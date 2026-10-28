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Kashima 3-0 Pohang Steelers: Kashima giành chiến thắng

Văn Thể28/10/2026 12:15

Kashima chơi rất tốt trên sân nhà, đang đứng hạng 4 với 6 điểm trước Pohang Steelers hạng 14. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 ngày 28/10 tại Mercari Stadium.

Kashima3 - 0Pohang SteelersKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Kashima tiếp đón Pohang Steelers.

  • 9'Thay người

    Phút 9' (Kashima): Ryuta Koike vào sân thay Rikuto Hirose.

  • 13'Kashima ép sân

    Cầm bóng: Kashima 83% - 17% Pohang Steelers, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 25'Kashima ép sân

    Cầm bóng: Kashima 77% - 23% Pohang Steelers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 37'Kashima ép sân

    Cầm bóng: Kashima 74% - 26% Pohang Steelers, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Kashima): Yuma Suzuki vào sân thay Homare Tokuda.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Kashima ép sân

    Cầm bóng: Kashima 70% - 30% Pohang Steelers, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Pohang Steelers): Juninho Rocha vào sân thay Jakob Tranziska.

  • 62'Kashima ép sân

    Cầm bóng: Kashima 71% - 29% Pohang Steelers, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Kashima): Yuta Matsumura vào sân thay José Élber Pimentel da Silva.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Kashima): Gaku Shibasaki vào sân thay Anthony Udemba Motosuna.

  • 69'BÀN THẮNG! Kashima (1-0)

    Phút 69': Ryuta Koike (Kashima) lập công (kiến tạo: Matheus Bueno). Tỷ số: 1 - 0.

  • 74'Kashima ép sân

    Cầm bóng: Kashima 72% - 28% Pohang Steelers, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 75'BÀN THẮNG! Kashima (2-0)

    Phút 75': Aleksandar Čavrić (Kashima) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Pohang Steelers): Kim Yong-Hak vào sân thay Jo Sung-Wook.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Pohang Steelers): Cho Sang-Hyeok vào sân thay Kento Nishiya.

  • 79'Thẻ vàng

    Phút 79': Juninho Rocha (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Jin Si-woo (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Kashima): Léo Ceará vào sân thay Aleksandar Čavrić.

  • 86'Kashima ép sân

    Cầm bóng: Kashima 73% - 27% Pohang Steelers, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

  • 87'BÀN THẮNG! Kashima (3-0)

    Phút 87': Matheus Bueno (Kashima) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 88'VAR

    Phút 88': Bàn thắng được công nhận — Yuma Suzuki (Kashima).

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Pohang Steelers): Kim Ye-Sung vào sân thay Wanderson Oliveira.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Pohang Steelers): An Jae-Joon vào sân thay Jorge Luiz Barbosa Teixeira.

  • KTKết thúc: Kashima 3-0 Pohang Steelers

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 18:55 28/10/2026

Đội hình chính thức
Kashima
Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Oniki
Pohang Steelers
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Tae-ha Park
1
T. Hayakawa
37
R. Hirose
35
A. Motosuna
5
I. Sekigawa
7
R. Ogawa
77
A. Čavrić
24
H. Hayashu
8
Matheus Bueno
17
Élber
34
H. Tokuda
4
K. Chida
21
Hwang In-Jae
13
Kang Min-Jun
33
Jo Sung-Wook
20
Park Chan-Yong
5
Jin Si-woo
77
Wanderson
31
K. Nishiya
8
Kim Seung-Ho
16
Kim Dong-Jin
10
J. Tranziska
25
Jorge Luiz
Dự bị
Kashima
25 R. Koike14 Y. Higuchi9 Léo Ceará27 Y. Matsumura28 Y. Okawa42 Rui Onuki10 G. Shibasaki40 Y. Suzuki23 K. Tsukui
Pohang Steelers
1 Yun Pyeong-Gook17 Shin Kwang-Hoon14 Lee Chang-Woo30 Kim Yong-Hak3 Ye-Sung Kim36 H. Kim37 Jung Han-Min22 K. Gwang-won11 Juninho Rocha
Cập nhật đội hình lúc 16:32 28/10/2026
KashimaThống kêPohang Steelers
71%
Kiểm soát bóng
29%
15
Dứt điểm
4
6
Trúng đích
0
4
Phạt góc
3
5
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
Matheus Bueno
Matheus Bueno
Kashima
1 bàn · 1 kiến tạo
R. Koike
R. Koike
Kashima
1 bàn
A. Čavrić
A. Čavrić
Kashima
1 bàn
R. Ogawa
R. Ogawa
Kashima
Điểm 7.9
I. Sekigawa
I. Sekigawa
Kashima
Điểm 7.9
K. Chida
K. Chida
Kashima
Điểm 7.53

Kashima chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do chính để đặt niềm tin vào chủ nhà ở trận gặp Pohang Steelers. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 28/10/2026 tại Mercari Stadium. Kashima hiện xếp hạng 4 với 6 điểm, còn Pohang Steelers đứng hạng 14 và chưa có điểm nào.

Mercari Stadium, điểm tựa của Kashima

Khi bước vào trận này, Kashima có lợi thế rõ ràng về tinh thần lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Đội đứng thứ 4 với 6 điểm, nằm ở nhóm đầu và cách Pohang Steelers đến 10 bậc.

Việc được thi đấu trên sân nhà càng củng cố vị thế đó. Đây là nơi Kashima chơi tự tin, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh tập thể trước sự cổ vũ của khán giả.

Phong độ Kashima: nhiều trận thắng, một cú vấp gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Kashima thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Ba chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn, sau đó đội hòa một trận rồi thua ở lượt đấu gần nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Kashima vẫn giữ được nền tảng tốt dù vừa có một trận thua. Trận gặp Pohang Steelers vì thế là cơ hội để chủ nhà sớm lấy lại nhịp thắng ngay trước khán giả của mình.

Pohang Steelers: chuỗi kết quả chưa ổn định

Phong độ của Pohang Steelers kém hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận thắng duy nhất nằm ở cuối chuỗi, còn hai trận gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa.

Đáng chú ý, Pohang Steelers đang đứng hạng 14 với 0 điểm. Đội khách cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí thấp này, nhưng việc làm điều đó trên sân của đội đang chơi tốt như Kashima là thử thách không nhỏ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế của đội chủ nhà, Kashima nhiều khả năng sẽ chủ động chi phối thế trận và tận dụng lợi thế sân quen thuộc. Chỉ cần giữ được sự tập trung và kỷ luật, họ có thể gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Pohang Steelers cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, đặc biệt trong những phút đầu khi chủ nhà thường hưng phấn. Một tình huống tận dụng được từ phản công hoặc bóng chết sẽ là cách để đội khách phá vỡ thế trận.

Hai đội đều có lý do để tìm kiếm kết quả tốt. Kashima muốn củng cố vị trí trong nhóm đầu, còn Pohang Steelers cần điểm số đầu tiên của mình.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về Kashima: vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà. Pohang Steelers chưa tìm được sự ổn định nên sẽ rất khó khăn khi hành quân đến Mercari Stadium.

Dù vậy, hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy đội khách không dễ bị đánh bại. Kashima cần duy trì sự tập trung suốt 90 phút để biến lợi thế sân nhà thành kết quả thực tế.

Kashima
5 trận gần nhất
BHTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 4.0)
1
Thủng lưới
Pohang Steelers
5 trận gần nhất
HHBBT
2
Trận
0-0-2
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vissel Kobe3300+49TTT
2Johor Darul Takzim FC3210+57TTH
3Beijing Guoan3210+37HTT
4Kashima2200+76TT
5Gamba Osaka2200+56TTT
13Ratchaburi3012-31HBB
14Pohang Steelers2002-40BB
15Port FC3003-80BBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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