Kalju Nomme 1-0 Linfield: Kalju Nomme giành chiến thắng
Kalju Nomme tiếp đón Linfield trên sân Hiiu Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, khi cả hai đội bước vào trận đấu với lịch sử đối đầu vẫn còn để ngỏ.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Kalju Nomme tiếp đón Linfield.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'BÀN THẮNG! Kalju Nomme (1-0)
Phút 47': R. Vukusic (Kalju Nomme) lập công (kiến tạo: O. Musolitin). Tỷ số: 1 - 0.
- 62'Thay người
Phút 62' (Linfield): D. Wells vào sân thay K. Millar.
- 68'Thay người
Phút 68' (Kalju Nomme): M. Orlov vào sân thay O. Musolitin.
- 71'Thay người
Phút 71' (Linfield): D. McCullough vào sân thay I. Baird.
- 71'Thay người
Phút 71' (Linfield): K. Offord vào sân thay A. Frizzell.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': C. Shields (Linfield) nhận thẻ vàng.
- 84'Thay người
Phút 84' (Kalju Nomme): D. Sotsugov vào sân thay D. Mashchenko.
- 84'Thay người
Phút 84' (Kalju Nomme): I. Jabir vào sân thay T. Baptista.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Linfield): S. Brown vào sân thay E. McGee.
- KTKết thúc: Kalju Nomme 1-0 Linfield
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 00:52 10/07/2026
Kalju Nomme sẽ chào đón Linfield trên sân nhà Hiiu Stadium vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026, trong một cuộc chạm trán thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để cả hai câu lạc bộ khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu Âu.
Thế đối đầu chưa ngã ngũ
Xét về lịch sử chạm trán, hai đội mới chỉ gặp nhau một lần và kết quả là một trận hòa. Điều này cho thấy cán cân lực lượng giữa Kalju Nomme và Linfield khá cân bằng, không bên nào tạo được lợi thế tâm lý rõ rệt trước đối thủ.
Với việc chưa từng phân định thắng thua trong quá khứ, trận đấu lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một cuộc đối đầu khó lường, khi cả hai đội đều có động lực để giành lấy ba điểm đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.
Lợi thế sân nhà
Thi đấu trên sân Hiiu Stadium, Kalju Nomme được kỳ vọng sẽ tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo áp lực lên hàng phòng ngự của Linfield ngay từ những phút đầu. Yếu tố sân nhà thường mang lại sự tự tin cần thiết cho các đội bóng khi bước vào những trận đấu mang tính chất cọ xát tại đấu trường châu lục.
Trong khi đó, Linfield sẽ phải nhập cuộc với tâm thế của đội khách, đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu xa nhà để không bị cuốn vào lối chơi áp đặt của chủ nhà.
Nhận định chiến thuật
Trận đấu giữa Kalju Nomme và Linfield hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co, khi cả hai đội đều thận trọng trong việc triển khai lối chơi tấn công. Với việc lịch sử đối đầu nghiêng về sự cân bằng, khả năng cao trận đấu sẽ chứng kiến những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, nơi cả hai huấn luyện viên đều muốn giành quyền kiểm soát bóng.
Yếu tố bất ngờ có thể đến từ những tình huống cố định hoặc các pha phản công nhanh, khi cả hai đội đều cần sự tỉnh táo trong khâu phòng ngự để không phải trả giá đắt trước một đối thủ vốn chưa để lại nhiều dữ liệu bất lợi trong quá khứ.
Dự đoán
Với thế trận được dự báo cân bằng và lịch sử đối đầu chưa nghiêng hẳn về bên nào, đây sẽ là một trận đấu mà bản lĩnh và sự tập trung trong từng thời điểm sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc giữa Kalju Nomme và Linfield.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 09/07/2026: Kalju Nomme 0 - 0 Linfield
Phong độ gần đây của Kalju Nomme
- 09/07/2026: Kalju Nomme 0-0 Linfield (Hòa)
- 03/07/2026: Nõmme United 1-3 Kalju Nomme (Thắng)
- 28/06/2026: Kalju Nomme 1-1 Paide (Hòa)
- 20/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-1 Kalju Nomme (Hòa)
- 17/06/2026: Kalju Nomme 1-2 Tammeka (Thua)
Phong độ gần đây của Linfield
- 09/07/2026: Kalju Nomme 0-0 Linfield (Hòa)
- 04/07/2026: Linfield 2-3 Kilmarnock (Thua)
- 13/05/2026: Linfield 3-1 Dungannon Swifts (Thắng)
- 25/04/2026: Linfield 1-2 Cliftonville FC (Thua)
- 18/04/2026: Linfield 0-3 Coleraine FC (Thua)
Phong độ và thống kê đội
Kalju Nomme (Chủ nhà)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Linfield (Khách)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Kalju Nomme: Không có thông tin chấn thương
Linfield: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng:
Tỷ lệ dự đoán:
- Kalju Nomme thắng: 33%
- Hòa: 33%
- Linfield thắng: 33%
Dự đoán bàn thắng:
- Kalju Nomme: bàn
- Linfield: bàn
Lời khuyên: No predictions available
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)