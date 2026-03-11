Kai Havertz tái ngộ Bayer Leverkusen: Khi cảm xúc nhường chỗ cho tham vọng Champions League Ngôi sao Arsenal trở lại BayArena đối đầu đội bóng cũ tại vòng 16 đội Champions League, mang theo trọng trách giúp Pháo thủ tiến sâu sau giai đoạn chấn thương.

Chuyến làm khách của Arsenal trước Bayer Leverkusen tại vòng 16 đội Champions League không chỉ là một trận thư hùng rực lửa, mà còn là khoảnh khắc hội ngộ đầy cảm xúc của Kai Havertz với đội bóng đã nuôi dưỡng anh thành tài. Tuy nhiên, trước tính chất quan trọng của vòng knock-out, sự chuyên nghiệp buộc ngôi sao người Đức phải tạm gác lại tình cảm cá nhân để tập trung cho mục tiêu chiến thắng của "Pháo thủ".

Sản phẩm ưu tú nhất của học viện Leverkusen

Không khó để tìm thấy những lời ngợi khen dành cho Kai Havertz tại Bayer Leverkusen. Ngôi sao đang khoác áo Arsenal được xem là sản phẩm ưu tú nhất mà học viện của CLB này từng sản sinh, giữa bối cảnh cạnh tranh nhân tài khốc liệt tại vùng Rhineland. Dù nhiều kỷ lục của Havertz sau này đã bị Florian Wirtz xô đổ, nhưng tầm ảnh hưởng của anh vẫn là duy nhất.

Havertz trong màu áo Leverkusen.

Hành trình của Havertz tại đây khởi đầu từ năm 11 tuổi và không hề trải hoa hồng. Ở tuổi 15, cậu bé gầy gò từng khiến các huấn luyện viên lo ngại về khả năng tranh chấp thể chất. Nhờ sự kiên nhẫn dìu dắt của ban huấn luyện học viện, Havertz đã vượt qua rào cản này để trở thành một cầu thủ toàn diện. Anh đã cống hiến hơn 150 trận đấu và mang về cho CLB gần 100 triệu USD tiền chuyển nhượng khi chuyển sang Chelsea vào năm 2020.

Lời chào tạm biệt muộn màng tại BayArena

Sự trân trọng dành cho Havertz đến từ cả hai phía. Khi Leverkusen đăng dòng chữ "Chào mừng về nhà" trên mạng xã hội, đó là một lời chào đón chân thành dành cho người cũ. Đáng tiếc, thương vụ bom tấn trước đây diễn ra ngay giữa đại dịch COVID-19 đã tước đi của anh cơ hội nói lời chào tạm biệt trực tiếp với người hâm mộ. Giám đốc thể thao Simon Rolfes từng chia sẻ rằng ông rất muốn gặp Arsenal chỉ để có thể chính thức chia tay Kai tại sân vận động của đội bóng.

Havertz sẽ có lần tái ngộ thú vị với đội bóng cũ.

Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cảm xúc sẽ phải nhường chỗ cho sự chuyên nghiệp. "Thật tuyệt vời khi được trở lại, tôi đã gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc," Havertz chia sẻ. "Cảm giác như mới hôm qua, nhưng thực ra đã 6 năm rồi. Tôi ở đây để giành chiến thắng cùng Arsenal."

Vai trò chiến thuật và sự trở lại của "số 9 ảo"

Cuộc hội ngộ này diễn ra trong bối cảnh Havertz đang nỗ lực tìm lại chính mình sau những gián đoạn vì chấn thương. Sau khi rời Chelsea với cảm giác mang một "chiếc balo nặng trĩu trên vai", anh đã chứng minh mình là một "số 9 ảo" hoàn hảo trong hệ thống của Mikel Arteta. Tuy nhiên, hai ca phẫu thuật liên tiếp ở gân kheo và đầu gối hồi đầu mùa giải này đã phần nào cản đà thăng tiến của anh.

Hiện tại, sau 3 tuần tập luyện và thi đấu ổn định, ngôi sao người Đức đang tìm lại nhịp độ cần thiết. Đáng chú ý, với sự vắng mặt của Martin Odegaard, Havertz nhiều khả năng sẽ được trả lại vai trò hộ công hoặc tiền đạo lùi quen thuộc — đúng vị trí anh từng bùng nổ trong màu áo Leverkusen. Cả Leverkusen và Arsenal đều hiểu rõ: Kai Havertz là mẫu cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc quyết định tại Champions League.