KDDI ra mắt điện thoại chỉ gọi và nhắn tin, không Internet, camera cố tình giảm chất lượng Nhà mạng Nhật Bản KDDI dự kiến bán mẫu điện thoại tối giản từ tháng 12/2026, hướng tới người muốn tạm rời Internet và tìm lại trải nghiệm liên lạc đơn giản.

Nhà mạng Nhật Bản KDDI vừa giới thiệu một mẫu điện thoại chủ yếu phục vụ việc gọi và nhắn tin, không thể tải ứng dụng hay truy cập Internet. Theo kế hoạch, sản phẩm sẽ được bán tại thị trường Nhật Bản từ tháng 12/2026, nhằm vào nhóm khách hàng muốn tạm ngắt kết nối trực tuyến.

Ảnh: NHK

Trong khi smartphone ngày càng tích hợp nhiều ứng dụng và tính năng hiện đại, KDDI chọn hướng đi ngược lại. Hãng muốn tạo ra một thiết bị giúp người dùng hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tìm lại trải nghiệm liên lạc giản dị.

Bỏ gần hết tính năng quen thuộc, giữ lại phần cốt lõi

Điểm khác biệt lớn nhất của thiết bị là việc chủ động loại bỏ nhiều tính năng vốn đã quen thuộc trên điện thoại thông minh. Người dùng chủ yếu thực hiện được cuộc gọi và gửi tin nhắn, còn việc tải ứng dụng hoặc truy cập Internet không khả dụng.

Hãng cũng không chạy đua về cấu hình hay chất lượng hình ảnh. Camera trên máy được cố tình giảm chất lượng để cho ra những bức ảnh mang phong cách hoài cổ.

Về thiết kế, sản phẩm lấy cảm hứng từ các mẫu điện thoại di động từng thịnh hành trong thập niên 2000. Đó là thời điểm điện thoại chủ yếu phục vụ nhu cầu liên lạc, chưa trở thành thiết bị đa chức năng như hiện nay.

Nhắm đến người trẻ muốn thoát khỏi vòng vây của thông báo

Theo KDDI, mẫu điện thoại mới ra đời trong bối cảnh nhiều người dành quá nhiều thời gian cho smartphone, thường xuyên kiểm tra thông báo hoặc bị cuốn vào việc lướt Internet. Thay vì bổ sung tính năng để giữ chân người dùng, hãng muốn họ chủ động giới hạn thời gian kết nối với thế giới số.

Ông Sunahara Satoshi, đại diện bộ phận quản lý thương hiệu của KDDI, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng sản phẩm là một giải pháp cho những người hay bị phân tâm bởi thông báo và thói quen dùng Internet kéo dài.

Bên cạnh nhóm muốn giảm phụ thuộc vào smartphone, KDDI còn hướng đến những người yêu thích thiết bị cổ điển và văn hóa analog, đặc biệt là giới trẻ. Kiểu dáng của hơn hai thập kỷ trước, kết hợp camera mang màu sắc hoài niệm, được xem là cách tạo sức hút riêng cho sản phẩm.

Vì sao điện thoại ít tính năng lại được chú ý?

Sự xuất hiện của dòng điện thoại này phản ánh nhu cầu giảm bớt sự phụ thuộc vào thiết bị kỹ thuật số. Ông Koike Masato, nghiên cứu viên cấp cao tại Sompo Institute Plus, nhận định chức năng của điện thoại di động đã thay đổi đáng kể so với trước.

Những mẫu đời đầu chủ yếu dùng để liên lạc. Smartphone ngày nay còn là công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu bản đồ, thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng hàng loạt dịch vụ trực tuyến. Việc kết nối Internet liên tục vì thế dần trở nên quen thuộc, không chỉ trong công việc mà cả lúc nghỉ ngơi.

Theo chuyên gia này, khi không thể tách mình khỏi thiết bị số, con người có nguy cơ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì công nghệ. Ông cho rằng giữ được sự cân bằng giữa hoạt động trực tuyến và trải nghiệm ngoài đời thực có thể giúp mỗi người tận hưởng thời gian trọn vẹn hơn, đồng thời nhận ra những giá trị cá nhân trong cuộc sống.

Không thay thế smartphone, mà bổ sung một lựa chọn

Sản phẩm của KDDI không nhằm thay thế hoàn toàn smartphone. Máy dành cho những người muốn tạm gác lại các tiện ích số nhưng vẫn duy trì liên lạc cơ bản.

Trên thị trường quốc tế, một số nhà sản xuất tại Mỹ và Thụy Sĩ cũng đã giới thiệu các mẫu điện thoại có chức năng tối giản tương tự. Có người chọn dùng loại thiết bị này như chiếc điện thoại thứ hai, bên cạnh smartphone phục vụ công việc và nhu cầu thiết yếu khác.

Tuy nhiên, khả năng dòng sản phẩm này phổ biến tại Nhật Bản vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Dù vậy, mẫu điện thoại của KDDI cho thấy một hướng phát triển đáng chú ý: công nghệ không nhất thiết phải ngày càng phức tạp để đáp ứng nhu cầu người dùng.