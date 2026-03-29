Kế hoạch chuyển nhượng hè 2026: 5 vị trí then chốt Manchester United cần đại tu để phục hưng Nhằm chuẩn bị cho kỷ nguyên của Michael Carrick, Quỷ đỏ xác định việc tìm kiếm 'mỏ neo' thay thế Casemiro và củng cố hành lang trái là những ưu tiên hàng đầu trong cuộc đại tu đội hình sắp tới.

Trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, ban lãnh đạo Manchester United đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn. Với mục tiêu đưa CLB trở lại vị thế đỉnh cao dưới thời Michael Carrick, đội ngũ tuyển trạch đã xác định 5 khu vực trọng yếu cần được gia cố trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

1. Tìm kiếm "Casemiro 2.0" cho vai trò mỏ neo

Ưu tiên cấp bách nhất của Quỷ đỏ là tìm người kế vị xứng đáng cho Casemiro sau khi tiền vệ người Brazil xác nhận sẽ chia tay Old Trafford. Việc thay thế một cầu thủ sở hữu bộ kỹ năng toàn diện từ khả năng đánh chặn, không chiến đến nghệ thuật phạm lỗi chiến thuật là thử thách cực đại cho Carrick.

Hiện tại, danh sách rút gọn của Man Utd bao gồm 10 cái tên tiềm năng, trong đó nổi bật là Adam Wharton, Sandro Tonali, Elliot Anderson và Carlos Baleba. Giới chuyên môn nhận định một bản hợp đồng duy nhất có thể là chưa đủ để khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà cựu sao Real Madrid để lại.

2. Đối tác chia lửa cùng Kobbie Mainoo

Bên cạnh một tiền vệ phòng ngự thuần túy, Man Utd dự kiến chi thêm khoảng 70 triệu bảng để đưa về một tiền vệ trung tâm chất lượng nhằm xoay tua với Kobbie Mainoo. Sự sa sút của Manuel Ugarte khiến khu vực này trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Tùy thuộc vào phong cách của người thay thế Casemiro, Carrick sẽ lựa chọn một mẫu số 8 phù hợp. Nếu tân binh số 6 thiên về kiến thiết lùi sâu, CLB sẽ cần một tiền vệ giàu cơ bắp để tăng tính chiến đấu. Điểm tựa duy nhất lúc này là tương lai của Bruno Fernandes đã được đảm bảo, giúp đội bóng ổn định trục xương sống sáng tạo.

3. Mảnh ghép đa năng trên hàng công

Dù đã sở hữu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, hàng công Man Utd vẫn cần thêm một phương án dự phòng chất lượng, đặc biệt là ở hành lang cánh trái. Thất bại trong việc chiêu mộ Antoine Semenyo hồi tháng Giêng đã để lại bài học đắt giá về sự thiếu hụt chiều sâu đội hình.

Khi cánh cửa trở lại Old Trafford của Marcus Rashford, Jadon Sancho và Rasmus Hojlund gần như đã đóng sập, đội bóng đang cân nhắc những phương án giàu kinh nghiệm. Thậm chí, việc đưa cựu binh Danny Welbeck trở lại từ Brighton cũng được xem là một giải pháp ngắn hạn đầy thú vị nhờ phong độ ổn định của anh.

4. Người thừa kế vị trí của Luke Shaw

Luke Shaw đang trải qua một mùa giải bền bỉ hiếm thấy khi đá chính trọn vẹn tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 30 và với tiền sử chấn thương dày đặc, việc để Shaw cày ải liên tục khi đội bóng trở lại đấu trường châu Âu là vô cùng mạo hiểm.

Trong bối cảnh Tyrell Malacia sắp rời đi dưới dạng tự do và các tài năng trẻ như Harry Amass chưa đủ kinh nghiệm đỉnh cao, Man Utd cần một hậu vệ trái đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng và sẵn sàng tiếp quản vị trí này trong trung hạn.

5. Cạnh tranh vị trí gác đền

Cuối cùng là bài toán thủ môn dự phòng. Dù Senne Lammens đã khẳng định được tài năng kể từ khi chiếm suất bắt chính vào tháng 10, nhưng băng ghế dự bị lại đang biến động dữ dội. Andre Onana và Altay Bayindir nhiều khả năng sẽ ra đi tìm bến đỗ mới, trong khi Tom Heaton sắp hết hạn hợp đồng.

Ban lãnh đạo Man Utd đang đứng trước hai lựa chọn: đặt niềm tin vào Radek Vitek – người đang chơi bùng nổ tại Bristol City dưới dạng cho mượn – hoặc chiêu mộ một thủ môn dày dặn kinh nghiệm để làm phương án dự phòng chiến lược cho Lammens.