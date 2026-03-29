Kai Havertz và nỗi lo 'số 9 ảo': Bài toán nan giải cho Arsenal tại FA Cup Màn trình diễn mờ nhạt của Kai Havertz trong trận giao hữu giữa Đức và Thụy Sĩ dấy lên lo ngại về bản năng sát thủ, buộc Mikel Arteta phải tính toán lại nhân sự cho Arsenal.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một ngôi sao trị giá 65 triệu bảng và một nhân tố gây thất vọng thường được định đoạt bởi những khoảnh khắc trong vòng cấm. Đối với Kai Havertz, ranh giới đó đang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết sau màn trình diễn đáng báo động trong màu áo đội tuyển Đức trước Thụy Sĩ vừa qua.

Thống kê đáng báo động tại Basel

Dù Đội tuyển Đức giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Thụy Sĩ, cá nhân Kai Havertz lại để lại một khoảng trống mênh mông về mặt chuyên môn. Được HLV Julian Nagelsmann tin tưởng giao vai trò "số 9 ảo", cầu thủ 26 tuổi đã không thể chuyển hóa sự ưu ái đó thành hiệu quả thực tế.

Dù sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng lên tới 88%, các chỉ số tranh chấp của Havertz lại vẽ nên một bức tranh u ám. Anh thất bại trong 8 trên 9 pha tranh chấp tay đôi và bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi trước khung thành của Gregor Kobel. Sự thiếu sắc bén này là minh chứng rõ nét cho một cầu thủ đang đánh mất đi bản năng săn bàn tự nhiên.

Rào cản thể lực và nhịp điệu thi đấu

Tuy nhiên, sự sa sút của Havertz không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố chủ quan. Một mùa giải bị xé nát bởi các chấn thương dai dẳng đã bào mòn đáng kể thể lực và cảm giác bóng của tiền đạo này. Từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh phải nghỉ thi đấu đến tháng Giêng, cho đến vấn đề gân kheo ngay khi vừa tìm lại nhịp điệu, Havertz dường như luôn ở trong trạng thái chạy đua với thời gian.

Sự thiếu thanh thoát này từng bộc lộ rõ trong trận chung kết EFL Cup gặp Manchester City, nơi anh hoàn toàn "mất tích" ở vị trí số 10 khi đóng thế cho Eberechi Eze. Áp lực từ mức phí chuyển nhượng khổng lồ đang dần trở thành tảng đá nặng trịch đè lên vai ngôi sao người Đức.

Cơn đau đầu của Mikel Arteta trước thềm tứ kết FA Cup

Tại Arsenal, HLV Mikel Arteta đang đứng trước những quyết định nhân sự then chốt khi trận tứ kết FA Cup với Southampton tại St Mary's đang cận kề. Với một chiến lược gia luôn đề cao tính kỷ luật và hiệu quả như Arteta, việc loại Havertz khỏi đội hình xuất phát sau chuỗi phong độ tệ hại là kịch bản hoàn toàn khả thi.

Sự trở lại của thủ quân Martin Odegaard sau chấn thương được xem là "chiếc phao cứu sinh" cho tuyến giữa của Pháo thủ. Đẳng cấp và khả năng sáng tạo của tuyển thủ Na Uy ở vị trí số 10 là điều không thể bàn cãi, và anh chắc chắn sẽ là lựa chọn ưu tiên để dẫn dắt lối chơi.

Các phương án thay thế tại Emirates

Ngoài sự trở lại của Odegaard, Arsenal vẫn còn những quân bài tẩy khác. Mikel Arteta có thể đẩy Bukayo Saka vào trung lộ để tạo sự đột biến, dù hành lang cánh phải đang mỏng manh do Noni Madueke gặp chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển Anh.

Đáng chú ý, tài năng trẻ Max Dowman – người từng gây ấn tượng mạnh trong trận gặp Everton – có thể là một phương án bất ngờ mà Arteta sẵn sàng sử dụng trong bối cảnh hàng công cần luồng gió mới.

Kai Havertz đang đứng trước ngã ba đường. Để không trở thành một bản hợp đồng thất bại, tuyển thủ Đức cần nhiều hơn là những đường chuyền an toàn. Anh cần sự mạnh mẽ trong tranh chấp và sự nhạy bén trước khung gỗ. Trận đấu với Southampton tới đây sẽ là lời khẳng định cuối cùng: liệu Havertz có đủ bản lĩnh để giữ vị trí tại Emirates, hay băng ghế dự bị sẽ là điểm đến quen thuộc của anh trong giai đoạn quyết định mùa giải.