Kế hoạch của INEOS biến Kobbie Mainoo thành siêu sao 100 triệu bảng tại Man Utd Manchester United xác định Kobbie Mainoo là hạt nhân trung tâm trong kỷ nguyên mới. Dưới thời Michael Carrick, Quỷ đỏ đang tìm kiếm một đối tác cơ động để giải phóng hoàn toàn tiềm năng của tiền vệ 20 tuổi này.

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford, Kobbie Mainoo đã có sự hồi sinh mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Anh hiện nay. Tập đoàn INEOS, chủ sở hữu mảng vận hành bóng đá của Man Utd, đang xây dựng một chiến lược dài hạn nhằm biến tiền vệ 20 tuổi này thành một siêu sao tầm cỡ thế giới.

Sự hồi sinh dưới triều đại Michael Carrick

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick – một người vốn là bậc thầy điều tiết lối chơi khi còn thi đấu – Kobbie Mainoo đã tìm lại được sự tự tin và phong độ đỉnh cao. Những phẩm chất đặc biệt như sự điềm tĩnh khi cầm bóng, khả năng thoát pressing và tư duy chơi bóng thông minh đã giúp anh trở thành trục xương sống trong lối chơi của "Quỷ đỏ".

MU xác định Mainoo là hạt nhân để xây dựng lối chơi.

Để bảo vệ "viên ngọc quý" này, ban lãnh đạo Man Utd đang xúc tiến một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên, phân tích chuyên sâu cho thấy để Mainoo thực sự bùng nổ và đạt đến giá trị 100 triệu bảng, cấu trúc hàng tiền vệ xung quanh anh cần một cuộc cải tổ triệt để trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Bài toán đối tác: Tại sao Casemiro không còn phù hợp?

Theo dữ liệu từ The Telegraph, ưu tiên hàng đầu của INEOS là tìm kiếm một đối tác có khả năng cơ động cực cao để đá cặp cùng Mainoo. Mặc dù Casemiro vẫn sở hữu kinh nghiệm và khả năng tranh chấp ấn tượng, nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến tiền vệ người Brazil dần bộc lộ điểm yếu về tốc độ và sự linh hoạt trong môi trường giàu thể lực của Ngoại hạng Anh.

Khi tốc độ luân chuyển bóng của đối phương tăng cao, Casemiro thường xuyên bị vượt qua, vô tình tạo ra áp lực khổng lồ lên đôi chân của Mainoo. Một tiền vệ "box-to-box" hoặc một mỏ neo có khả năng bao quát sân cỏ rộng lớn sẽ là bệ phóng lý tưởng, cho phép tài năng trẻ người Anh tập trung hoàn toàn vào việc sáng tạo và điều tiết trận đấu.

Mainoo cần một đối tác ăn ý để bứt phá.

Các mục tiêu tiềm năng trong tầm ngắm của INEOS

Danh sách mua sắm của Manchester United đang tập trung vào những cầu thủ sở hữu sự cơ động và sức mạnh thể chất. Aurelien Tchouameni của Real Madrid được xem là mục tiêu trong mơ để nâng tầm tuyến giữa. Bên cạnh đó, Carlos Baleba (Brighton) cũng là ứng viên sáng giá nhờ khả năng càn lướt và tranh chấp mạnh mẽ.

Đáng chú ý, các tuyển trạch viên cũng đang cân nhắc những cái tên như Sandro Tonali, Elliot Anderson hay Alex Scott. Tuy nhiên, Adam Wharton của Crystal Palace không nằm trong diện ưu tiên do lối chơi có nhiều nét tương đồng với Mainoo. INEOS đang tìm kiếm một mảnh ghép bổ khuyết hơn là một phiên bản nhân bản của tài năng trẻ hiện có.

Tầm nhìn hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh

Việc tái cấu trúc hàng tiền vệ không chỉ đơn thuần là mua sắm nhân sự, mà còn là tuyên ngôn về tham vọng trở lại đỉnh cao của Man Utd. Một hệ sinh thái xung quanh Mainoo với những cầu thủ trẻ trung, nhanh nhẹn và giàu khát khao sẽ là chìa khóa để Quỷ đỏ tìm lại ánh hào quang cũ. Nếu giải quyết được bài toán đối tác cho Mainoo, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể tự tin đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vương tại Ngoại hạng Anh mùa giải tới.