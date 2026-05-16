Juventus vs Fiorentina: Pháo đài Allianz và bước ngoặt Champions League Juventus đứng trước cơ hội lớn để giành vé dự Champions League khi tiếp đón một Fiorentina đã hết mục tiêu. Với hàng thủ chỉ lọt lưới 2 bàn trong 9 trận, Bà đầm già tự tin khẳng định vị thế.

Trận đấu giữa Juventus và Fiorentina tại vòng 37 Serie A không chỉ là một cuộc đối đầu truyền thống giữa hai thế lực của bóng đá Ý, mà còn là nút thắt quyết định cho tham vọng dự Champions League của đội bóng thành Turin. Trong khi Juventus đang hừng hực khí thế để chốt hạ vị trí trong top 4, Fiorentina hành quân đến Allianz với tâm thế thoải mái của một đội bóng đã chính thức trụ hạng.

Hàng thủ thép và chuỗi 11 trận bất bại

Dưới bàn tay nhào nặn của Luciano Spalletti, Juventus đã lột xác thành một khối bê tông vững chắc. Đội chủ sân Allianz đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý hơn, hệ thống phòng ngự của họ đang được đánh giá là hiệu quả nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thời gian qua.

Thống kê cho thấy, trong 9 trận đấu gần nhất, "Bà đầm già" chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn và giữ sạch lưới tới 7 trận. Sự ổn định này giúp Juventus duy trì lợi thế cực lớn dù hàng công đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, điển hình là trận thắng tối thiểu 1-0 trước Lecce tuần trước.

Dusan Vlahovic và cái dớp trước đội bóng cũ

Tâm điểm của mọi ánh nhìn tại Allianz sẽ đổ dồn vào Dusan Vlahovic. Tiền đạo người Serbia đang có phong độ cao khi ghi bàn trong hai trận liên tiếp, nhưng Fiorentina vẫn là một "lời nguyền" mà anh chưa thể phá giải. Kể từ khi rời Florence để gia nhập Juventus, Vlahovic vẫn chưa một lần sút tung lưới đội bóng cũ tại Serie A.

Trận đấu này là cơ hội để số 9 của Juventus khẳng định bản năng sát thủ, nhất là khi Fiorentina đang có dấu hiệu chững lại. Sau khi bị loại khỏi Conference League, đoàn quân của Paolo Vanoli đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, dù họ đã có một giai đoạn lượt về bùng nổ với 25 điểm tích lũy được.

Phân tích chiến thuật: Cuộc chiến ở trung tuyến

Luciano Spalletti dự kiến sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 4-2-3-1, tập trung vào khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển chậm rãi qua đôi chân của Locatelli. Sự cơ động của Khephren Thuram sẽ là chìa khóa để Juventus kéo giãn đội hình đối phương, tạo không gian cho Kenan Yildiz và Conceicao ở hai hành lang biên.

Ngược lại, Fiorentina của Paolo Vanoli thường chơi với sơ đồ 4-1-4-1, đề cao việc gây áp lực ngay từ khu vực giữa sân. Điểm nóng nhất sẽ nằm ở cuộc đối đầu giữa Khephren Thuram và Nicolo Fagioli - người cũ của Juventus hiện đang đóng vai trò điều tiết lối chơi cho "The Viola".

Thống kê đáng chú ý và dự đoán

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thành Turin. Juventus chỉ để thua duy nhất 1 lần trong 17 cuộc tiếp đón Fiorentina gần nhất trên sân nhà. Với việc đối thủ thiếu vắng hỏa lực chủ lực Moise Kean (đang bỏ ngỏ khả năng ra sân), hàng thủ Juventus càng có thêm tự tin để duy trì mạch giữ sạch lưới.

Đội hình dự kiến:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Mandragora, Solomon; Piccoli.

Dựa trên động lực và phong độ hiện tại, một chiến thắng tối thiểu cho Juventus là kịch bản khả thi nhất. Đội bóng của Spalletti đủ bản lĩnh để bảo vệ thành quả và giành tấm vé Champions League ngay tại Allianz.

Dự đoán kết quả: Juventus 1-0 Fiorentina