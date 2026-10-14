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Kashiwa Reysol 5-1 Port FC: Kashiwa Reysol giành chiến thắng

Văn Thể14/10/2026 12:16

Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Họ tiếp Port FC lúc 17h00 ngày 14/10/2026 tại Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa Reysol5 - 1Port FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Kashiwa Reysol tiếp đón Port FC.

  • 3'BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (1-0)

    Phút 3': Tojiro Kubo (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Kenshin Yuba). Tỷ số: 1 - 0.

  • 3'VAR

    Phút 3': Bàn thắng được công nhận — Hiromu Mitsumaru (Kashiwa Reysol).

  • 10'BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (2-0)

    Phút 10': Yuki Kakita (Kashiwa Reysol) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 12'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 74% - 26% Port FC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 15'BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (3-0)

    Phút 15': Riki Harakawa (Kashiwa Reysol) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

  • 24'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 58% - 42% Port FC, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 26'BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (4-0)

    Phút 26': Koya Yuruki (Kashiwa Reysol) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

  • 28'BÀN THẮNG! Kashiwa Reysol (5-0)

    Phút 28': Hinata Yamauchi (Kashiwa Reysol) lập công (kiến tạo: Nobuteru Nakagawa). Tỷ số: 5 - 0.

  • 36'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 57% - 43% Port FC, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Kashiwa Reysol): Yudai Konishi vào sân thay Nobuteru Nakagawa.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Kashiwa Reysol): Tomoya Inukai vào sân thay Taiyo Koga.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Port FC): Jakkaphan Kaewprom vào sân thay Rui Costa.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Port FC): Peerawat Akkratum vào sân thay Suphanan Bureerat.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Port FC): Jude Soonsup-Bell vào sân thay Essam Al-Subhi.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Kashiwa Reysol): Kaiji Chonan vào sân thay Tojiro Kubo.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 5 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Port FC, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 60'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Port FC, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Kashiwa Reysol): Yusei Yamanouchi vào sân thay Wataru Harada.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Port FC): Seksan Ratree vào sân thay Peeradol Chamrasamee.

  • 64'BÀN THẮNG! Port FC (5-1)

    Phút 64': Manuel Bihr (Port FC) lập công (kiến tạo: Chaiyaphon Otton). Tỷ số: 5 - 1.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Port FC): Ruan Ribeiro Rodrigues vào sân thay Teerasak Poeiphimai.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Kashiwa Reysol): Yusuke Segawa vào sân thay Hinata Yamauchi.

  • 72'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 64% - 36% Port FC, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Yusei Yamanouchi (Kashiwa Reysol) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Kashiwa Reysol ép sân

    Cầm bóng: Kashiwa Reysol 62% - 38% Port FC, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • KTKết thúc: Kashiwa Reysol 5-1 Port FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 18:53 14/10/2026

Đội hình chính thức
Kashiwa Reysol
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ricardo Rodríguez
Port FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Bozidar Bandovic
29
K. Nagai
42
W. Harada
4
T. Koga
2
H. Mitsumaru
24
T. Kubo
40
R. Harakawa
39
N. Nakagawa
44
K. Yuba
16
K. Yuruki
87
H. Yamauchi
18
Y. Kakita
93
Falkesgaard
4
S. Bureerat
28
Sviatchenko
15
M. Bihr
25
C. Otton
14
T. Poeiphimai
33
N. Shimura
5
Chamrasamee
11
Bruno
19
Rui Costa
7
Issam Al Sabhi
Dự bị
Kashiwa Reysol
23 K. Chonan32 Y. Yamanouchi26 D. Sugioka20 Y. Segawa21 Y. Konishi8 Y. Koizumi15 S. Fujio9 M. Hosoya13 T. Inukai
Port FC
1 S. Yos36 P. Akkratum47 S. Boonlha24 J. Kaewprom22 Kanitsribumphen40 R. Kemmueang20 Marcel Scalese10 B. Phala17 S. Ratree
Cập nhật đội hình lúc 16:32 14/10/2026
Kashiwa ReysolThống kêPort FC
59%
Kiểm soát bóng
41%
13
Dứt điểm
7
6
Trúng đích
3
4
Phạt góc
3
8
Phạm lỗi
8
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
K. Yuruki
K. Yuruki
Kashiwa Reysol
1 bàn
H. Yamauchi
H. Yamauchi
Kashiwa Reysol
1 bàn
T. Kubo
T. Kubo
Kashiwa Reysol
1 bàn
Y. Kakita
Y. Kakita
Kashiwa Reysol
1 bàn
R. Harakawa
R. Harakawa
Kashiwa Reysol
1 bàn
M. Bihr
M. Bihr
Port FC
1 bàn

Kashiwa Reysol đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất, và họ muốn kéo dài chuỗi này trước Port FC. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 14/10/2026 trên sân nhà Sankyo Frontier Kashiwa Stadium.

Kashiwa Reysol mang theo đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Kashiwa Reysol thắng 4 và thua 1. Điểm thua duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này. Sau đó, đội chủ nhà thắng liên tiếp 4 trận, một mạch kết quả cho thấy họ đã lấy lại sự ổn định.

Đà này đặc biệt có giá trị khi họ được thi đấu trên sân nhà. Một đội đang thắng liên tục thường có tinh thần thoải mái và sự tự tin trong từng pha phối hợp. Đây là lợi thế tâm lý mà Kashiwa Reysol có thể tận dụng ngay từ những phút đầu.

Port FC có một tín hiệu tích cực

Phong độ của Port FC kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 và thua 3. Họ từng thua liên tiếp 3 trận trước khi thắng ở lượt đấu gần nhất.

Chiến thắng gần nhất là điểm sáng để Port FC bám vào. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua liền trước đó cho thấy hàng thủ và khả năng duy trì kết quả của họ vẫn là dấu hỏi. Họ cần tiếp tục chơi kỷ luật nếu muốn gây khó cho chủ nhà.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Kashiwa Reysol đang xếp hạng 11, còn Port FC đứng ngay sau ở hạng 12. Cả hai cùng có 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Vì vậy, kết quả trận này có thể khiến vị trí của họ thay đổi.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu giữa một đội đang thắng liên tiếp và một đội vừa phá chuỗi thua có nhiều yếu tố hấp dẫn. Kashiwa Reysol sẽ muốn giữ nhịp độ thi đấu cao và giành thế chủ động sớm trên sân nhà. Ngược lại, Port FC cần tận dụng sự tự tin sau chiến thắng gần nhất để giữ vững cấu trúc phòng ngự và chờ cơ hội.

Những phút mở màn sẽ rất quan trọng. Nếu chủ nhà ghi bàn sớm, họ sẽ càng được tiếp thêm sức mạnh từ mạch thắng hiện tại. Nếu Port FC giữ được sự chắc chắn, trận đấu có thể kéo dài căng thẳng đến cuối.

Nhận định

Xét về phong độ, Kashiwa Reysol đang nhỉnh hơn với 4 trận thắng liên tiếp, trong khi Port FC mới chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất. Lợi thế sân nhà cũng ủng hộ đội chủ nhà. Tuy vậy, thứ hạng sát nhau trên bảng xếp hạng cho thấy Port FC không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Kashiwa Reysol
5 trận gần nhất
TTTTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Port FC
5 trận gần nhất
TBBBT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima2200+76TT
2Gamba Osaka2200+56TTT
3Beijing Guoan2200+36TT
10Buriram United2011-11BH
11Kashiwa Reysol1001-10B
12Port FC1001-10B
13Ratchaburi2002-30BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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