Kashima 7-1 Newcastle Jets: Kashima giành chiến thắng Newcastle Jets bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Kashima tại sân Mercari Stadium, quyết tâm tìm kiếm điểm số vào lúc 17:00 ngày 15/09/2026.

Kashima 7 - 1 Newcastle Jets Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kashima tiếp đón Newcastle Jets.

11' BÀN THẮNG! Kashima (1-0) Phút 11': A. Cavric (Kashima) lập công (kiến tạo: H. Tokuda). Tỷ số: 1 - 0.

12' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 66% - 34% Newcastle Jets, dứt điểm 3 - 0, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

16' BÀN THẮNG! Kashima (2-0) Phút 16': A. Cavric (Kashima) lập công (kiến tạo: Y. Matsumura). Tỷ số: 2 - 0.

19' BÀN THẮNG! Kashima (3-0) Phút 19': J. Delianov (Newcastle Jets) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 0.

25' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 62% - 38% Newcastle Jets, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

37' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 52% - 48% Newcastle Jets, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 2.

40' BÀN THẮNG! Kashima (4-0) Phút 40': H. Tokuda (Kashima) lập công (kiến tạo: R. Ogawa). Tỷ số: 4 - 0.

42' BÀN THẮNG! Kashima (5-0) Phút 42': A. Cavric (Kashima) lập công (kiến tạo: Yan). Tỷ số: 5 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 5 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Kashima): H. Hayashu vào sân thay Y. Matsumura.

46' Thay người Phút 46' (Newcastle Jets): X. Bertoncello vào sân thay W. Dobson.

46' Thay người Phút 46' (Kashima): K. Tsukui vào sân thay K. Misao.

46' Thay người Phút 46' (Kashima): Y. Suzuki vào sân thay A. Cavric.

52' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 51% - 49% Newcastle Jets, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

56' BÀN THẮNG! Kashima (6-0) Phút 56': H. Tokuda (Kashima) lập công. Tỷ số: 6 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Newcastle Jets): P. Wood vào sân thay Z. Clough.

64' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 54% - 46% Newcastle Jets, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

70' Thẻ vàng Phút 70': R. Ogawa (Kashima) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Kashima): K. Tagawa vào sân thay Yan.

73' BÀN THẮNG! Kashima (7-0) Phút 73': K. Tagawa (Kashima) lập công (kiến tạo: H. Hayashu). Tỷ số: 7 - 0.

75' Thẻ vàng Phút 75': P. Wood (Newcastle Jets) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 53% - 47% Newcastle Jets, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 9 - 0), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 3.

79' BÀN THẮNG! Newcastle Jets (7-1) Phút 79': P. Wood (Newcastle Jets) lập công (kiến tạo: J. Lolley). Tỷ số: 7 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Kashima): R. Koike vào sân thay R. Ogawa.

87' Thẻ vàng Phút 87': Kim Tae-Hyeon (Kashima) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

88' Kashima ép sân Cầm bóng: Kashima 51% - 49% Newcastle Jets, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 3.

90' Thay người Phút 90' (Newcastle Jets): J. Recchia vào sân thay N. Vergos.

KT Kết thúc: Kashima 7-1 Newcastle Jets Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 1.

Cập nhật lúc 18:52 15/09/2026

Đội hình chính thức Kashima Sơ đồ 4-4-2 · HLV Toru Oniki Newcastle Jets Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mark Milligan 1 Tomoki Hayakawa 37 Rikuto Hirose 55 Naomichi Ueda 3 Kim Tae-hyeon 7 Ryoya Ogawa 27 Yuta Matsumura 10 Gaku Shibasaki 6 Kento Misao 77 Aleksandar Čavrić 18 Yan Matheus 34 Homare Tokuda 1 James Nicholas Delianov 22 Joel Bertolissio 5 Joe Shaughnessy 61 Angus Reid 23 Daniel Wilmering 14 Max Burgess 11 Joe Lolley 6 Zane Schreiber 28 Will Dobson 10 Zach Clough 9 Nikolaos Vergos Dự bị Kashima 21 Taiki Yamada 28 Yugo Okawa 23 Keisuke Tsukui 4 Kaito Chida 5 Ikuma Sekigawa 25 Ryuta Koike 24 Haruki Hayashi 8 Matheus Bueno 30 Minato Yoshida Newcastle Jets 20 Alex Nassiep 65 Kaiden Walshe 24 Alex Diogo Nunes 27 Julian Recchia 52 Nicholas Badolato 8 Patrick Wood 26 Oscar Gonzalez 43 Xavier Bertoncello 46 Ethan Debono Cập nhật đội hình lúc 16:34 15/09/2026

Kashima Thống kê Newcastle Jets 51% Kiểm soát bóng 49% 18 Dứt điểm 4 10 Trúng đích 1 3 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 4 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Aleksandar Čavrić Kashima 3 bàn Homare Tokuda Kashima 2 bàn · 1 kiến tạo Kyosuke Tagawa Kashima 1 bàn Patrick Wood Newcastle Jets 1 bàn Yan Matheus Kashima 1 kiến tạo · điểm 7.7 Haruki Hayashi Kashima 1 kiến tạo · điểm 7.2

Newcastle Jets đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuyến hành quân đến sân vận động Mercari Stadium vào lúc 17:00 ngày 15/09/2026 sẽ là thử thách đầy sức nặng. Trước một đối thủ được đánh giá cao như Kashima, đại diện bóng đá Australia cần thể hiện bản lĩnh vững vàng để bảo toàn tham vọng cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Áp lực cuộc đua và mục tiêu của Newcastle Jets

Hành trình bám đuổi nhóm giành vé dự cúp châu lục đòi hỏi Newcastle Jets phải chắt chiu từng cơ hội, đặc biệt trong những chuyến làm khách xa nhà. Việc đối đầu với Kashima trên sân Mercari Stadium đặt ra bài toán khó về mặt bản lĩnh lẫn sự tập trung trong khâu vận hành chiến thuật.

Để duy trì sức ép lên nhóm đầu bảng, đại diện xứ chuột túi cần duy trì tính kỷ luật cao độ ở tuyến phòng ngự. Bất kỳ sự sơ hở nào trước đối thủ kiểm soát bóng tốt như Kashima đều có thể khiến kế hoạch tích lũy điểm số của đội khách gặp nhiều trắc trở.

Vị thế bảng xếp hạng và kết quả đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Kashima đang đứng ở vị trí thứ 1 với 0 điểm, trong khi Newcastle Jets tạm xếp ở vị trí thứ 13 với 0 điểm. Dù mùa giải mới chỉ ở những bước khởi đầu và khoảng cách điểm số chưa được thiết lập rõ rệt, vị thế hạt giống của đội bóng Nhật Bản vẫn tạo ra sức ép không nhỏ lên đại diện khách mời.

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, hai đội mới chỉ gặp nhau 1 lần gần nhất. Ở màn so tài đó, Kashima đã giành chiến thắng 1 trận, trong khi Newcastle Jets hòa 0 trận và thua 1 trận. Ưu thế từ quá khứ đối đầu cùng điểm tựa sân nhà Mercari Stadium là những điểm tựa rõ nét dành cho Kashima trước giờ bóng lăn.

Toan tính chiến thuật trên sân Mercari Stadium

Dưới góc độ chiến thuật, Kashima nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với ưu thế quen thuộc mặt sân Mercari Stadium, đội chủ nhà có xu hướng dâng cao đội hình nhằm kiểm soát khu trung tuyến, qua đó kéo giãn cự ly đội hình của đối phương.

Ngược lại, Newcastle Jets sẽ phải ưu tiên sự an toàn cho hệ thống phòng thủ từ xa. Lối chơi phòng ngự chủ động, tập trung bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm địa và chờ đợi cơ hội chuyển đổi trạng thái nhanh sẽ là phương án phù hợp nhất để đội khách hy vọng giành lấy kết quả có lợi.

Nhận định xu hướng thế trận

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính giữa hai trường phái bóng đá khác nhau. Kashima nắm giữ nhiều lợi thế từ sân bãi cho đến sự vượt trội ở lần so tài duy nhất trước đó, trong khi động lực bám sát nhóm dự cúp châu lục sẽ là vũ khí tinh thần lớn nhất của Newcastle Jets.

Nếu giữ vững được cự ly đội hình và tận dụng tốt các tình huống cố định, Newcastle Jets hoàn toàn có thể tạo nên những khó khăn nhất định cho chủ nhà. Tuy nhiên, Kashima vẫn là đội bóng nắm quyền chủ động cao hơn trong việc điều tiết cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Kashima · 1 thắng 0 hòa Newcastle Jets · 0 thắng Kashima 4 - 1 Newcastle Jets FC KAS

Kashima 5 trận gần nhất B B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Newcastle Jets 5 trận gần nhất B H H T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 0 0 0 0 0 0 2 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 3 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 … 12 Beijing Guoan 0 0 0 0 0 0 13 Newcastle Jets 0 0 0 0 0 0 14 Johor Darul Takzim FC 0 0 0 0 0 0 …