Kashima 3-0 Pohang Steelers: Kashima giành chiến thắng Kashima chơi rất tốt trên sân nhà, đang đứng hạng 4 với 6 điểm trước Pohang Steelers hạng 14. Trận đấu bắt đầu lúc 17h00 ngày 28/10 tại Mercari Stadium.

Kashima 3 - 0 Pohang Steelers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kashima tiếp đón Pohang Steelers.

9' Thay người Phút 9' (Kashima): Ryuta Koike vào sân thay Rikuto Hirose.

13' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 83% - 17% Pohang Steelers, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

25' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 77% - 23% Pohang Steelers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

37' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 74% - 26% Pohang Steelers, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Kashima): Yuma Suzuki vào sân thay Homare Tokuda.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 70% - 30% Pohang Steelers, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Pohang Steelers): Juninho Rocha vào sân thay Jakob Tranziska.

62' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 71% - 29% Pohang Steelers, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Kashima): Yuta Matsumura vào sân thay José Élber Pimentel da Silva.

63' Thay người Phút 63' (Kashima): Gaku Shibasaki vào sân thay Anthony Udemba Motosuna.

69' BÀN THẮNG! Kashima (1-0) Phút 69': Ryuta Koike (Kashima) lập công (kiến tạo: Matheus Bueno). Tỷ số: 1 - 0.

74' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 72% - 28% Pohang Steelers, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

75' BÀN THẮNG! Kashima (2-0) Phút 75': Aleksandar Čavrić (Kashima) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

76' Thay người Phút 76' (Pohang Steelers): Kim Yong-Hak vào sân thay Jo Sung-Wook.

76' Thay người Phút 76' (Pohang Steelers): Cho Sang-Hyeok vào sân thay Kento Nishiya.

79' Thẻ vàng Phút 79': Juninho Rocha (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thẻ vàng Phút 85': Jin Si-woo (Pohang Steelers) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Kashima): Léo Ceará vào sân thay Aleksandar Čavrić.

86' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 73% - 27% Pohang Steelers, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

87' BÀN THẮNG! Kashima (3-0) Phút 87': Matheus Bueno (Kashima) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

88' VAR Phút 88': Bàn thắng được công nhận — Yuma Suzuki (Kashima).

90+1' Thay người Phút 90+1' (Pohang Steelers): Kim Ye-Sung vào sân thay Wanderson Oliveira.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Pohang Steelers): An Jae-Joon vào sân thay Jorge Luiz Barbosa Teixeira.

KT Kết thúc: Kashima 3-0 Pohang Steelers Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 18:55 28/10/2026

Đội hình chính thức Kashima Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Oniki Pohang Steelers Sơ đồ 5-3-2 · HLV Tae-ha Park 1 T. Hayakawa 37 R. Hirose 35 A. Motosuna 5 I. Sekigawa 7 R. Ogawa 77 A. Čavrić 24 H. Hayashu 8 Matheus Bueno 17 Élber 34 H. Tokuda 4 K. Chida 21 Hwang In-Jae 13 Kang Min-Jun 33 Jo Sung-Wook 20 Park Chan-Yong 5 Jin Si-woo 77 Wanderson 31 K. Nishiya 8 Kim Seung-Ho 16 Kim Dong-Jin 10 J. Tranziska 25 Jorge Luiz Dự bị Kashima 25 R. Koike 14 Y. Higuchi 9 Léo Ceará 27 Y. Matsumura 28 Y. Okawa 42 Rui Onuki 10 G. Shibasaki 40 Y. Suzuki 23 K. Tsukui Pohang Steelers 1 Yun Pyeong-Gook 17 Shin Kwang-Hoon 14 Lee Chang-Woo 30 Kim Yong-Hak 3 Ye-Sung Kim 36 H. Kim 37 Jung Han-Min 22 K. Gwang-won 11 Juninho Rocha Cập nhật đội hình lúc 16:32 28/10/2026

Kashima Thống kê Pohang Steelers 71% Kiểm soát bóng 29% 15 Dứt điểm 4 6 Trúng đích 0 4 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Matheus Bueno Kashima 1 bàn · 1 kiến tạo R. Koike Kashima 1 bàn A. Čavrić Kashima 1 bàn R. Ogawa Kashima Điểm 7.9 I. Sekigawa Kashima Điểm 7.9 K. Chida Kashima Điểm 7.53

Kashima chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do chính để đặt niềm tin vào chủ nhà ở trận gặp Pohang Steelers. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 28/10/2026 tại Mercari Stadium. Kashima hiện xếp hạng 4 với 6 điểm, còn Pohang Steelers đứng hạng 14 và chưa có điểm nào.

Mercari Stadium, điểm tựa của Kashima

Khi bước vào trận này, Kashima có lợi thế rõ ràng về tinh thần lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Đội đứng thứ 4 với 6 điểm, nằm ở nhóm đầu và cách Pohang Steelers đến 10 bậc.

Việc được thi đấu trên sân nhà càng củng cố vị thế đó. Đây là nơi Kashima chơi tự tin, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh tập thể trước sự cổ vũ của khán giả.

Phong độ Kashima: nhiều trận thắng, một cú vấp gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Kashima thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Ba chiến thắng nằm ở những trận cũ hơn, sau đó đội hòa một trận rồi thua ở lượt đấu gần nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Kashima vẫn giữ được nền tảng tốt dù vừa có một trận thua. Trận gặp Pohang Steelers vì thế là cơ hội để chủ nhà sớm lấy lại nhịp thắng ngay trước khán giả của mình.

Pohang Steelers: chuỗi kết quả chưa ổn định

Phong độ của Pohang Steelers kém hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận thắng duy nhất nằm ở cuối chuỗi, còn hai trận gần nhất đều kết thúc với kết quả hòa.

Đáng chú ý, Pohang Steelers đang đứng hạng 14 với 0 điểm. Đội khách cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí thấp này, nhưng việc làm điều đó trên sân của đội đang chơi tốt như Kashima là thử thách không nhỏ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế của đội chủ nhà, Kashima nhiều khả năng sẽ chủ động chi phối thế trận và tận dụng lợi thế sân quen thuộc. Chỉ cần giữ được sự tập trung và kỷ luật, họ có thể gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Pohang Steelers cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, đặc biệt trong những phút đầu khi chủ nhà thường hưng phấn. Một tình huống tận dụng được từ phản công hoặc bóng chết sẽ là cách để đội khách phá vỡ thế trận.

Hai đội đều có lý do để tìm kiếm kết quả tốt. Kashima muốn củng cố vị trí trong nhóm đầu, còn Pohang Steelers cần điểm số đầu tiên của mình.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về Kashima: vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà. Pohang Steelers chưa tìm được sự ổn định nên sẽ rất khó khăn khi hành quân đến Mercari Stadium.

Dù vậy, hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy đội khách không dễ bị đánh bại. Kashima cần duy trì sự tập trung suốt 90 phút để biến lợi thế sân nhà thành kết quả thực tế.

Kashima 5 trận gần nhất B H T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Pohang Steelers 5 trận gần nhất H H B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 2 Johor Darul Takzim FC 3 2 1 0 +5 7 T T H 3 Beijing Guoan 3 2 1 0 +3 7 H T T 4 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 5 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T … 13 Ratchaburi 3 0 1 2 -3 1 H B B 14 Pohang Steelers 2 0 0 2 -4 0 B B 15 Port FC 3 0 0 3 -8 0 B B B …