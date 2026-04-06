Kế hoạch cải tổ Liverpool: 5 cái tên cần thanh lý dưới thời tân HLV Andoni Iraola Tờ Telegraph phân tích sâu về lực lượng của Liverpool trước thềm kỷ nguyên mới. Tân HLV Andoni Iraola đối mặt với bài toán nhân sự khi 5 ngôi sao được đề xuất rời Anfield.

Sau một mùa giải đầy biến động và bảo vệ danh hiệu không thành công, Liverpool đang chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola. Chiến lược gia này tiếp quản vị trí từ Arne Slot với một khối lượng công việc khổng lồ, đặc biệt là khi 9 cầu thủ chủ chốt sắp bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng. Tờ Telegraph Sport đã đưa ra bản đánh giá chi tiết về đội hình hiện tại, chỉ ra những gương mặt cần được thanh lý để tạo quỹ chuyển nhượng.

Liverpool được cho sắp được dẫn dắt bởi Andoni Iraola.

Vị trí thủ môn: Alisson vẫn là số một

Dù gặp nhiều chấn thương ở mùa giải trước, đẳng cấp của Alisson Becker vẫn là yếu tố không thể thay thế tại sân Anfield. Juventus đang khao khát chữ ký của thủ thành người Brazil, nhưng Liverpool được khuyên nên giữ chân anh bằng mọi giá. Ngược lại, tương lai của Giorgi Mamardashvili đang bị đặt dấu hỏi lớn. Dù còn trẻ, khả năng chơi bóng bằng chân hạn chế của anh có thể không phù hợp với triết lý của Iraola, dẫn đến khả năng câu lạc bộ sẽ lắng nghe các lời đề nghị.

Freddie Woodman được đánh giá là nhân tố quan trọng cho tinh thần phòng thay đồ và nên được giữ lại. Trong khi đó, tài năng trẻ Armin Pecsi (21 tuổi) cần được đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế thay vì mài ghế dự bị.

Hàng hậu vệ: Thủ lĩnh Van Dijk và những cuộc chia tay

Virgil van Dijk, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, vẫn là thủ lĩnh tuyệt đối. Thống kê cho thấy anh đã thi đấu không sót phút nào tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Telegraph nhận định một Van Dijk ở mức 80% thể lực vẫn vượt trội hơn hầu hết các hậu vệ khác tại giải đấu.

Không còn ở đỉnh cao, Virgil van Dijk vẫn là nhân tố khó thay thế tại Liverpool.

Trong danh sách thanh lý, Kostas Tsimikas là cái tên đứng đầu. Hậu vệ này vừa trở về từ Roma và không còn nằm trong kế hoạch dài hạn khi Milos Kerkez đang chiếm ưu thế. Việc bán Tsimikas ngay lúc này sẽ giúp Liverpool thu hồi một khoản kinh phí đáng kể. Calvin Ramsay cũng được khuyến khích tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp sau thời gian dài mờ nhạt.

Telegraph khuyên Liverpool bán Kostas Tsimikas ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Hàng tiền vệ: Những quyết định gây sốc

Bất ngờ lớn nhất nằm ở đề xuất bán Alexis Mac Allister. Dù là một cầu thủ tài năng, tiền vệ người Argentina đã sa sút phong độ nghiêm trọng và sự quan tâm từ các đội bóng Tây Ban Nha là cơ hội để Liverpool tái tạo ngân sách. Tương tự, Curtis Jones và Harvey Elliott cũng nằm trong danh sách cần rời đi. Curtis Jones hiện đang được Inter Milan săn đón với mức giá khoảng 35 triệu bảng, trong khi Elliott cần một môi trường mới để được ra sân thường xuyên thay vì dự bị như tại Aston Villa mùa trước.

Curtis Jones được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Inter Milan.

Dominik Szoboszlai, cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, cùng với Wataru Endo và Ryan Gravenberch là những nhân tố chắc chắn được giữ lại để xây dựng lối chơi xung quanh dưới thời HLV mới.

Hàng tiền đạo: Thử thách cho các ngôi sao

Alexander Isak, bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng, đối mặt với áp lực phải ghi ít nhất 20 bàn mùa tới sau một năm dính chấn thương dai dẳng. Trong khi đó, Liverpool được khuyên nên lắng nghe các lời đề nghị dành cho Cody Gakpo. Dù có thái độ chuyên nghiệp, vị trí của tiền đạo người Hà Lan đang trở nên nhạy cảm dưới triều đại mới.

Telegraph Sport khuyên Liverpool lắng nghe các lời đề nghị cho Cody Gakpo.

Federico Chiesa là cái tên thứ 5 được đề xuất thanh lý. Ở tuổi 28, việc chấp nhận đóng vai kép phụ không mang lại lợi ích cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ. Ngược lại, tài năng trẻ Rio Ngumoha đang được gấp rút trói chân bằng bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên sau những màn trình diễn hứa hẹn.

Cầu thủ Vị trí Khuyến nghị Lý do chính Alexis Mac Allister Tiền vệ Bán Sa sút phong độ, tạo quỹ chuyển nhượng Kostas Tsimikas Hậu vệ Bán Không thể cạnh tranh vị trí, hết hạn hợp đồng Curtis Jones Tiền vệ Bán Inter Milan quan tâm, giá khoảng 35 triệu bảng Harvey Elliott Tiền vệ Bán Cần ra sân thường xuyên để phát triển Federico Chiesa Tiền đạo Bán Thu hồi ngân sách, không phù hợp vai trò dự bị

Cuộc cải tổ này không chỉ nhằm mục đích làm mới đội hình mà còn là bước đi chiến lược để Andoni Iraola thiết lập triết lý bóng đá của mình tại Anfield. Với 5 cái tên được đề xuất thanh lý, Liverpool có thể thu về nguồn tài chính đáng kể để bổ sung những tân binh chất lượng cho chiến dịch Ngoại hạng Anh sắp tới.