Karlie Kloss dự lễ cưới Taylor Swift: Dấu mốc hàn gắn tình bạn sau nhiều năm rạn nứt Sự hiện diện của siêu mẫu Karlie Kloss cùng doanh nhân Josh Kushner tại hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức chấm dứt những đồn đoán về mối quan hệ căng thẳng kéo dài.

Sự xuất hiện của người mẫu Karlie Kloss và chồng, doanh nhân Josh Kushner, tại lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra tại Madison Square Garden (New York, Mỹ) đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Động thái này không chỉ khép lại những nghi vấn về danh sách khách mời mà còn là minh chứng cho việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Sự xuất hiện rạng rỡ xóa tan tin đồn rạn nứt

Cặp đôi Karlie Kloss và Josh Kushner được ghi nhận nắm tay nhau tiến vào địa điểm tổ chức hôn lễ trong không khí rạng rỡ. Karlie Kloss lựa chọn phong cách sang trọng với chiếc váy quây màu vàng ánh kim từ thương hiệu Tove, kết hợp cùng clutch đồng điệu và giày cao gót quai mảnh. Nữ người mẫu 33 tuổi gây ấn tượng với mái tóc uốn nhẹ và đôi môi đỏ nổi bật – một hình ảnh gợi nhắc đến phong cách đặc trưng của chủ nhân buổi lễ, Taylor Swift. Trong khi đó, Josh Kushner duy trì vẻ lịch lãm trong bộ tuxedo cổ điển.

Người mẫu Karlie Kloss và chồng là doanh nhân Josh Kushner dự lễ cưới Taylor Swift.

Hành trình từ bạn thân đến những khác biệt trong quá khứ

Karlie Kloss và Taylor Swift từng là cặp bạn thân biểu tượng của làng giải trí kể từ khi quen biết vào năm 2013. Cả hai thường xuyên đồng hành trong các sự kiện lớn, các buổi hẹn hò riêng tư và thậm chí là trên hàng ghế khán giả của đội bóng rổ New York Knicks. Tuy nhiên, mối quan hệ này bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt vào năm 2018, thời điểm Taylor Swift vắng mặt trong đám cưới của Karlie Kloss.

Karlie Kloss và Taylor Swift từng là một trong những cặp bạn thân nổi tiếng nhất Hollywood sau khi quen biết vào năm 2013.

Nhiều nguồn tin cho rằng căng thẳng leo thang liên quan đến Scooter Braun, người đã mua lại quyền sở hữu 6 album đầu tiên của Taylor Swift vào năm 2019. Việc Karlie Kloss duy trì mối quan hệ thân thiết với Braun được cho là nguyên nhân chính khiến tình bạn giữa hai người trở nên xa cách. Tuy nhiên, theo thông tin từ TMZ, cả hai đã quyết định gác lại những bất đồng quá khứ để duy trì sự gắn kết mới.

Lễ cưới quy mô lớn tại Madison Square Garden

Hôn lễ của Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce được tổ chức với quy mô khoảng 1.000 khách mời. Đáng chú ý, cặp đôi được cho là đã hoàn tất các thủ tục pháp lý trong một buổi lễ riêng tư trước khi tổ chức đại tiệc tại Madison Square Garden. Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2023, xuất phát từ nỗ lực gửi số điện thoại qua vòng tay tình bạn của Travis Kelce tại đêm diễn Eras Tour ở Kansas City.

Chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu từ năm 2023.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, Taylor Swift và Travis Kelce liên tục ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ thường xuyên có mặt tại các trận đấu của bạn trai trên sân Arrowhead, trong khi Travis Kelce cũng đồng hành cùng cô trong nhiều đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn Eras Tour toàn cầu. Tháng 7/2025, Travis Kelce chính thức cầu hôn Taylor Swift tại nhà riêng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tình cảm của cặp đôi.