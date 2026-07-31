Kế hoạch 10 tỷ USD của Infantino trước nguy cơ sụp đổ vì đòn tẩy chay từ UEFA UEFA và các liên đoàn thành viên tuyên bố tẩy chay giải đấu của FIFA nhằm phản đối dự án bán cổ phần World Cup trị giá 10 tỷ USD của Gianni Infantino.

Tương lai của bóng đá thế giới đang đứng trước một cơn địa chấn chính trị chưa từng có. Kế hoạch thương mại hóa World Cup bằng cách bán cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã vấp phải bức tường phản đối dữ dội từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), đẩy mối quan hệ giữa hai cơ quan quản lý quyền lực nhất hành tinh vào trạng thái đối đầu trực diện.

UEFA tẩy chay các giải của FIFA. (Ảnh: Sky Sports)

Cuộc nổi dậy toàn diện từ Châu Âu và làn sóng phản đối toàn cầu

Trong cuộc họp trực tuyến khẩn cấp kéo dài hai giờ đồng hồ, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA đã đồng lòng bỏ phiếu thông qua biện pháp hành động cứng rắn nhất: Tuyên bố tẩy chay mọi giải đấu do FIFA tổ chức. Quyết định này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các liên đoàn lớn như Anh, xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland.

Sự phẫn nộ bùng phát sau khi Gianni Infantino tiết lộ đề án thành lập công ty "Fifa Forward Enterprise" nhằm bán cổ phần World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân, với kỳ vọng thu về 10 tỷ USD (tương đương 7,52 tỷ bảng Anh). Đại diện Hiệp hội bóng đá Anh (FA) phát biểu đanh thép: "Chúng tôi đứng vai kề vai cùng các đồng nghiệp châu Âu và hoàn toàn ủng hộ quan điểm tập thể. Chúng tôi phản đối kế hoạch của FIFA. World Cup thuộc về bóng đá và mãi mãi là như vậy."

Bên cạnh đó, làn sóng phản đối không chỉ dừng lại ở lục địa già. Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự thiếu vắng quy trình xem xét hoặc phê duyệt từ các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Ngay cả Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đối tác thường ủng hộ Infantino, cũng lên tiếng cho biết họ hoàn toàn không được tham vấn về đề xuất này.

Hàng loạt giải đấu lớn đứng trước nguy cơ vỡ trận

Nếu FIFA quyết định không lùi bước, danh sách các giải đấu bị ảnh hưởng sẽ vô cùng nghiêm trọng. UEFA đe dọa rút khỏi hàng loạt sự kiện quan trọng trong chu kỳ tới, bao gồm World Cup nữ U20 tại Ba Lan (tháng 9/2026), World Cup nữ U17 tại Morocco (tháng 10/2026), World Cup U17 tại Qatar (tháng 11/2026), FIFA Women’s Champions Cup tại Miami (tháng 1/2027) và World Cup nữ tại Brazil (tháng 6/2027).

Đáng chú ý nhất, kỳ World Cup nam 2030 dự kiến diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đang đối mặt với báo động đỏ. Việc thiếu vắng các đại diện châu Âu đồng nghĩa với việc giá trị thương mại và tính danh giá của giải đấu số một thế giới sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

World Cup nữ 2026 có thể không diễn ra. (Ảnh: FIFA)

Dự án không tưởng và thế cờ trong tay UEFA

Giới phân tích chiến lược nhận định kế hoạch thương mại của Infantino gần như không thể thực thi nếu thiếu đi châu Âu. Nhìn vào số liệu thực tế tại World Cup 2026: 6 trong số 8 đội vào tứ kết là đại diện châu Âu, cả 3 đội lọt vào bán kết và nhà vô địch Tây Ban Nha cũng thuộc UEFA. Không một nhà đầu tư sành sỏi nào bỏ ra hàng tỷ USD để sở hữu cổ phần một giải đấu thiếu vắng các tên tuổi như Pháp, Anh, Đức, Ý hay Tây Ban Nha.

Phóng viên Kaveh Solhekol của Sky Sports nhận định: "Kế hoạch của Gianni chỉ là một dự án không tưởng nếu không thể mang đến cho các nhà đầu tư thị trường châu Âu. Infantino đang ngồi trong tháp ngà ở Zurich để cố gắng bán một thứ mà ông ấy không thể giao hàng."

Hơn nữa, nếu mâu thuẫn không thể hàn gắn, UEFA hoàn toàn có đủ tiềm lực vận hành một giải đấu toàn cầu mới. Dựa trên bộ máy tổ chức chuyên nghiệp từ Champions League và EURO, UEFA có thể mời Argentina, Brazil cùng các đội bóng hàng đầu châu Phi và châu Á tham dự, đẩy World Cup của FIFA vào thế yếu hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng niềm tin đối với Gianni Infantino

Gianni Infantino đang bị chỉ trích rất nhiều. (Ảnh: Getty Images)

Mặc dù vừa trải qua kỳ World Cup 2026 thành công về mặt doanh thu, Gianni Infantino đang đánh mất niềm tin nghiêm trọng từ giới quản lý bóng đá. Những bước đi chính trị hóa bóng đá cùng mối quan hệ thân thiết bất thường với các chính khách đang khiến ông đối mặt với vô số chỉ trích.

Một quan chức bóng đá châu Âu chia sẻ trên Sky Sports: "Tại sao ông ấy không tập trung vào công việc chính là điều hành bóng đá thế giới một cách đúng đắn? Ông ấy đang nghĩ mình là một tổng thống, một nhà tài phiệt hay một chính trị gia tầm cỡ thế giới, trong khi thực tế ông ấy chỉ là một người trông coi bóng đá toàn cầu."

Cuộc đối đầu quyền lực này sẽ sớm đi đến hồi kết khi phát súng mở màn có thể xuất hiện ngay tại loạt trận play-off vòng loại World Cup nữ vào tháng 10 tới. Động thái bỏ giải của các đội bóng châu Âu, nếu xảy ra, sẽ chính thức kích hoạt cuộc tái thiết toàn diện cấu trúc quản trị bóng đá thế giới.