Kế hoạch chuyển nhượng hè 2026 của 7 đại gia Ngoại hạng Anh Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh hè 2026 chứng kiến những biến động lớn khi Arsenal nỗ lực bảo vệ ngôi vương và Manchester City sẵn sàng chi 300 triệu bảng cho nhân sự mới.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Anh sẽ chính thức mở cửa vào ngày 15/6. Sau một mùa giải đầy biến động, ban lãnh đạo và bộ phận tuyển trạch của các câu lạc bộ hàng đầu đã trải qua nhiều tháng bận rộn để hoạch định chiến lược nhân sự nhằm chuẩn bị cho chiến dịch mới.

1. Arsenal: Củng cố vị thế nhà vua

Pháo thủ vừa đăng quang Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi, một thành công giúp củng cố mạnh mẽ tiềm lực tài chính của đội bóng. Tuy nhiên, Arsenal đang chuyển dịch sang chiến lược trao đổi cầu thủ để đảm bảo tuân thủ các quy định về công bằng tài chính.

Julian Alvarez được xem là mục tiêu trong mơ ở vị trí tiền đạo của Arsenal.

Mikel Arteta ưu tiên bổ sung một trung phong đẳng cấp để nâng cao hiệu suất hàng công. Julian Alvarez (Atletico Madrid) là mục tiêu hàng đầu, dù Phải cạnh tranh với Barcelona. Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho Ben White, Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli. Việc gia hạn hợp đồng với HLV Arteta và tiền vệ Declan Rice cũng là ưu tiên then chốt trong mùa hè này.

2. Manchester City: Ngân sách 300 triệu bảng

Đội chủ sân Etihad bước vào kỳ chuyển nhượng với bệ phóng tài chính vững chắc. Ngân sách dự kiến có thể lên tới 300 triệu bảng để phục vụ mục tiêu tìm kiếm người thay thế Bernardo Silva và bổ sung chiều sâu đội hình.

Elliot Anderson được liên kết chuyển nhượng tới Man City hè năm nay.

Elliot Anderson (Nottingham Forest) là mục tiêu cốt lõi ở tuyến giữa, dù mức định giá 120 triệu bảng vẫn là rào cản lớn. Man City cũng cần thêm hậu vệ phải và tiền đạo cánh phải. Về nhân sự hiện tại, Phil Foden dự kiến sẽ ký hợp đồng mới, trong khi Rodri đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid khi sắp bước vào năm cuối hợp đồng.

3. Manchester United: Triều đại Michael Carrick

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Quỷ đỏ chuẩn bị ngân sách khoảng 200 triệu bảng cho chiến dịch trở lại Champions League. Ưu tiên tối thượng là làm mới hoàn toàn tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro.

Casemiro rời đi để lại lỗ hổng nơi tuyến giữa Man Utd.

Đội bóng đang tiến gần đến việc chiêu mộ Ederson từ Atalanta với giá 35 triệu bảng. Ở chiều đi, Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia sẽ rời CLB theo dạng tự do. Tương lai của Marcus Rashford hiện vẫn bỏ ngỏ trong bối cảnh Barcelona đang cân nhắc các lựa chọn hàng công.

4. Aston Villa: Bài toán chiều sâu đội hình

Sau chức vô địch UEFA Europa League, HLV Unai Emery cần bổ sung lực lượng để đối phó với lịch thi đấu dày đặc. Ngân sách dự kiến của Villa khoảng 100 triệu bảng.

Chức vô địch UEFA Europa League cho thấy sức mạnh của Aston Villa dưới tay Unai Emery.

Harvey Barnes (Newcastle) là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, ngôi sao Morgan Rogers có thể phải bị bán với mức giá trên 100 triệu bảng để CLB đối phó với luật công bằng tài chính. Những cái tên như Emiliano Martinez hay Tyrone Mings cũng có khả năng ra đi để giảm quỹ lương.

5. Liverpool: Kỷ nguyên hậu Arne Slot

Việc chia tay Arne Slot khiến kế hoạch của Liverpool trở nên bất định. Với việc Mohamed Salah và Andy Robertson rời đội, Liverpool bắt buộc phải tìm kiếm những nhân tố thay thế đẳng cấp trên hàng công và hàng thủ.

Liverpool chia tay Arne Slot sau một mùa giải không như kỳ vọng.

Các mục tiêu hàng đầu bao gồm Bradley Barcola (PSG) và Jarrod Bowen (West Ham). Ở hàng thủ, Adam Wharton và Denzel Dumfries đang được theo dõi sát sao. Ngoài ra, tương lai của thủ thành Alisson Becker cũng đang bị đe dọa trước sự quan tâm từ Juventus.

6. Chelsea: Làn sóng mới từ Xabi Alonso

Chelsea dưới thời tân HLV Xabi Alonso sẽ tập trung vào các tài năng đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng vẫn thiếu hụt một trung phong cắm và các lựa chọn chất lượng ở hành lang cánh.

Chelsea sẽ ra sao dưới thời HLV Xabi Alonso?

The Blues đang theo đuổi Morgan Rogers và Adam Wharton. Đáng chú ý, câu lạc bộ yêu cầu mức phí lên tới 120 triệu bảng nếu Enzo Fernandez muốn rời đi. Trong khi đó, ngôi sao Cole Palmer được khẳng định sẽ không rời Stamford Bridge bất chấp các tin đồn.

7. Tottenham Hotspur: Cuộc thanh trừng của De Zerbi

Sau hai mùa giải thất vọng, Tottenham bước vào cuộc đại tu toàn diện dưới thời Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Ý tuyên bố sẽ thanh lọc đội hình mạnh tay để giữ lại những nhân tố thực sự phù hợp.

Một mùa hè tái thiết đang chờ đợi Tottenham.

Spurs đang tiến gần đến việc sở hữu hậu vệ trái Andy Robertson theo dạng tự do. De Zerbi cũng muốn chiêu mộ các học trò cũ từ Brighton như Carlos Baleba. Ở chiều ngược lại, đội trưởng Cristian Romero và tiền đạo Richarlison nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách thanh lý để phục vụ công cuộc tái thiết.