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Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos: Panathinaikos giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 16:44

Kairat Almaty đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Panathinaikos 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 22/10 trên sân Almaty Central Stadium.

Kairat Almaty1 - 5PanathinaikosKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Kairat Almaty tiếp đón Panathinaikos.

  • 6'BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-1)

    Phút 6': V. Taborda (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: G. Kyriakopoulos). Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Kairat Almaty 13% - 87% Panathinaikos, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 0.

  • 24'BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-2)

    Phút 24': C. Dessers (Panathinaikos) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • 24'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Kairat Almaty 28% - 72% Panathinaikos, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': E. Tapalov (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 29'VAR

    Phút 29': Goal Disallowed - offside — A. Tetteh (Panathinaikos).

  • 32'Thay người

    Phút 32' (Kairat Almaty): A. Shirobokov vào sân thay O. Baybek.

  • 36'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Kairat Almaty 33% - 67% Panathinaikos, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': E. Palmer-Brown (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': A. Mrynskiy (Kairat Almaty) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Kairat Almaty): O. Jukkola vào sân thay Edmilson.

  • 47'BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-3)

    Phút 47': C. Dessers (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: A. Tetteh). Tỷ số: 0 - 3.

  • 48'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Kairat Almaty 39% - 61% Panathinaikos, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Panathinaikos): E. Rastoder vào sân thay C. Dessers.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Panathinaikos): K. Kangwa vào sân thay E. Camara.

  • 57'BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-4)

    Phút 57': K. Kangwa (Panathinaikos) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

  • 60'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Kairat Almaty 41% - 59% Panathinaikos, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Kairat Almaty): L. Kurgin vào sân thay L. Mata.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Kairat Almaty): I. Bekbolat vào sân thay M. Gual.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Kairat Almaty): D. Kasabulat vào sân thay J. Oksanen.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Panathinaikos): F. Pellistri vào sân thay S. Andino.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Panathinaikos): P. Chirivella vào sân thay I. Louza.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Kairat Almaty 45% - 55% Panathinaikos, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 1.

  • 75'BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-5)

    Phút 75': E. Rastoder (Panathinaikos) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Panathinaikos): G. Katris vào sân thay S. de Vrij.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': K. Kangwa (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 79'BÀN THẮNG! Kairat Almaty (1-5)

    Phút 79': I. Bekbolat (Kairat Almaty) lập công (kiến tạo: A. Shirobokov). Tỷ số: 1 - 5.

  • 84'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Kairat Almaty 42% - 58% Panathinaikos, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 1 - 1.

  • KTKết thúc: Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 5.

Cập nhật lúc 23:25 22/10/2026

Đội hình chính thức
Kairat Almaty
Sơ đồ 4-2-3-1
Panathinaikos
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Temirlan Anarbekov
20
Erkin Tapalov
14
Aleksandr Martynovich
8
Olzhas Baibek
3
Luís Mata
22
Gustavo Mendonca
13
Jaakko Oksanen
24
Aleksandr Mrynskiy
28
Marc Gual
17
Azamat Tuyakbayev
9
Edmilson
1
Iñaki Peña
19
Triantafyllos Tsapras
14
Erik Palmer Brown
6
Stefan de Vrij
77
Georgios Kyriakopoulos
26
Imrân Louza
22
Etienne Camara
20
Vicente Taborda
7
Andreas Tetteh
10
Santino Andino
9
Cyriel Dessers
Dự bị
Kairat Almaty
82 Sherkhan Kalmurza5 Lev Kurgin25 Aleksandr Shirobokov4 Damir Kasabulat6 Adilet Sadybekov19 Oiva Jukkola15 Mansur Birkurmanov81 Ismail Bekbolat
Panathinaikos
71 Christos Gitonas70 Konstantinos Kotsaris2 Davide Calabria3 Georgios Katris55 Rick Van Drongelen4 Pedro Chirivella18 Sotiris Kontouris28 Facundo Pellistri42 Kings Kangwa
Cập nhật đội hình lúc 21:02 22/10/2026
Kairat AlmatyThống kêPanathinaikos
42%
Kiểm soát bóng
58%
12
Dứt điểm
11
2
Trúng đích
6
4
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Cyriel Dessers
Cyriel Dessers
Panathinaikos
2 bàn
Ismail Bekbolat
Ismail Bekbolat
Kairat Almaty
1 bàn
Kings Kangwa
Kings Kangwa
Panathinaikos
1 bàn
Elmin Rastoder
Elmin Rastoder
Panathinaikos
1 bàn
Vicente Taborda
Vicente Taborda
Panathinaikos
1 bàn
Georgios Kyriakopoulos
Georgios Kyriakopoulos
Panathinaikos
1 kiến tạo · điểm 7.2

Kairat Almaty đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với khoảng cách chỉ 2 điểm so với Panathinaikos trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 21h30 ngày 22/10/2026 tại Almaty Central Stadium. Với chủ nhà, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với đối thủ đang ở vị trí cao hơn.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Panathinaikos hiện đứng hạng 11 với 3 điểm. Kairat Almaty xếp hạng 18 với 1 điểm, kém đối thủ 2 điểm và 7 bậc.

Khoảng cách này không lớn. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Kairat Almaty cải thiện đáng kể vị thế của mình trong nhóm bám đuổi. Ngược lại, Panathinaikos muốn giữ khoảng cách và củng cố vị trí đang có.

Phong độ: Kairat Almaty hồi phục, Panathinaikos ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Kairat Almaty thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang có chuỗi 3 trận không thua gần đây, gồm 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Hai thất bại nằm ở giai đoạn sớm hơn trong chuỗi 5 trận này. Đó là tín hiệu cho thấy đội bóng của Kazakhstan đã lấy lại được nhịp độ.

Panathinaikos có phong độ ổn định hơn: thắng 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách đang thắng liên tiếp 2 trận gần đây, trước đó thua 1 trận rồi thắng 2 trận liền trước đó. Hiệu suất này cho thấy Panathinaikos duy trì được kết quả tốt trong thời gian dài.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội bước vào trận với tâm lý khác nhau. Kairat Almaty có lợi thế sân nhà và đang trên đà đi lên sau hai trận thua ở giai đoạn trước đó. Với khoảng cách 2 điểm, chủ nhà hoàn toàn có thể đặt mục tiêu bám sát đối thủ.

Trong khi đó, Panathinaikos mang theo phong độ nổi trội với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự ổn định này, đội khách có thể gây nhiều khó khăn cho chủ nhà. Bài toán của Kairat Almaty là tận dụng sân nhà để cắt đứt mạch thắng của đối thủ.

Việc ghi điểm ở một trận như thế này có thể thay đổi bức tranh phía trên và dưới của bảng xếp hạng. Chủ nhà cần duy trì sự ổn định sau chuỗi 3 trận không thua, còn đội khách phải chứng minh phong độ cao vẫn đủ sức vượt qua áp lực khi đi xa.

Nhận định

Xét về phong độ, Panathinaikos nhỉnh hơn nhờ chuỗi kết quả ổn định và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, và Kairat Almaty đang có đà hồi phục rõ rệt cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính được dự báo tại Almaty Central Stadium. Kết quả của trận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua phía trên của cả hai đội.

Kairat Almaty
5 trận gần nhất
THTBB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Panathinaikos
5 trận gần nhất
TTBTT
7
Trận
4-3-0
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
10HNK Hajduk Split1100+13T
11Panathinaikos1100+13T
12Brann1100+13T
17FC Nordsjaelland101001H
18Kairat Almaty101001H
19Heart Of Midlothian101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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