầy trò Luciano Spalletti thua cách biệt Galatasaray ở trận play-off lượt đi.

Dù tiền vệ Teun Koopmeiners đã nỗ lực thắp lên hy vọng bằng một cú đúp ngay trong hiệp một, nhưng nỗ lực cá nhân của anh không đủ để ngăn cản sức công phá từ đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Những cái tên như Gabriel Sara, Noa Lang và Sacha Boey đã tận dụng triệt để sự lúng túng của hàng thủ Juventus để liên tục bắn phá khung thành, biến đêm Istanbul thành một cơn ác mộng thực sự cho đội bóng Italy.

Khủng hoảng nhân sự trước trận tái đấu

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Juventus không chỉ thua về mặt tỷ số mà còn chịu tổn thất nặng nề về lực lượng. Chấn thương của trung vệ trụ cột Gleison Bremer và tấm thẻ đỏ của Juan Cabal đã tước đi những lựa chọn đáng tin cậy nhất trong sơ đồ chiến thuật của Luciano Spalletti.

Việc mất đi "linh hồn" nơi hàng phòng ngự khiến nhiệm vụ ghi ít nhất 3 bàn và giữ sạch lưới ở trận lượt về trở nên cực kỳ mong manh. Nhìn vào thống kê gần đây của các đội bóng Serie A như Lazio, Inter hay Roma tại đấu trường châu Âu, áp lực phải lội ngược dòng thường khiến các đại diện Italy hụt hơi ở những thời điểm quyết định.

Juventus đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Bài kiểm tra bản lĩnh tại Turin

Để giành vé đi tiếp, Juventus cần thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn. Trong bối cảnh tinh thần đang chạm đáy và nhân sự tan hoang, đội bóng thành Turin chỉ còn biết trông chờ vào điểm tựa sân nhà và một "phép màu" thực sự về mặt chiến thuật. Đây không còn đơn thuần là một trận bóng đá, mà là cuộc chiến vì lòng tự trọng của một gã khổng lồ đang bị tổn thương.

Thống kê đáng chú ý

Tỷ số lượt đi: Galatasaray 5-2 Juventus

Galatasaray 5-2 Juventus Cầu thủ ghi bàn cho Juve: Teun Koopmeiners (cú đúp)

Teun Koopmeiners (cú đúp) Tổn thất lực lượng: Gleison Bremer (chấn thương), Juan Cabal (thẻ đỏ)

Gleison Bremer (chấn thương), Juan Cabal (thẻ đỏ) Cột mốc lịch sử: Trận thua đậm nhất tại châu Âu kể từ năm 1958

Nếu không thể làm nên điều kỳ diệu tại Turin, mùa giải này sẽ được nhớ đến như một vết đen không thể xóa nhòa trong lịch sử hào hùng của Bianconeri, nơi bản lĩnh của một ông lớn bị chôn vùi dưới sức nóng của "địa ngục" Istanbul.