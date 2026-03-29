Kế hoạch biến Patrick Dorgu thành tiền đạo cánh dở dang buộc Man Utd thay đổi kỳ chuyển nhượng Sự thăng hoa ở vị trí tiền đạo cánh của Patrick Dorgu bị ngắt quãng bởi chấn thương, buộc Man Utd phải tìm kiếm phương án mua sắm mới cho hàng công mùa hè này.

Hậu vệ Patrick Dorgu đã chính thức bắt đầu quá trình hồi phục thể lực tại trung tâm Carrington sau thời gian dài dưỡng thương. Dù đây là tín hiệu tích cực cho nhân sự của Manchester United, sự vắng mặt của ngôi sao người Đan Mạch trong giai đoạn then chốt đã làm phá sản những toan tính chiến thuật đầy hứa hẹn của đội bóng.

Bước ngoặt từ hậu vệ thành tiền đạo cánh

Dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim, Patrick Dorgu ban đầu được đóng đinh ở vai trò hậu vệ bám biên trái lùi sâu. Tuy nhiên, một sự lột xác thực sự đã diễn ra khi cầu thủ này được đẩy lên thi đấu như một tiền đạo cánh thuần túy. Những nguồn tin nội bộ cho biết Dorgu đã dành rất nhiều thời gian tại Carrington để mài giũa kỹ năng tạt bóng và xử lý bóng trong khu vực 1/3 cuối sân của đối phương.

Dorgu từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong vai trò tiền đạo cánh.

Thành quả từ quá trình rèn luyện là chuỗi phong độ thăng hoa rực rỡ. Dorgu liên tiếp để lại dấu giày vào các bàn thắng quan trọng, từ đường kiến tạo cho Matheus Cunha tại Villa Park đến cú volley hạ gục Newcastle vào ngày Lễ Tặng quà. Bước sang năm 2026, anh tiếp tục ghi điểm với bàn thắng trong trận derby gặp Man City và siêu phẩm vào lưới Arsenal trước khi rời sân vì chấn thương gân kheo.

Sự linh hoạt hiếm có và lời khen ngợi từ Michael Carrick

Chấn thương trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal hồi tháng Giêng đã cắt đứt mạch hưng phấn của Dorgu. Trước đó, Michael Carrick đã không tiếc lời ca ngợi sự đa năng của học trò. Ông khẳng định Dorgu là một "tài sản vô giá" nhờ khả năng đảm nhận xuất sắc cả khâu phòng ngự lẫn mặt trận tấn công mà không cần bị gò ép vào bất kỳ khuôn khổ cố định nào.

Nếu Dorgu không chấn thương, Man Utd đã có thể tiếp tục thử nghiệm anh ở vị trí tiền đạo cánh.

Việc Dorgu phải nghỉ thi đấu dự kiến 10 tuần khiến quá trình thử nghiệm anh ở vị trí tiền đạo cánh bị đình trệ. Hiện tại, Ngoại hạng Anh chỉ còn lại 7 vòng đấu, và ban huấn luyện Manchester United chắc chắn sẽ phải thận trọng trong việc sử dụng anh khi tái xuất vào giữa tháng Tư trong trận gặp Leeds United để tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Tác động đến kế hoạch chuyển nhượng mùa hè

Đáng chú ý, sự cố của Dorgu đã đẩy ban lãnh đạo Man Utd vào thế khó trên bàn đàm phán chuyển nhượng. Nếu ngôi sao người Đan Mạch tiếp tục duy trì phong độ tiền đạo cánh như giai đoạn trước chấn thương, Quỷ đỏ có thể đã tiết kiệm được một khoản ngân sách khổng lồ cho việc mua sắm hàng công.

Hiện tại, đội ngũ tuyển trạch của Man Utd đang phải ráo riết lên danh sách các mục tiêu nâng cấp tiền đạo cánh cho mùa hè tới. Quãng thời gian ít ỏi còn lại của mùa giải được đánh giá là không đủ để Dorgu chứng minh sự ổn định lâu dài ở vai trò mới, buộc đội bóng phải tìm kiếm những phương án thay thế đảm bảo hơn trên thị trường chuyển nhượng.