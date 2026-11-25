Kashima 3-0 Jeonbuk Motors: Kashima giành chiến thắng Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 10 điểm, trước cuộc gặp Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 25/11/2026 tại Mercari Stadium.

Kashima 3 - 0 Jeonbuk Motors Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kashima tiếp đón Jeonbuk Motors.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Kashima 44% - 56% Jeonbuk Motors, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

17' BÀN THẮNG! Kashima (1-0) Phút 17': Ryoya Ogawa (Kashima) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 44% - 56% Jeonbuk Motors, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

36' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 47% - 53% Jeonbuk Motors, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 2.

38' Thẻ vàng Phút 38': Choi Woo-jin (Jeonbuk Motors) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Jeonbuk Motors): Italo Vargas vào sân thay Kim Seung-sub.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 49% - 51% Jeonbuk Motors, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Jeonbuk Motors): Lee Yeong-jae vào sân thay Maeng Seong-ung.

58' Thay người Phút 58' (Jeonbuk Motors): Seung-Woo Lee vào sân thay Lee Dong-Jun.

60' BÀN THẮNG! Kashima (2-0) Phút 60': Kaito Chida (Kashima) lập công (kiến tạo: Naomichi Ueda). Tỷ số: 2 - 0.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Kashima 48% - 52% Jeonbuk Motors, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 3.

71' Thay người Phút 71' (Kashima): Yuma Suzuki vào sân thay José Élber Pimentel da Silva.

72' Thay người Phút 72' (Kashima): Matheus Bueno vào sân thay Gaku Shibasaki.

73' BÀN THẮNG! Kashima (3-0) Phút 73': Yuma Suzuki (Kashima) lập công (kiến tạo: Keisuke Tsukui). Tỷ số: 3 - 0.

73' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 46% - 54% Jeonbuk Motors, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 3.

74' Thay người Phút 74' (Jeonbuk Motors): Ha-Jun Kim vào sân thay Kim Young-Bin.

78' Thay người Phút 78' (Kashima): Haruto Matsumoto vào sân thay Aleksandar Čavrić.

78' Thay người Phút 78' (Kashima): Haruki Hayashi vào sân thay Yuta Matsumura.

85' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 46% - 54% Jeonbuk Motors, dứt điểm 20 - 7 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 7 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 4.

86' Thay người Phút 86' (Kashima): Minato Yoshida vào sân thay Léo Ceará.

86' Thay người Phút 86' (Jeonbuk Motors): Vinicius Rodrigues Adelino Dos Santos vào sân thay Kang Sang-yun.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Seung-Woo Lee (Jeonbuk Motors) nhận thẻ vàng (Argument).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Haruto Matsumoto (Kashima) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Kashima 3-0 Jeonbuk Motors Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 18:51 25/11/2026

Đội hình chính thức Kashima Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Oniki Jeonbuk Motors Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong 1 T. Hayakawa 23 K. Tsukui 55 N. Ueda 4 K. Chida 7 R. Ogawa 27 Y. Matsumura 10 G. Shibasaki 6 K. Misao 17 Élber 77 A. Čavrić 9 Léo Ceará 31 Song Bum-Keun 5 Park Ji-Soo 4 Cho Wi-Je 2 Kim Young-Bin 66 Choi Woo-Jin 6 Maeng Seong-Ung 97 Kim Jin-Gyu 7 Lee Dong-Jun 13 Kang Sang-Yoon 11 Kim Seung-Sub 99 Bruno Mota Dự bị Kashima 44 Daigo Hirashima 24 H. Hayashu 29 Y. Kajikawa 8 Matheus Bueno 32 H. Matsumoto 28 Y. Okawa 42 Rui Onuki 5 I. Sekigawa 40 Y. Suzuki Jeonbuk Motors 9 Tiago Orobó 39 Seo Jeong-Hyeok 28 Lee Yeong-Jae 10 Lee Seung-Woo 1 Lee Ju-Hyun 77 Kim Tae-Hyun 15 Kim Ha-Jun 95 Italo 27 Hwang Seung-Jun Cập nhật đội hình lúc 16:34 25/11/2026

Kashima Thống kê Jeonbuk Motors 48% Kiểm soát bóng 52% 21 Dứt điểm 7 7 Trúng đích 1 7 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật K. Chida Kashima 1 bàn R. Ogawa Kashima 1 bàn Y. Suzuki Kashima 1 bàn N. Ueda Kashima 1 kiến tạo · điểm 7.83 K. Tsukui Kashima 1 kiến tạo · điểm 7.73 Matheus Bueno Kashima Điểm 7.2

Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào cuộc gặp Jeonbuk Motors lúc 17:00 ngày 25/11/2026 tại Mercari Stadium. Đội bóng này đang xếp hạng 2 với 10 điểm, trong khi đối thủ đứng thứ 8 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng.

Kashima áp sát nhóm đầu bảng

Vị trí thứ 2 cho thấy Kashima đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Với 10 điểm, đội bóng này có nền tảng tốt để tiếp tục cuộc đua, và mỗi trận đấu đều là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu.

Phong độ gần đây của Kashima khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giữa chuỗi trận, còn trận gần nhất là một kết quả hòa. Kashima vì thế cần lấy lại nhịp thắng để giữ sức ép lên đội đầu bảng.

Jeonbuk Motors cần sớm lấy lại thăng bằng

Ở chiều ngược lại, Jeonbuk Motors đang đứng thứ 8 với 7 điểm. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội khách vừa trải qua hai trận thua liên tiếp, nên áp lực phải có điểm là khá rõ.

Tuy vậy, Jeonbuk Motors chỉ kém Kashima 3 điểm. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Sự chênh lệch về vị trí và phong độ nghiêng về phía Kashima. Họ có thứ hạng cao hơn, điểm số nhiều hơn và chuỗi 5 trận gần nhất đáng tin cậy hơn. Kashima chưa thắng trong trận vừa qua, nên việc trở lại với kết quả thắng sẽ củng cố mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Jeonbuk Motors cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, cuộc đấu có thể kéo dài căng thẳng và đòi hỏi Kashima kiên nhẫn hơn.

Nhận định

Kashima được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ ổn định hơn. Đây là cơ hội để họ duy trì cuộc bám đuổi ngôi đầu. Jeonbuk Motors cần một trận đấu tập trung và hiệu quả nếu muốn thoát khỏi mạch kết quả chưa tốt.

Kashima 5 trận gần nhất H T T B H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 1 Thủng lưới Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất B B T H H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 5 4 0 1 +3 12 B T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Kashiwa Reysol 5 3 1 1 +6 10 T T H T B … 7 Johor Darul Takzim FC 5 2 2 1 +3 8 H B T T H 8 Jeonbuk Motors 4 2 1 1 +1 7 T H B T 9 Beijing Guoan 5 2 1 2 -1 7 B B H T T …