Kashiwa Reysol 5-1 Port FC: Kashiwa Reysol giành chiến thắng Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp Port FC lúc 17h00 ngày 14/10/2026 tại Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa Reysol 5 - 1 Port FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kashiwa Reysol tiếp đón Port FC.

3' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (1-0) Phút 3': Tojiro Kubo (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Kenshin Yuba). Tỷ số: 1 - 0.

3' VAR Phút 3': Bàn thắng được công nhận — Hiromu Mitsumaru (Kashiwa Reysol).

10' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (2-0) Phút 10': Yuki Kakita (Kashiwa Reysol) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

12' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 74% - 26% Port FC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (3-0) Phút 15': Riki Harakawa (Kashiwa Reysol) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

24' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 58% - 42% Port FC, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

26' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (4-0) Phút 26': Koya Yuruki (Kashiwa Reysol) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

28' BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (5-0) Phút 28': Hinata Yamauchi (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Nobuteru Nakagawa). Tỷ số: 5 - 0.

36' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 57% - 43% Port FC, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Kashiwa Reysol): Yudai Konishi vào sân thay Nobuteru Nakagawa.

45' Thay người Phút 45' (Kashiwa Reysol): Tomoya Inukai vào sân thay Taiyo Koga.

45' Thay người Phút 45' (Port FC): Jakkaphan Kaewprom vào sân thay Rui Costa.

45' Thay người Phút 45' (Port FC): Peerawat Akkratum vào sân thay Suphanan Bureerat.

45' Thay người Phút 45' (Port FC): Jude Soonsup-Bell vào sân thay Essam Al-Subhi.

45' Thay người Phút 45' (Kashiwa Reysol): Kaiji Chonan vào sân thay Tojiro Kubo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 5 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Port FC, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

60' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Port FC, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

61' Thay người Phút 61' (Kashiwa Reysol): Yusei Yamanouchi vào sân thay Wataru Harada.

62' Thay người Phút 62' (Port FC): Seksan Ratree vào sân thay Peeradol Chamrasamee.

64' BÀN THẮNG! Port FC (5-1) Phút 64': Manuel Bihr (Port FC) lập công (kiến tạo: Chaiyaphon Otton). Tỷ số: 5 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Port FC): Ruan Ribeiro Rodrigues vào sân thay Teerasak Poeiphimai.

72' Thay người Phút 72' (Kashiwa Reysol): Yusuke Segawa vào sân thay Hinata Yamauchi.

72' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Port FC, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.

85' Thẻ vàng Phút 85': Yusei Yamanouchi (Kashiwa Reysol) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Kashiwa Reysol ép sân Cầm bóng: Kashiwa Reysol 62% - 38% Port FC, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 1.

KT Kết thúc: Kashiwa Reysol 5-1 Port FC Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 18:53 14/10/2026

Đội hình chính thức Kashiwa Reysol Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez Port FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV Bozidar Bandovic 29 K. Nagai 42 W. Harada 4 T. Koga 2 H. Mitsumaru 24 T. Kubo 40 R. Harakawa 39 N. Nakagawa 44 K. Yuba 16 K. Yuruki 87 H. Yamauchi 18 Y. Kakita 93 Falkesgaard 4 S. Bureerat 28 Sviatchenko 15 M. Bihr 25 C. Otton 14 T. Poeiphimai 33 N. Shimura 5 Chamrasamee 11 Bruno 19 Rui Costa 7 Issam Al Sabhi Dự bị Kashiwa Reysol 23 K. Chonan 32 Y. Yamanouchi 26 D. Sugioka 20 Y. Segawa 21 Y. Konishi 8 Y. Koizumi 15 S. Fujio 9 M. Hosoya 13 T. Inukai Port FC 1 S. Yos 36 P. Akkratum 47 S. Boonlha 24 J. Kaewprom 22 Kanitsribumphen 40 R. Kemmueang 20 Marcel Scalese 10 B. Phala 17 S. Ratree Cập nhật đội hình lúc 16:32 14/10/2026

Kashiwa Reysol Thống kê Port FC 59% Kiểm soát bóng 41% 13 Dứt điểm 7 6 Trúng đích 3 4 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật K. Yuruki Kashiwa Reysol 1 bàn H. Yamauchi Kashiwa Reysol 1 bàn T. Kubo Kashiwa Reysol 1 bàn Y. Kakita Kashiwa Reysol 1 bàn R. Harakawa Kashiwa Reysol 1 bàn M. Bihr Port FC 1 bàn

Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất, và họ muốn kéo dài chuỗi này trước Port FC. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 14/10/2026 trên sân nhà Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa Reysol mang theo đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Kashiwa Reysol thắng 4 và thua 1. Điểm thua duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này. Sau đó, đội chủ nhà thắng liên tiếp 4 trận, một mạch kết quả cho thấy họ đã lấy lại sự ổn định.

Đà này đặc biệt có giá trị khi họ được thi đấu trên sân nhà. Một đội đang thắng liên tục thường có tinh thần thoải mái và sự tự tin trong từng pha phối hợp. Đây là lợi thế tâm lý mà Kashiwa Reysol có thể tận dụng ngay từ những phút đầu.

Port FC có một tín hiệu tích cực

Phong độ của Port FC kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 và thua 3. Họ từng thua liên tiếp 3 trận trước khi thắng ở lượt đấu gần nhất.

Chiến thắng gần nhất là điểm sáng để Port FC bám vào. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua liền trước đó cho thấy hàng thủ và khả năng duy trì kết quả của họ vẫn là dấu hỏi. Họ cần tiếp tục chơi kỷ luật nếu muốn gây khó cho chủ nhà.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Kashiwa Reysol đang xếp hạng 11, còn Port FC đứng ngay sau ở hạng 12. Cả hai cùng có 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Vì vậy, kết quả trận này có thể khiến vị trí của họ thay đổi.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu giữa một đội đang thắng liên tiếp và một đội vừa phá chuỗi thua có nhiều yếu tố hấp dẫn. Kashiwa Reysol sẽ muốn giữ nhịp độ thi đấu cao và giành thế chủ động sớm trên sân nhà. Ngược lại, Port FC cần tận dụng sự tự tin sau chiến thắng gần nhất để giữ vững cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội.

Những phút mở màn sẽ rất quan trọng. Nếu chủ nhà ghi bàn sớm, họ sẽ càng được tiếp thêm sức mạnh từ mạch thắng hiện tại. Nếu Port FC giữ được sự chắc chắn, trận đấu có thể kéo dài căng thẳng đến cuối.

Nhận định

Xét về phong độ, Kashiwa Reysol đang nhỉnh hơn với 4 trận thắng liên tiếp, trong khi Port FC mới chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất. Lợi thế sân nhà cũng ủng hộ đội chủ nhà. Tuy vậy, thứ hạng sát nhau trên bảng xếp hạng cho thấy Port FC không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Kashiwa Reysol 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Port FC 5 trận gần nhất T B B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Beijing Guoan 2 2 0 0 +3 6 T T … 10 Buriram United 2 0 1 1 -1 1 B H 11 Kashiwa Reysol 1 0 0 1 -1 0 B 12 Port FC 1 0 0 1 -1 0 B 13 Ratchaburi 2 0 0 2 -3 0 B B …